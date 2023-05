Veel mensen kennen het kunstmatige intelligentiebedrijf OpenAI dankzij zijn beroemde chatbot, ChatGPT, die in november 2022 werd uitgebracht. ChatGPT werd geprezen voor zijn vermogen om te chatten op een coherente, menselijk klinkende manier. Wij hebben het ook geprobeerd. Maar de diensten van OpenAI zijn niet overal beschikbaar en sommige landen blokkeren de chatbot. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing wanneer OpenAI-diensten als ChatGPT niet toegankelijk zijn in je land: een VPN van hoge kwaliteit.

Wat is OpenAI?

OpenAI is een bedrijf dat zich richt op onderzoek en producten op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het werd in 2015 opgericht als een non-profitgroep, met investeringen van Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman, en andere grote namen in tech. OpenAI werd in 2019 een bedrijf met winstoogmerk.

In 2020 bracht het GPT-3 uit, dat zich richt op het beantwoorden van vragen met behulp van natuurlijke taal, en in 2021 kwam DALL-E, dat beelden genereert uit eenvoudige beschrijvingen. Na de release van ChatGPT in 2022 beweerde Microsoft dat het 10 miljard USD zou investeren in OpenAI en ChatGPT zou integreren in zijn Bing-zoekmachine.

Waarom is OpenAI niet in mijn land beschikbaar?

Zoals vele apps en websites is OpenAI beschikbaar voor gebruik in de meeste maar niet alle landen. Dit soort censuur is meestal toe te schrijven aan één van twee redenen. De eerste is dat het land de dienst censureert om de toegang tot informatie voor zijn inwoners te onderdrukken. De tweede is dat de maker van de app problemen wil vermijden in regio’s die te veel juridische en politieke gevoeligheden hebben rond hun producten.

Als je ChatGPT of andere OpenAI-diensten probeert te gebruiken in een land waar ze niet beschikbaar zijn, zul je waarschijnlijk het bericht “OpenAI is not available in your country” (“OpenAI is niet beschikbaar in je land”) te zien krijgen.

Weet dat het ook mogelijk is dat een online dienst wordt geblokkeerd door wifi-netwerken op scholen of in kantoren, als iemand heeft besloten dat die dienst te veel afleidt of te veel bandbreedte gebruikt. De in dit artikel besproken methode zal ook OpenAI op school of werk deblokkeren.

Hoe krijg je toegang tot geblokkeerde OpenAI-diensten als ChatGPT?

Je kunt jezelf ogenschijnlijk in een ander land begeven met een VPN. OpenAI vereist ook dat je een telefoonnummer opgeeft van het land waar je je ogenschijnlijk wilt bevinden, zodat het je een verificatiecode kan sturen.

Zo omzeil je de foutmelding:

Neem een VPN ( zoals ExpressVPN ) en download de app. Verbind met een VPN-serverlocatie waar OpenAI beschikbaar is. Bezoek de website van OpenAI om je te registreren voor ChatGPT of een andere dienst. Gebruik bij voorkeur een nieuw privévenster in je browser. Je wordt gevraagd je telefoonnummer te verifiëren om een beveiligingscode te ontvangen. Gebruik de beveiligingscode om je registratie te voltooien.

Wat is de beste VPN voor OpenAI?

ExpressVPN is een van de vele VPN’s die je IP-adres kunnen veranderen. Maar ExpressVPN is een premium dienst die je een betere ervaring biedt met:

De snelste verbindingen en dat op verschillende apparaten tegelijk

Sterke encryptie om je online activiteiten privé te houden

Een uitgebreid innovatief serversysteem dat de veiligheid garandeert

Een ruime keuze uit serverlocaties in 94 landen

Dag en nacht klantenondersteuning

In welke landen is OpenAI beschikbaar?

De lijst van landen waar je toegang hebt tot OpenAI staat hier op de website. Er zijn ongeveer 30 landen waar OpenAI momenteel niet beschikbaar is.

Welke AI-tools biedt OpenAI?

ChatGPT

ChatGPT, het onbetwistbare paradepaardje van OpenAI, is een chatbot die met gebruikers kan communiceren via gesprekken die menselijk klinken. Het is gratis te gebruiken, maar wie zich aanmeldt voor het premium-abonnement, ChatGPT Plus, krijgt voorrang wanneer de dienst overbelast is en kan nieuwe functies als eerste ervaren. Hier lees je andere manieren om ChatGPT gratis zonder capaciteitsproblemen te gebruiken.

