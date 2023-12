Dzięki jednej subskrypcji ExpressVPN masz dostęp do ochrony VPN na wszystkich Twoich urządzeniach – nie tylko telefonie! Obejmuje to komputery, smart TV i odtwarzacze multimedialne oraz konsole do gier. Możesz zainstalować ExpressVPN na dowolnej liczbie urządzeń, a w tym samym momencie z ExpressVPN może być połączonych do ośmiu urządzeń w ramach 6- lub 12-miesięcznej subskrypcji. Możesz też zainstalować ExpressVPN na swoim routerze Wi-Fi, aby uzyskać jeszcze więcej połączeń.