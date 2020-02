Kommer ExpressVPN med en Amazon Prime-konto?

Beklager, ExpressVPN kommer ikke med en Amazon Prime-konto. For å kunne strømme amerikansk Amazon Video må du enten registrere deg for en amerikansk Prime-konto eller registrere deg for Amazons månedsabonnement på strømmetjenesten med en amerikansk fakturaadresse. For å strømme det britiske tilbudet med ExpressVPN, må du ha en britisk konto.

Etter at du har kjøpt en Amazon Prime-konto, kan du bruke ExpressVPN til å hjelpe deg å se Amazon Video med ultrahøye hastigheter og ingen data-logging.