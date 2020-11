Hoe gebruikt u een VPN met Pokémon Go

Hoe gebruikt u een VPN en krijgt u een neplocatie voor Android of iPhone

Stap 1: Neem ExpressVPN

Neem een abonnement op ExpressVPN en download de app voor iOS of Android. Elk abonnement komt met een 30-dagen geld-terug garantie.

Stap 2: Download een GPS neplocatie app

Om een nep GPS locatie op Android of iPhone te krijgen hebt u een app van derden nodig* en moet u mogelijk uw apparaat rooten of jailbreaken. Aangezien de beschikbare apps constant aan verandering onderhevig zijn en mogelijk een risico vormen, kan ExpressVPN er geen aanbevelen, maar u kunt online naar “pokemon go spoofing” zoeken voor de nieuwste mogelijkheden. Zodra uw neplocatie opgezet is, gebruikt u deze als locatie waar u het liefst op Pokémon jaagt.

Stap 3: Kies een VPN serverlocatie

Start de ExpressVPN app en kies een veilige serverlocatie die overeenkomt met de GPS locatie die u hebt gekozen in uw neplocatie app. Gebruikers kunnen geband worden van Pokémon Go als zij hun GPS locatie veranderen zonder dat zij een VPN gebruiken waarbij een locatie in de buurt gebruikt wordt.

Stap 4: Pokémon Go spelen

Zodra u verbonden bent met ExpressVPN kunt u Pokémon Go downloaden en spelen op vanaf uw nieuwe virtuele locatie.

Step 5: Veel jachtplezier!