DALL·E 2

Dit AI-systeem creëert realistische beelden en kunst op basis van een beschrijving. Je kunt bijvoorbeeld de zin “Een kat verkleed als professor in de stijl van Van Gogh” invoeren. Dan krijg je een reeks afbeeldingen te zien die aan de beschrijving voldoen. Wanneer je je aanmeldt bij de dienst, krijg je maandelijks een aantal gratis credits om te gebruiken. Maar je kunt ook meer credits kopen.

Whisper

Dit automatische herkenningssysteem produceert transcripties van spraak. Het is getraind op verschillende talen en kan omgaan met verschillende accenten, achtergrondgeluiden en technische taal. OpenAI is de code aan het open-sourcen, zodat anderen het in verschillende toepassingen kunnen integreren.

Codex

Dit AI-systeem vertaalt natuurlijke taal naar code. Het beheerst meer dan een dozijn programmeertalen en kan eenvoudige commando’s interpreteren en uitvoeren. Dit betekent dat je niet echt hoeft te weten hoe je softwarecode moet schrijven; je hoeft alleen maar te kunnen beschrijven wat je wilt dat die code doet. Codex is beschikbaar in de OpenAI API, een platform waarmee ontwikkelaars apps kunnen maken die menselijke taal kunnen begrijpen en erop kunnen reageren.

GPT-4

In maart 2023 lanceerde OpenAI GPT-4, dat de vorige versie van zijn technologie GPT-3 vervangt. Het maakt deel uit van de OpenAI API en biedt uitgebreide mogelijkheden. Aangedreven door GPT-4 is ChatGPT specifiek ontworpen voor gesprekken, maar GPT-4 zelf kan worden gebruikt voor een groter aantal functies rond het genereren van tekst en het beantwoorden van vragen. Het kan medisch advies geven, moppen vertellen, afbeeldingen beschrijven, vragen beantwoorden op basis van een afbeelding, grote blokken tekst samenvatten, met succes gestandaardiseerde tests afnemen en nog veel meer.

Verschil tussen GPT-4 en GPT-3

OpenAI verbetert zijn GPT-technologie al jaren, met zijn versies dienovereenkomstig genummerd. Toen ChatGPT in november 2022 voor het publiek werd vrijgegeven, gebruikte het GPT-3.5. In maart 2023 bracht OpenAI GPT-4 uit. Voorlopig gebruikt de gratis versie van ChatGPT nog steeds GPT-3.5, terwijl de betaalde versie GPT-4 gebruikt. Wat maakt GPT-4 beter?

GPT-4 werd getraind op 1 biljoen “parameters” — reeksen tekstgegevens — tegenover 175 miljard voor GPT-3. Het is duidelijk dat GPT-4 groter en krachtiger is dan GPT-3, maar OpenAI bespreekt niet in detail hoe dit is bereikt, zoals de gebruikte gegevens of de trainingsmethoden.

De verschillen zijn vooral wat kan worden waargenomen en getest: significante verbeteringen in het vermogen van het model om coherente en contextueel passende antwoorden te genereren op tekstvragen, algemeen taalbegrip en natuurlijke taalverwerking.

In meer praktische termen betekent dat onder andere dat GPT-4:

examens zoals de LSAT, SAT, Uniform Bar Exam en GRE met hogere scores kan afleggen.

82% minder kans heeft om te antwoorden wanneer prompts technisch niet zijn toegestaan, en 60% minder kans heeft om feiten te verzinnen.

een gesprek tot 64.000 woorden kan bijhouden, terwijl GPT-3.5 ongeveer 8.000 woorden kan bijhouden.

beschikbaar is in meer talen, met de mogelijkheid om nauwkeurig te chatten in 26 talen.

Een ander belangrijk verschil tussen de versies is dat GPT-4 afbeeldingen kan gebruiken als onderdeel van aanwijzingen. Je kunt het bijvoorbeeld een foto van de inhoud van een koelkast laten zien en het kan recepten geven met die ingrediënten. ChatGPT biedt deze functie echter nog niet.