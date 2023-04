De nombreuses personnes découvrent la société OpenAI, spécialisée en intelligence artificielle, grâce à son chatbot, ChatGPT, qui est devenu très populaire après son lancement en novembre 2022. Il a été salué pour sa capacité à tchatter d’une manière cohérente et humaine. Nous l’avons également essayé.

Toutefois, les services d’OpenAI, ChatGPT inclus, ne sont pas disponibles dans tous les pays du monde. Mais, il existe une solution facile : un VPN premium.

OpenAI : c’est quoi ?

OpenAI est une société qui se focalise sur des produits et des recherches en intelligence artificielle. Il a été fondé en 2015 en tant qu’organisation à but non lucratif avec des investisseurs comme Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman et d’autres grands noms venant du domaine de la technologie. OpenAI est devenu une société à but lucratif en 2019.

En 2020, il a lancé GPT-3, qui se focalise sur le fait de répondre à des questions en utilisant un langage naturel. Puis, 2021 a vu l’apparition de DALL-E, qui génère des images sur la base de descriptions simples. Après le lancement de ChatGPT en 2022, Microsoft a déclaré vouloir investir 10 milliards de dollars dans OpenAI et intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing.

Pourquoi OpenAI n’est-il pas disponible dans mon pays ?

Comme de nombreux sites et applis, OpenAI est disponible à l’utilisation dans la plupart des pays, mais pas tous. Cette forme de censure est habituellement attribuée à une des deux raisons suivantes. La première raison : le pays censure le service afin d’empêcher ses résidents d’avoir accès à l’information. La seconde raison : le concepteur de l’application veut éviter les problèmes dans des régions où les sensibilités politiques et juridiques autour de leurs produits sont trop nombreuses ou importantes.



Si vous utilisez ChatGPT ou d’autres services d’OpenAI dans un pays où ils ne sont pas disponibles, vous verrez le message suivante : « L’API OpenAI n’est pas disponible dans votre pays ».

Notez qu’il est également possible qu’un service en ligne soit bloqué par les réseaux Wi-Fi dans les écoles ou les bureaux. C’est le cas si une personne a décidé que ce service représente une distraction ou utilise trop de bande passante. La méthode présentée dans cet article débloquera également OpenAI dans les écoles ou au travail.

Comment réparer l’erreur « L’API OpenAI n’est pas disponible dans votre pays » ?

Vous pouvez faire en sorte d’apparaître dans un pays différent grâce à un VPN. OpenAI nécessite également un numéro de téléphone venant du pays depuis lequel vous essayez d’apparaître afin de vous envoyer un code de vérification.

Voici comment contourner l’erreur :

Abonnez-vous à un VPN ( comme ExpressVPN ) et téléchargez l’appli. Connectez-vous à une localisation de serveur VPN où OpenAI est disponible. Visitez le site web d’OpenAI et créez un compte pour ChatGPT ou un autre service. Idéalement, utilisez une nouvelle fenêtre privée dans votre navigateur. Vous serez invité à vérifier votre numéro de téléphone pour recevoir un code de sécurité. Utilisez le code de sécurité pour terminer le processus d’enregistrement.

Quel est le meilleur VPN pour OpenAI ?

ExpressVPN fait partie des nombreux VPN qui peuvent changer votre adresse IP. Mais, ExpressVPN est un service premium qui vous offre une meilleure expérience en vous offrant :

Des vitesses qui sont fréquemment testées pour être les plus rapides

Un chiffrement puissant pour préserver la confidentialité de votre activité en ligne

Un système de serveur innovant qui assure la sécurité

Plus de localisations, dans 94 pays

Un support client disponible 24h/24 et 7j/7



Dans quels pays OpenAI est-il disponible ?

La liste des pays depuis lesquels vous pouvez accéder à OpenAI est listée sur son site ici. Il existe environ 30 pays où OpenAI es actuellement disponible.

Quels sont les outils d’IA qu’OpenAI offre ?

