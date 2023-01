Ostatnio, wraz ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących podróżowania w różnych krajach, coraz więcej osób ponownie wyjeżdża za granicę. Większość podróżnych cieszy się na myśl o pierwszej zagranicznej podróży od prawie dwóch lat. W tym wpisie omówimy pięć przydatnych aplikacji, które warto pobrać już teraz, aby odbyć bezpieczną podróż za granicę.

Dostępność aplikacji ułatwiających podróżowanie rośnie z dnia na dzień, ale te klasyczne, naszym zdaniem, wciąż są warte uwagi i wypróbowania:

1. Mapy Google

Nic nie ekscytuje podróżników tak bardzo, jak nowe, nieznane miasto. Ale co zrobić, jeśli nie masz pomysłu dokąd konkretnie udać? Chcesz pójść do najlepszej kawiarni w mieście, ale nie wiesz, gdzie się znajduje? W takim przypadku aplikacja Mapy Google służy pomocą. Znajdziesz tu najszybszą drogę do celu, dowiesz się, jak korzystać z różnych środków transportu publicznego, sprawdzisz pobliskie supermarkety, restauracje i kluby, a także szpitale i parki. Aplikacja Mapy Google wskaże Ci wszystkie interesujące miejsca, jak również pozwoli zapoznać się z wiarygodnymi opiniami osób, które je odwiedziły. Ponadto podczas zagranicznych podróży możesz trafić na strefy, w których nie masz zasięgu sieci lub dane roamingowe są niedostępne. W takim przypadku, jeśli pobierzesz wcześniej aplikację Mapy Google, może ona poprowadzić Cię do celu w trybie offline, nawet jeśli nie masz dostępu do Internetu. Nie wpadaj w panikę i bezpiecznie dotrzyj do celu dzięki Mapom Google.

2. AirBnB

Gdy wybierasz się w podróż i zastanawiasz się nad zakwaterowaniem, zamiast decydować się na pobyt w hotelu, skorzystaj z noclegów oferowanych na Airbnb, gdzie poczujesz się jak w domu. Niektórzy są podekscytowani już na samą myśl o zamieszkaniu w tak autentycznych warunkach. Zgodnie ze sloganem firmy, „Podróżować to żyć”, Airbnb oprócz noclegu oferuje szereg lokalnych atrakcji. Masz już bilet do Nowego Jorku, ale nie masz pomysłu, jak zaplanować swój dzień? Chcesz cieszyć się przyrodą na wsi w Anglii, ale nie wiesz, co warto zobaczyć? Nie martw się! Airbnb oferuje wyjątkowe, lokalne atrakcje, od nowojorskich wycieczek po barach SpeakEasy i lekcje pieczenia rogalików w starej angielskiej chacie. Nawet jeśli nie skorzystasz z Airbnb, to jest to świetne źródło pomysłów na atrakcje, z których możesz skorzystać w okolicy.

3. Tłumacz Google

Kiedy ze wszystkich stron dobiegają Cię rozmowy w nieznanych Ci językach, wiesz, że nie jesteś u siebie. Bycie turystą w nieznanym mieście może być zarówno ekscytujące, jak i trochę stresujące. Tłumacz Google może Cię poratować na wyjeździe, gdzie dochodzi do wielu nieoczekiwanych sytuacji, na przykład gdy nagle się zgubisz lub gdy w restauracji podadzą Ci błędne zamówienie. Nie wpadaj w panikę, jeśli nie potrafisz zrozumieć treści menu lub ciągu znaków. Aplikacja Tłumacz Google ma funkcję „natychmiastowego tłumaczenia z aparatu”, która działa w prosty sposób: wystarczy otworzyć aplikację i skierować kamerkę telefonu na tekst, aby dokonać tłumaczenia na wybrany język. Ale co zrobić, gdy znajdziesz się w miejscu ze słabym dostępem do Internetu? Tłumacz Google obsługuje także tłumaczenie w trybie offline, na tej samej zasadzie, co Mapy Google. Dostępne są języki: angielski, hiszpański, francuski, japoński, chiński i nie tylko. Jeśli pobierzesz niezbędne pakiety językowe, możesz tłumaczyć nawet w trybie offline, aby ze spokojem kontynuować podróż.

4. Uber lub inna aplikacja ride-sharingowa

Niezależnie od tego, jak dobrze zaplanujesz swoją podróż, może się zdarzyć, że trafisz na miejsce, do którego trudno dotrzeć środkami transportu publicznego. Z kolei wytłumaczenie taksówkarzowi nieznanego Ci celu wycieczki w obcym języku może być kłopotliwe lub pojawi się obawa, że ktoś Cię oszuka. Rozwiązaniem jest skorzystanie z aplikacji ride-sharingowej, takiej jak Uber. System, w którym łatwo wyznacza się cel podróży za pomocą aplikacji i automatycznie dokonuje opłaty za uprzednio obliczony przejazd przy pomocy dodanej karty, jest bardzo wygodny. Będąc w drodze możesz również śledzić trasę do miejsca docelowego na mapie aplikacji Uber i udostępnić swoją lokalizację w czasie rzeczywistym wyznaczonej osobie, co sprawia, że jest to bezpieczny i wygodny sposób dotarcia do nieznanych Ci miejsc.

5. VPN

Roaming danych jest niezbędny podczas zagranicznych podróży, jednak w wielu miejscach usługa roamingu zwyczajnie nie działa. W takim przypadku bardzo przydatna okazuje się publiczna sieć Wi-Fi dostępna na miejscu. Ale czy wiesz, że darmowa sieć Wi-Fi nie jest bezpieczna dla podróżujących? Być może zdarzyło Ci się słyszeć o różnych przypadkach włamania do sieci Wi-Fi na zagranicznych lotniskach lub w hotelach. Ponieważ w dzisiejszych czasach prywatność to priorytet, jednym z niezbędnych zabezpieczeń przed takimi sytuacjami jest VPN. VPN to bezpieczny tunel między Twoim komputerem a dostawcą Internetu, który chroni Cię przed atakami hakerów, takimi jak ataki „man-in-the-middle”. Upewnij się też, że publiczna sieć Wi-Fi, z której korzystasz za pomocą VPN, jest zaufaną siecią. Jeśli korzystasz z takiej sieci w kawiarni lub hotelu, warto zapytać personel o jej nazwę. Oprócz ochrony prywatności, VPN daje Ci swobodę korzystania z dowolnych usług internetowych, gdzie chcesz i kiedy chcesz. ExpressVPN oferuje lokalizacje serwerów w wielu krajach, najpewniej tam, gdzie będziesz potrzebować usługi. Zawsze możesz wybrać serwer lokalny, aby mieć pewność, że połączysz się z aplikacjami i usługami bez problemów. Po powrocie z wycieczki zawsze miło będzie zakończyć dzień w komfortowych warunkach, oglądając ulubiony film lub serial.

Chętnie dowiemy się, które aplikacje mogą być Twoim zdaniem najbardziej pomocne podczas podróży. Podziel się z nami w komentarzu swoimi rekomendacjami lub zdradź nam, gdzie planujesz podróżować w najbliższym czasie!