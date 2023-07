Daarom is ExpressVPN de ideale keuze als je online Australische tv wilt kijken. Het netwerk is snel en geoptimaliseerd voor streaming, met servers in heel Australië, dus er is er altijd een bij jou in de buurt. En in tegenstelling tot gratis proxy's is ExpressVPN veilig en betrouwbaar.

Streamingdiensten over de hele wereld beperken soms de toegang op basis van je IP-adres, een unieke identificatiecode die ook je locatie bij benadering in de wereld weergeeft. Dat betekent dat als je online naar Australische tv wilt kijken, je een Australisch IP-adres nodig hebt.

Veilige toegang tot elk netwerk

Online streamingdiensten van zenders als Seven Network, Nine Network, Network 10, ABC en SBS staan zelfs buiten Australië bekend om hun eclectische mix van overzeese en binnenlandse inhoud.

Als je in Australië bent en je niet al te bezorgd maakt over je online veiligheid, kun je misschien zonder problemen inloggen en kijken, op voorwaarde dat je internetprovider of je lokale wifi-operator dergelijke diensten niet beperken.

Maar als je internetprovider bepaalde soorten content afknijpt, of als je school, kantoor of openbaar wifi-netwerk streamen blokkeert om bandbreedte te besparen of afleiding te beperken, heb je een VPN nodig. En als je gewoon wilt genieten van alle privacy- en veiligheidsbescherming van een eersteklas VPN zonder dat het je streamen belemmert, dan heb je een provider nodig met geoptimaliseerde serverlocaties in heel Australië, die snelle, soepele, foutloze verbindingen met Australische IP-adressen biedt. Dat is ExpressVPN.