ChatGPT

Le produit phare indisputable d’OpenAI, ChatGPT, est un chatbot qui peut interagir avec les utilisateurs à travers des conversations qui semblent humaines. L’utilisation est gratuite, mais ceux qui optent pour l’option premium, ChatGPT Plus, profitent d’un accès prioritaire lorsque que le service est saturé et peuvent profiter en priorité aux nouvelles fonctionnalités.

DALL·E 2

Ce système IA créé des images réalistes et de l’art à partir de descriptions écrites. Par exemple, vous saisissez la phrase suivante : « Un chat habillé comme un professeur dans le style de Van Gogh ». Vous aurez comme résultat une série d’images qui a été créé sur la base de cette description. Lorsque vous vous enregistrez sur le service, vous obtenez des crédits gratuits à utiliser, ainsi que des crédits qui vous sont également donnés tous les mois. Mais vous avez également l’option d’acheter plus de crédits.

Whisper

Le système de reconnaissance vocale automatique produit des transcriptions de paroles. Il a été entraîné sur différentes langues et est capable de gérer des accents différents, les bruits de fond et le langage technique. OpenAI rend le code open source afin de permettre à d’autres de l’intégrer dans diverses applications.

Codex

Ce système IA traduit le langage naturel en code. Il est efficace dans plus d’une dizaine de langages de programmation et peut interpréter des commandes simples et les exécuter. Cela signifie que vous n’avez pas vraiment besoin de savoir comment écrire des lignes de code – vous devez juste être capable de décrire ce que vous souhaitez que le code fasse. Codex est disponible dans l’API OpenAI, une plateforme qui permet aux développeurs de créer des applis qui peuvent comprendre et répondre à un langage humain.

GPT-4

En mars 2023, OpenAI a lancé GPT-4, remplaçant la version précédente de sa technologie GPT-3. Il fait partie de l’API OpenAI et offre des capacités diverses. Propulsé par GPT-4, ChatGPT a été conçu spécifiquement pour les conversations, mais GPT-4 lui-même peut être utilisé pour exécuter une variété de fonctions autour de la création de textes et au fait de répondre à des questions. Il peut donner des avis médicaux, raconter des blagues, décrire des images, répondre à des questions basées sur une image, résumer des textes longs, passer des tests standardisés avec succès et bien plus encore.

Différence entre GPT-4 et GPT-3

OpenAI améliore sa technologie GPT depuis des années, avec les versions qui sont numérotées en conséquence. Lorsque ChatGPT a été lancé publiquement en novembre 2022, il a utilisé GPT-3.5. En mars 2023, OpenAI a sorti GPT-4. Pour l’instant, la version gratuite de ChatGPT utilise encore GPT-3.5, tandis que la version payante utilise GPT-4. Qu’est-ce qui rend alors GPT-4 meilleur ?

GPT-4 a été entraîné sur 170 trillions de « paramètres » – ensembles de données textuelles – contre 175 milliards pour GPT-3. De manière globale, il est clair que GPT-4 est plus grand et plus puissant que GPT-3, mais OpenAI n’aborde pas les détails de ce qui a permis d’atteindre cette performance, comme les données utilisées sur les méthodes d’entraînement.

Les différences concernent principalement ce qui peut être observé et testé : améliorations significatives de la capacité du modèle à générer des réponses cohérentes et adaptées au contexte pour les requêtes de textes, compréhension globale du langage et traitement du langage naturel.

Voici des exemples de ce que cela signifie de manière pratique :

GPT-4 peut passer des examens tels que le test d’admission en école de droit, le baccalauréat, l’examen du barreau et le GRE avec des notes plus élevées

GPT-4 a 82% de chance de ne pas répondre lorsque les requêtes ne sont techniquement pas autorisés, et à 60 % de chance en moins d’inventer des faits

GPT-4 peut maintenir une conversation pouvant aller jusqu’à 64 000 mots, tandis que GPT-3.5 est limité à 8 000 mots

GPT-4 est plus multilingue, avec la capacité de chatter de manière précise en 26 langues

Une autre différence importante entre les versions est que GPT-4 peut utiliser des images en tant que requête. Par exemple, vous pouvez montrer une photo du contenu d’un réfrigérateur et il peut donner des recettes en utilisant les ingrédients présents. Cependant, ChatGPT n’offre pas encore cette fonctionnalité.