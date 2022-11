15 najbardziej szokujących momentów w historii Mistrzostw Świata

Łzy, super gole, legendy piłki i… trochę dramy. Oto najbardziej szokujące momenty w historii Mistrzostw Świata!

[Nie przegap żadnej akcji, bramki i dramy dzięki darmowym, bezpiecznym transmisjom na żywo z Mistrzostw Świata w 2022 roku. Kibicuj z ExpressVPN!]

1. Brazylia vs Niemcy 1:7 (2014)

Brazylia była gospodarzem Mistrzostw Świata w 2014 roku i przystąpiła do turnieju jako faworyci razem z Niemcami. Oba kraje weszły niepokonane do półfinału. Nic więc dziwnego, że nikt nie przewidział niesamowitego pogromu ze strony Niemców, którzy wyprzedzili wówczas Brazylię jako drużyna, która zdobyła najwięcej bramek w historii całych Mistrzostw Świata i wygrała swój czwarty mundial.

2. Przestrzelony karny Baggio (1994)

W finale Mistrzostw Świata 1994 przeciwko Brazylii, włoska supergwiazda Roberto Baggio i Azzurri przegrali z Brazylią 3:2 w rzutach karnych, po tym jak w regulaminowym czasie gry remisowali 0:0. Baggio, znany również jako „Boski Kucyk”, spudłował w rzutach karnych, co doprowadziło do narodowego smutku. Baggio po raz ostatni zagrał dla Włoch w 2004 roku – dwa lata przed ich niesamowitym zwycięstwem nad Francją.

3. Ręka Boga (1986)

Diego Maradona: uwielbiany, kontrowersyjny, genialny, el pibe de oro… Wszystko to doskonale podsumowuje bramka, którą zdobył w ćwierćfinale przeciwko Anglii na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1986 roku. Kiedy Maradona strzelił pierwszą bramkę, wszyscy wiwatowali, ale… Sam piłkarz przyznał później, że gol został strzelony „trochę głową Maradony, a trochę ręką Boga”. Argentyna pokonała Niemcy Zachodnie i zdobyła tytuł Mistrza Świata w 1986 roku, a Maradona strzelił pięć bramek i asystował przy kolejnych pięciu.

4. Uderzenie głową (2006)

Francuski piłkarz Zinedine Zidane jest legendą i jednym z najwspanialszych piłkarzy, jakich widział świat, ale w Berlinie w 2006 roku jego wybuch gniewu podczas meczu z Marco Materazzi i Włochami w finale wywołał kontrowersje, które do dziś są wspominane jako słynne „uderzenie głową”. Wówczas wynik meczu wynosił 1:1. Zidane i Materazzi wdali się w sprzeczkę, która zakończyła się tym, że Francuz brutalnie uderzył w głowę Azzurro i w efekcie otrzymał czerwoną kartkę. W finale doszło do rzutów karnych, ale bez swojego kapitana Les Bleus polegli 3:5 z Włochami.

5. Zdrada kolegi z drużyny (2006)

W 2006 roku Anglia i Portugalia zmierzyły się ze sobą, podobnie jak koledzy z drużyny Manchesteru United – Wayne Rooney i Cristiano Ronaldo. Rooney zderzył się z… wrażliwym miejscem portugalskiego zawodnika. Sędzia postanowił interweniować, podobnie jak Ronaldo, który przekonał arbitra do ukarania Rooneya czerwoną kartką. Podczas gdy Anglik w złości opuścił boisko, Ronaldo zwycięsko puścił oczko do kolegów z drużyny.

6. Porozumienie dżentelmeńskie (1982)

Mistrzostwa Świata 1982 w Hiszpanii były pełne dram! Niemcy Zachodnie i Austria miały zmierzyć się w końcowej fazie swojej grupy, wiedząc, że zwycięstwo jedną lub dwiema bramkami dla Niemiec Zachodnich zapewni obu drużynom awans do drugiej fazy. Po 11 minutach Horst Hrubesch zdobył bramkę. Po tym piłkarze po prostu… przestali grać. Ostatnie 20 minut, ku zgorszeniu buczącego tłumu, było swoistą farsą. Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, FIFA postanowiła zmienić zasady: teraz wszystkie cztery drużyny w grupie mają obowiązek rozegrać swoje mecze finałowe jednocześnie.

7. Cud w Bernie (1954)

Ten moment był tak szokujący, że nawet nakręcono o nim film! Niemcy Zachodnie grały z niepokonaną węgierską drużyną znaną jako „Złota jednostka”. Przez większość meczu wynik wynosił 2:2. Dopiero na sześć minut przed końcem gry, Helmut Rahn zdobył decydującą trzecią bramkę, co zapewniło Niemcom Zachodnim pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Nawet we wschodniej części Berlina ludzie świętowali ten piłkarski sukces, znany obecnie jako Cud w Bernie.

8. Egzekucja Escobara za samobójczego gola (1994)

Niestety nie wszystkie wydarzenia związane z Mistrzostwami Świata są pozytywne. W 1994 roku kolumbijski piłkarz Andres Escobar strzelił samobójczego gola podczas meczu ze Stanami Zjednoczonymi, co doprowadziło do przegranej 1:2 dla mocno faworyzowanych Kolumbijczyków i ich ostatecznej eliminacji z turnieju. Kiedy 27-letni Escobar wrócił do Kolumbii, po kilku dniach został zastrzelony przez gangsterów, którzy podobno przegrali pieniądze, stawiając na Kolumbię. Morderstwo Escobara wstrząsnęło całym światem i poważnie zaszkodziło reputacji Kolumbii. Incydent ten został dokładniej opisany w piłkarskim dokumencie Dwóch Escobarów z 2010 roku.

