Muitas pessoas passaram a conhecer a empresa de inteligência artificial OpenAI devido ao sucesso do seu chatbot, o ChatGPT, que ganhou destaque nas mídias após ser lançado em novembro de 2022. Ele foi elogiado por sua capacidade de conversar de maneira coerente e como se fosse um humano. Nós também o testamos.

Mas os serviços da OpenAI, incluindo o ChatGPT, não estão disponíveis em todos os países. Existe uma solução fácil: uma VPN de alta qualidade.

O que é OpenAI?

OpenAI é uma empresa com foco em pesquisa e produtos de inteligência artificial. Foi fundada em 2015 como um grupo sem fins lucrativos, com investimentos de Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman e outros grandes nomes da tecnologia. A OpenAI tornou-se uma empresa com fins lucrativos em 2019.

Em 2020, ela lançou o GPT-3, que se concentra em responder perguntas usando linguagem natural, e em 2021 veio o DALL-E, que gera imagens a partir de descrições simples. Após o lançamento do ChatGPT em 2022, a Microsoft disse que investiria 10 bilhões de dólares na OpenAI e integraria o ChatGPT ao seu mecanismo de busca Bing.

Por que o OpenAI não está disponível no meu país?

Como muitos aplicativos e sites, a OpenAI está disponível para uso na maioria, mas não em todos os países. Geralmente, esse tipo de censura tem como causa uma de duas razões. A primeira é o país censurar o serviço para suprimir o acesso à informação de seus residentes. A segunda é o fabricante de aplicativos, que deseja evitar problemas em regiões que têm muitas sensibilidades legais e políticas em relação aos seus produtos.

Se você tentar usar o ChatGPT ou outros serviços da OpenAI em um país onde eles não estão disponíveis, provavelmente verá a mensagem “OpenAI não está disponível em seu país”.

Observe que também é possível que um serviço online seja bloqueado pelas redes Wi-Fi em escolas ou escritórios, se alguém decidiu que esse serviço é uma distração ou usa muita largura de banda. O método discutido neste artigo também desbloqueará o OpenAI na escola ou no trabalho.

Como corrigir o erro “OpenAI não está disponível em seu país”?

Com uma VPN, você pode dar a impressão que está em um país diferente. A OpenAI também exige que você forneça um número de telefone do país que você definiu como sua localização, para que ela possa enviar um código de verificação.

Veja como contornar o erro:

Assine um serviço de VPN ( como a ExpressVPN ) e baixe o aplicativo. Conecte-se a uma localização de servidor VPN aonde OpenAI está disponível. Visite o site da OpenAI para começar a se registrar no ChatGPT ou em outro serviço. Idealmente, use uma nova janela privada em seu navegador. Você será solicitado a verificar seu número de telefone para receber um código de segurança. Use o código de segurança para concluir seu processo de registro.

Qual é a melhor VPN para OpenAI?

ExpressVPN é uma das muitas VPNs que podem alterar seu endereço IP. Mas ela é um serviço premium que oferece uma experiência melhor ao fornecer:

Velocidades que são frequentemente testadas para serem as mais rápidas

Criptografia forte para manter sua atividade online privada

Um inovador sistema de servidores que garante a segurança

Mais localizações, em 94 países

Suporte ao cliente 24 horas por dia

Em quais países a OpenAI está disponível?

A lista de países onde você pode acessar a OpenAI está listada em seu site aqui. Existem cerca de 30 países onde a OpenAI não está disponível atualmente.

Quais ferramentas de IA a OpenAI oferece?

ChatGPT

Indiscutivelmente, o principal produto da OpenAI, o ChatGPT é um chatbot que pode interagir com os usuários por meio de conversas que parecem humanas. O uso é gratuito, mas aqueles que se inscrevem no nível premium, ChatGPT Plus, desfrutam de acesso prioritário quando o serviço está ocupado e experimentam os novos recursos primeiro.

DALL·E 2

Este sistema de IA cria imagens e arte realistas a partir de uma descrição escrita. Por exemplo, você pode inserir a frase “Um gato vestido de professor no estilo de Van Gogh” e você verá uma série de imagens que foram criadas com base nessa descrição. Ao se inscrever no serviço, você recebe alguns créditos gratuitos para usar, com mais créditos concedidos a cada mês. Mas você também pode comprar mais créditos.

Whisper

Este sistema de reconhecimento automático de fala produz transcrições de fala. Ele foi treinado em diferentes idiomas e é capaz de lidar com diferentes sotaques, ruídos de fundo e linguagem técnica. A OpenAI está abrindo o código para permitir que outros o incorporem em vários aplicativos.

Codex

Este sistema de IA traduz linguagem natural em código. É proficiente em mais de uma dúzia de linguagens de programação e pode interpretar comandos simples e executá-los. Isso significa que você não precisa saber como escrever código de software, só precisa ser capaz de descrever o que deseja que o código faça. O Codex está disponível na OpenAI API, uma plataforma que permite aos desenvolvedores criar aplicativos que podem entender e responder à linguagem humana.

GPT-4

Em março de 2023, a OpenAI lançou o GPT-4, substituindo a versão anterior de sua tecnologia GPT-3. Ele faz parte da OpenAI API e oferece recursos abrangentes. Alimentado por GPT-4, o ChatGPT foi projetado especificamente para conversas, mas o próprio GPT-4 pode ser usado para executar uma ampla variedade de funções relacionadas à geração de texto e resposta a perguntas. Ele pode dar conselhos médicos, contar piadas, descrever imagens, responder a perguntas com base em uma imagem, resumir grandes blocos de texto, fazer com sucesso testes padronizados e muito mais.

Diferença entre GPT-4 e GPT-3

A OpenAI vem aprimorando sua tecnologia GPT há anos, com novas versões recebendo numerações atualizadas. Quando o ChatGPT foi lançado ao público em novembro de 2022, ele usava o GPT-3.5. Em março de 2023, a OpenAI lançou o GPT-4. Por enquanto, a versão gratuita do ChatGPT ainda usa GPT-3.5, enquanto a versão paga usa GPT-4. Então, o que torna o GPT-4 melhor?

O GPT-4 foi treinado em 170 trilhões de “parâmetros”, conjuntos de dados de texto, contra 175 bilhões do GPT-3. No geral, está claro que o GPT-4 é maior e mais poderoso que o GPT-3, mas a OpenAI não discute muito detalhadamente como isso foi alcançado, como os dados usados ou os métodos de treinamento.

As diferenças são principalmente o que pode ser observado e testado: melhorias significativas na capacidade do modelo de gerar respostas coerentes e contextualmente apropriadas para prompts de texto, compreensão geral da linguagem e processamento de linguagem natural.

Aqui estão exemplos do que isso significa em termos mais práticos:

O GPT-4 pode passar em exames, incluindo LSAT, SAT, Uniform Bar Exam e GRE com pontuações mais altas

O GPT-4 tem 82% menos probabilidade de responder quando as solicitações não são tecnicamente permitidas e 60% menos probabilidade de fabricar fatos

O GPT-4 pode acompanhar uma conversa de até 64.000 palavras, enquanto o GPT-3.5 pode acompanhar cerca de 8.000 palavras

O GPT-4 é mais multilíngue, com a capacidade de conversar com precisão em 26 idiomas

Outra grande diferença entre as versões é que o GPT-4 pode usar imagens como parte dos prompts. Por exemplo, você pode mostrar uma foto do conteúdo da geladeira e ele fornece receitas usando esses ingredientes. No entanto, o ChatGPT ainda não oferece esse recurso.