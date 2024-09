Vergelijk uw router met de modellen hieronder en gebruik de handleidingen om ze in te stellen. We zullen stap voor stap met u het proces doorlopen.

Met ExpressVPN op uw router vergeet u nooit te verbinden. Elk apparaat geniet altijd bescherming, en van locatie veranderen voor een apparaat of groep onderbreekt andere verbindingen niet. Of het uzelf of bij u thuis rust biedt, wij hebben de oplossing.

Maak tot wel vijf groepen tegelijk aan voor uw apparaten, waarvan elke groep met een bepaalde VPN locatie verbonden is. Stream een film uit de VS terwijl uw partner een voetbalwedstrijd in Europa kijkt. Van locatie veranderen doet u eenvoudigweg door te tikken, slepen en droppen.

Need help? Chat with us!