9. Włochy zaskoczone przez Koreę Południową (2002)

W 2002 roku zarówno Korea Południowa, jak i Japonia były gospodarzami Mistrzostw Świata, a Włochy uznawano za jednego z faworytów – zwłaszcza po ich ostrej grze przeciwko Francji w finale Euro 2000. Jednak los chciał inaczej. Zmiany trenerskie sprawiły, że pierwsza runda dla Włoch była raczej wyboista, a aż cztery bramki nie zostały uznane. W tym samym czasie Korea Południowa wygrała swoją grupę z niesamowitym wynikiem. W wyczekiwanym starciu, obie drużyny wywalczyły remis 1:1 w regulaminowym czasie gry, po czym w 117. minucie Korea Południowa zdobyła zwycięską bramkę. Po tym spotkaniu Azzurri (i duża część Włoch) płakali, wskazując (jak się okazuje, całkiem słusznie) na serię błędnych decyzji głównego sędziego Byrona Moreno. Teorie spiskowe żyją po dziś dzień… Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, wejdź w ten wątek na The Guardian.

10. Kamerun szokuje Argentynę (1990)

Włochy, 1990 rok. Mistrzowie, prowadzeni przez Maradonę, przystąpili do tego meczu myśląc, że nie mają się czego obawiać. Jednak zamiast tego polegli 0:1 z Kamerunem, co jest uważane za jedną z największych wpadek w historii Pucharu Świata. Zwycięstwo było radosnym momentem nie tylko dla Kamerunu, ale dla całej Afryki. W 1990 roku ulice kontynentu aż wrzały ze szczęścia.

11. Rijkaard pluje na Völlera (1990)

Kolejny mecz w 1990 roku zakończył się dwiema czerwonymi kartkami: w meczu 1/16 pomiędzy Niemcami Zachodnimi a Holandią holenderski pomocnik Frank Rijkaard opluł Rudiego Völlera po tym, jak obaj zostali ukarani przez sędziego. Niemcy Zachodnie wygrały 2:1 i ostatecznie zdobyły tytuł mistrza świata, pokonując Argentynę.

12. Co oznacza „Maracanazo” (1950, 1989)

Odnosi się to do dwóch różnych momentów historycznych: w 1950 roku Urugwaj pokonał Brazylię na stadionie Maracana i wbrew wszelkim przeciwnościom losu zdobył tytuł Mistrza Świata. W tym kontekście słowo Maracanazo oznacza „pokonanie kogoś na jego własnym stadionie, ku zaskoczeniu wszystkich”. Jednak termin ten został użyty również w momencie, gdy na tym samym stadionie (w 1989 roku) podczas kwalifikacji do kolejnych Mistrzostw Świata, chilijski bramkarz Roberto Rojas udawał, że został trafiony racą rzuconą przez brazylijskich kibiców, ponieważ jego drużyna przegrywała kwalifikacje i chciał w ten sposób odwrócić wynik. Ostatecznie FIFA go zawiesiła, a po powrocie do domu piłkarza spotkały dosyć przykre konsekwencje.

13. Bramka Landona Donovana po czasie (2010)

W porównaniu z takimi gigantami jak Niemcy, Włochy, Brazylia czy Argentyna, lista mundialowych osiągnięć USA jest śmiesznie krótka. A jednak latem 2010 roku, wydawałoby się, że cały kraj oglądał jak Landon Donovan strzelił zwycięską bramkę Algierii w doliczonym czasie gry, przełamując remis 0:0 (co skutkowałoby eliminacją już w pierwszej rundzie). A jednak latem 2010 roku, cały kraj oglądał jak Landon Donovan strzelił zwycięską bramkę Algierii w doliczonym czasie gry, przełamując remis 0:0. Dzięki zwycięstwu Stany Zjednoczone wyszły ze swojej grupy – po raz pierwszy od 1930 roku (!) – i przeszły do 1/16… gdzie szybko zostały pokonane przez Ghanę. Przez ten krótki moment piłka nożna przyciągnęła uwagę całego kraju: amerykańskie bary pękały w szwach, a nieznani sobie ludzie wspólnie śpiewali hymn na ulicach.

14. Luis Suárez gryzie Giorgio Chielliniego (2014)

Brazylia, 2014 rok: kolejny atak na włoskiego piłkarza: podczas pucharowego meczu pomiędzy zaskakująco silnym Urugwajem a Włochami, urugwajski napastnik Luis Suárez ugryzł Włocha Giorgio Chielliniego w pierwszej połowie meczu (po tym jak obaj się zderzyli). Suárez, który słynie z wybuchowego charakteru, ugryzł rywala w ramię, udając, że to był tylko przypadek. Chiellini próbował pokazać ślad na swoim ramieniu, ale sędzia był niewzruszony. Dwie minuty później Diego Godín zdobył bramkę, która zaprowadziła Urugwaj do kolejnego etapu.

15. Radość Marco Tardellego (1982)

Jeśli istnieje obraz, który mógłby opisać emocje związane z Mistrzostwami Świata, to jest to bez wątpienia radość Marco Tardellego po zdobyciu bramki przeciwko Niemcom Zachodnim w Mistrzostwach Świata 1982 w Hiszpanii. Po zdobyciu bramki Tardelli biegł ze łzami w oczach i uniesionymi ramionami. Dodatkowo krzyczał z podekscytowania. Po latach odniósł się do mieszanki emocji, które wtedy czuł: „Przypomniałem sobie, jak byłem dzieckiem i zacząłem grać w piłkę”. Jego szczera radość wyznaczyła nowy standard dla wszystkich pozostałych graczy i nie tylko.

Czy Katar 2022 wywoła w nas podobne emocje? Nie możemy tego przegapić…