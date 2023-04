DNS nodig voor je smart-tv? DNS van ExpressVPN nu proberen

Deze handleiding toont u hoe u de ExpressVPN app instelt op uw Amazon Fire TV Stick en Fire TV.

De ExpressVPN Android app is compatibel met:

Fire TV: alle versies

Fire TV Stick: 2e generatie en hoger

U kunt de ExpressVPN Android app downloaden via de Amazon Appstore. Als u de app niet kunt vinden in de Amazon Appstore of geen toegang heeft tot de Amazon Appstore, kunt u de de ExpressVPN app sideloaden.

Belangrijk: De ExpressVPN app is niet compatibel met 1ste generatie Fire TV Sticks.

Belangrijk: Als u content uit een bepaald land naar uw Amazon apparaat wilt kunnen streamen, zorg er dan voor dat uw VPN serverlocatie en uw Amazon account (dit is alleen van toepassing op Amazon Prime) op hetzelfde land staan ingesteld. Uw Amazon landinstelling kunt u vinden onder Uw account > Uw content en apparaten > Voorkeuren > Land/Regio.

1. De ExpressVPN app downloaden

Ga op uw Fire apparaat naar . Voer ExpressVPN in.

Selecteer ExpressVPN.

Selecteer Downloaden.

Selecteer Openen.

Ga verder met het activeren van de ExpressVPN app.

Hoe sideloadt u de ExpressVPN app APK

Belangrijk: Volg onderstaande stappen voor het sideloaden van de ExpressVPN app APK alleen als de ExpressVPN app niet rechtstreeks op uw Fire apparaat gedownload kan worden. NB: ExpressVPN is niet gelieerd aan apps van derden. Ga op uw Fire apparaat naar Instellingen > Mijn Fire TV > Developer Options. Belangrijk: Developer Options is mogelijk niet automatisch beschikbaar op uw Fire TV apparaat. Om Developer Options in te schakelen: Ga naar My Fire TV > About. Selecteer de eerste optie in de lijst. Dit moet de naam van uw Fire TV apparaat zijn. Druk zeven keer op de knop Select op uw afstandsbediening van de Fire TV. is mogelijk niet automatisch beschikbaar op uw Fire TV apparaat. Omin te schakelen: U moet nu een bericht zien you’re already a developer. U hebt nu toegang tot Developer Options vanaf My Fire TV. Schakel Apps van onbekende bronnen in. Ga in het hoofdmenu naar . Enter Downloader. Selecteer Download. Selecteer Toestaan om Downloader toegang te geven tot foto’s, media en bestanden. Selecteer OK om door te gaan. Voer de URL van de ExpressVPN APK installer in, namelijk expressvpn.com/latest/android. Selecteer Go. Selecteer Install om de installatie te voltooien.

2. De ExpressVPN app instellen

Selecteer Inloggen.

Voer het e-mailadres en wachtwoord voor uw ExpressVPN account in. Selecteer Inloggen.

De app vraagt u of u anonieme informatie wilt delen om te helpen ExpressVPN sneller en betrouwbaarder te maken. Selecteer uw voorkeur en ga door.

Selecteer OK.

Als u wordt gevraagd om het verbindingsverzoek van ExpressVPN te accepteren, klikt u op OK.

Verbinden met een VPN serverlocatie

Om te verbinden met een VPN serverlocatie klikt u op . Standaard stelt ExpressVPN een Smart Location voor, dat is de locatie die u de optimale beleving biedt.

Zodra u het bericht “Verbonden”, ziet kunt u vrij en veilig het internet op!

De verbinding met een VPN serverlocatie verbreken

Om de verbinding met de VPN server te verbreken, klikt u op .

U krijgt het bericht “Niet verbonden” te zien.

Een andere VPN serverlocatie kiezen

Om een andere locatie te kiezen, klikt u op .

Standaard ziet u twee tabbladen, AANBEVOLEN en ALLE LOCATIES.

Om te verbinden met een locatie selecteert u deze met uw afstandsbediening. U kunt ook een locatie toevoegen aan uw lijst met favorieten door de knop “Selecteren” van die locatie ingedrukt te houden. Uw favoriete locaties worden toegevoegd op een tabblad met de naam FAVORIETEN.

ExpressVPN van uw Fire apparaat verwijderen

Ga op uw apparaat naar Instellingen > Applicaties > Geïnstalleerde applicaties beheren. Scrol in de lijst naar beneden om ExpressVPN te vinden. Selecteer Verwijderen > Verwijderen.

U hebt nu de app van uw Fire apparaat verwijderd.

Casten of spiegelen van uw apparaat naar Amazon Fire

Casten en spiegelen zijn draadloze technologieën waarmee u content van uw apparaat naar een tv met Amazon Fire TV kunt streamen.

Als u vanaf uw apparaat (met VPN) naar een tv wilt streamen via uw Amazon Fire TV vindt u hieronder de compatibele opties voor casten en spiegelen:

Casten Spiegelen Android (met VPN) ✘ Niet ondersteund ✔ Ondersteund Windows (met VPN) ✔ Ondersteund (in browsers gebaseerd op Chromium) ✘ Niet ondersteund Chromebook (met VPN) ✘ Niet ondersteund ✘ Niet ondersteund Linux (met VPN) ✘ Niet ondersteund ✘ Niet ondersteund

(Het is niet mogelijk om content te casten of spiegelen vanaf iOS of macOS naar uw Amazon Fire TV.)

Als alternatief kunt u uw Amazon Fire TV verbinden met een

VPN router, een handmatig ingestelde VPN of een virtuele VPN router. Met deze optie is het niet nodig om content van uw apparaat naar uw Amazon Fire TV te casten of spiegelen. U hebt alleen een Amazon Fire TV met VPN optie nodig om de content te streamen.

