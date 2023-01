5 tips om veilig openbare wifi-netwerken te gebruiken

We maken allemaal wel eens gebruik van openbare wifi-netwerken: in onze favoriete koffiebars, op flexwerkplekken, in de trein, of op vakantie in het vliegveld en het hotel, om onze databundel te sparen. Amsterdam staat zelfs op de zesde plaats in de top tien steden wereldwijd met de meeste wifi-hotspots per 10.000 inwoners, twee plaatsen vóór New York!

Openbare wifi-hotspots zijn plekken waar u vaak gratis kunt verbinden met draadloos internet. Jammer genoeg zijn deze handige hotspots erg onveilig. Via een onbeveiligde verbinding kunnen uw data, zoals inloggegevens, creditcardinformatie en e-mails gemakkelijk worden onderschept.

Waarom zijn openbare wifi-netwerken onveilig?

Wanneer u uw laptop of smartphone verbindt met een openbaar wifi-netwerk is dat niet zonder gevaar. U stelt uw apparaat op die manier kwetsbaar op voor cybercriminaliteit. Dit zijn de drie voornaamste risico’s van wifi-hotspots:

1. Vervalste netwerken: het nabootsen van legitieme hotspots – al dan niet met wachtwoord. Een wachtwoord beveiligt het openbaar netwerk niet. Iedereen kan een openbaar wifi-netwerk opzetten, denk maar aan de mobiele hotspot van uw telefoon. Het risico is dat u op die manier met een onbetrouwbaar netwerk verbindt.

2. Man-in-the-middle-aanvallen: het onderscheppen van de communicatie tussen twee partijen om persoonlijke gegevens te stelen of wijzigen.

3. Sniffing: het stelen van gegevens die van of naar uw laptop, smartphone of andere apparaten via een onbeveiligde verbinding worden verzonden.

Gelukkig kunt u zich net zo gemakkelijk beschermen wanneer u toch gebruik moet maken van een openbaar wifi-netwerk. Ontdek en onthoud deze vijf eenvoudige tips.

Zo verbindt u veilig met (gratis) openbare wifi-netwerken

1. Gebruik een VPN

De eenvoudigste oplossing is een VPN (virtual private network) die een beveiligde verbinding tot stand brengt, ook als u per ongeluk via een onbetrouwbare wifi-hotspot online gaat. De VPN versleutelt uw internetverkeer, houdt uw activiteiten privé en beschermt uw gegevens tegen gluurders.

2. Vermijd online bankieren

Uw bankrekeningen en andere financiële diensten vallen onder een van de gevoeligste accounts. Om uw bankgegevens te beschermen, kunt u beter niet inloggen op uw accounts wanneer u met een openbaar wifi-netwerk verbonden bent.

3. Installeer een virusscanner

Antivirusprogramma’s waarschuwen wanneer u met een onbetrouwbaar netwerk probeert te verbinden of wanneer het verdachte activiteiten detecteert. Antivirussoftware beschermt uw apparaten ook tegen onveilige, verouderde systemen.

4. Open geen wachtwoordmanagers of cloud-back-ups

Net zoals met internetbankieren wordt het gebruik van wachtwoordmanagers en back-ups van uw cloudopslag afgeraden wanneer u onveilig met een openbaar wifi-netwerk verbonden bent. Deze back-ups bevatten namelijk gevoelige informatie: inloggegevens voor belangrijke accounts.

5. Verbind via LAN

Een ethernetkabel maakt uw verbinding heel wat veiliger. Om een apparaat via ethernet aan te vallen, moet een hacker toegang krijgen tot de kabel en de router. Het is dus een stuk moeilijker dan het onderscheppen van wifi-verkeer. Neem een ethernetkabel mee voor uw laptop als u bijvoorbeeld in een hotel gebruik wilt maken van het internet. Ontdek welke andere handige spullen onmisbaar zijn in uw tech-survivalset.