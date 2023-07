Non dovresti mettere a rischio la tua sicurezza e privacy online solo perché vuoi guardare la TV australiana online. Con ExpressVPN, non dovrai scegliere. E la ciliegina sulla torta? Sarai connesso e pronto per lo streaming in meno di cinque minuti.

Ecco perché ExpressVPN è la scelta ideale quando si guarda la TV australiana online. La sua rete è veloce e ottimizzata per lo streaming, con server disponibili in tutta l'Australia, quindi ne troverai sempre uno vicino a te. E a differenza dei proxy gratuiti , ExpressVPN è sicura e affidabile.

Utilizzando una VPN, puoi cambiare l'indirizzo IP e ottenerne uno nuovo condiviso da molte persone. Le VPN lo fanno per proteggere la tua privacy, ma a volte possono interferire con lo streaming. Se l'app VPN è collegata al paese sbagliato o il tuo fornitore VPN non dispone di server nella posizione necessaria, potresti ricevere un errore.

I servizi di streaming in tutto il mondo talvolta limitano l'accesso in base all'indirizzo IP, un identificatore unico che mostra anche la posizione approssimativa nel mondo. Quindi se vuoi guardare la TV australiana online, avrai bisogno di un indirizzo IP australiano .

Accesso sicuro su qualsiasi rete

I servizi di streaming online offerti da canali come Seven Network, Nine Network, Network 10, ABC e SBS sono ben noti anche al di fuori dell'Australia per la loro varietà di contenuti nazionali e internazionali.

Se ti trovi in ​​Australia e non hai particolari preoccupazioni sulla tua sicurezza online, potresti essere in grado di accedere e guardare contenuti senza problemi, a condizione che il tuo provider di servizi internet o l'operatore della rete Wi-Fi locale non limiti tali servizi.

Ma se il tuo provider rallenta certi tipi di contenuti, o la tua scuola, ufficio o rete Wi-Fi pubblica blocca lo streaming per preservare la larghezza di banda o ridurre le distrazioni, hai bisogno di una VPN. E se desideri godere di tutta la protezione per privacy e sicurezza offerta da una VPN a pagamento che non dia problemi con lo streaming, avrai bisogno di un fornitore con posizioni server ottimizzate in tutta l'Australia, che offra connessioni veloci, fluide e senza errori con indirizzi IP australiani. Ed è qui che entra in gioco ExpressVPN.