Många håller på att få upp ögonen för OpenAI, ett företag som sysslar med artificiell intelligens, tack vare deras chattbot ChatGPT som blev berömd över en natt efter att den släpptes i november 2022. Den har hyllats för sin förmåga att chatta på ett begripligt, mänskligt sätt. Vi har också provat den.

Men OpenAI:s tjänster, inklusive ChatGPT, är inte tillgängliga i alla länder i världen. Det finns dock en enkel lösning: ett högkvalitativt VPN.

Vad är OpenAI?

OpenAI är ett företag som fokuserar på forskning och produkter relaterade till artificiell intelligens. Det grundades 2015 som ett ideellt företag med investeringar från Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman och andra stora namn inom teknikbranschen. OpenAI blev ett vinstdrivande företag 2019.

År 2020 släppte de GPT-3 som fokuserar på att svara på frågor med naturligt språk, och 2021 kom DALL-E som genererar bilder från enkla beskrivningar. Efter att ChatGPT släpptes 2022 sa Microsoft att de skulle investera 10 miljarder USD i OpenAI och integrera ChatGPT i sökmotorn Bing.

Varför är OpenAI inte tillgängligt i mitt land?

Precis som många appar och webbplatser kan OpenAI användas i de flesta länder, men inte alla. Den här typen av censur brukar bero på en av två orsaker. Den första är att landet censurerar tjänsten för att reglera invånarnas tillgång till information. Den andra är att apptillverkaren vill undvika problem i regioner som har för många juridiska och politiska bekymmer relaterade till produkten.

Om du försöker att använda ChatGPT eller andra tjänster från OpenAI i ett land där de inte är tillgängliga just nu får du troligtvis meddelandet ”ChatGPT not available in your country”.

Observera att det också kan bero på att onlinetjänster blockeras av wifi-nätverk i skolor eller på kontor om någon har bestämt att tjänsten är för distraherande eller drar för mycket bandbredd. Metoden som diskuteras i den här artikeln avblockerar även OpenAI i skolor och på jobbet.

Hur åtgärdar jag problemet ”OpenAI är inte tillgängligt i ditt land”?

Du kan få det att se ut som att du befinner dig i ett annat land när du använder ett VPN. OpenAI kräver också att du anger ett telefonnummer från landet som du ser ut att vara i så att du kan få en verifieringskod.

Så här kringgår du problemet:

Skaffa ett VPN (som ExpressVPN) och ladda ner appen. Anslut till en VPN-serverposition där OpenAI är tillgängligt. Gå till OpenAI:s webbplats och påbörja registreringen för ChatGPT eller andra tjänster. Använd helst ett nytt privat fönster i webbläsaren. Du blir ombedd att verifiera ditt telefonnummer för att få en säkerhetskod. Använd säkerhetskoden för att slutföra registreringen.

Vilket VPN är bäst för OpenAI?

ExpressVPN är en av många tjänster som kan ändra din IP-adress. Men ExpressVPN är en premiumtjänst som ger dig en bättre upplevelse tack vare följande:

Hastigheter som regelbundet testas för att vara snabbast i branschen

Stark kryptering som skyddar vad du gör online

Ett innovativt serversystem som garanterar säkerhet

Fler positioner utspridda över 94 länder

Kundtjänst dygnet runt

I vilka länder är OpenAI tillgängligt?

Listan med länder där du kan komma åt OpenAI hittar du här. Det finns ungefär 30 länder där OpenAI inte är tillgängligt idag.

Vilka AI-verktyg tillhandahåller OpenAI?

ChatGPT

OpenAI:s flaggskepp ChatGPT är en chattbot som kan interagera med användare via konversationer som känns mänskliga. Det är gratis att använda, men personer som registrerar sig i premiumnivån, ChatGPT Plus, får prioriterad åtkomst när tjänsten är överbelastad. De får även tillgång till nya funktioner först.

OpenAI DALL-E 2

Det här AI-systemet skapar realistiska bilder och konst från en textbeskrivning. Du kan till exempel skriva in frasen ”En katt utklädd till professor i Van Goghs stil”. Då får du se en serie bilder som skapats utifrån beskrivningen. När du registrerar dig i tjänsten får du gratis krediter, och nya fylls på varje månad. Du kan även köpa fler krediter om du vill.

Whisper

Detta automatiska röstigenkänningssystem producerar transkriberingar av tal. Det har lärts upp på olika språk och kan hantera olika dialekter, bakgrundsljud och tekniskt språk. OpenAI har öppen källkod vilket innebär att andra kan implementera det i olika applikationer.

Codex

Det här AI-systemet översätter naturligt språk till kod. Det kan hantera över ett dussin programmeringsspråk och tolka enkla kommandon och utföra dem. Det betyder att du inte behöver veta hur man skriver programvarukod – du behöver bara beskriva vad du vill att koden ska göra. Codex är tillgängligt i OpenAI API, en plattform som låter utvecklare skapa appar som kan förstå och svara på mänskligt språk.

GPT-4

I mars 2023 lanserade OpenAI GPT-4 som ersatte den tidigare versionen av deras teknik, GPT-3. Det är en del av OpenAI API som erbjuder många olika funktioner. ChatGPT drivs av GPT-4 och designades specifikt för konversationer, men GPT-4 i sig kan användas för att utföra flera uppgifter relaterade till textgenerering och svara på frågor. Det kan ge medicinsk rådgivning, berätta skämt, beskriva bilder, svara på frågor baserat på en bild, sammanfatta långa texter, utföra standardiserade tester och mycket mer.

Skillnaden mellan GPT-4 och GPT-3

OpenAI har förbättrat sin GPT-teknik i flera år och versionerna anges i fallande ordning. När ChatGPT lanserades för allmänheten i november 2022 använde den GPT-3.5. I mars 2023 släppte OpenAI GPT-4. I dagsläget använder gratisversionen av ChatGPT fortfarande GPT-3.5, och den betalda versionen använder GPT-4. Så vad är det som gör GPT-4 bättre?

GPT-4 har tränats med 170 biljoner ”parametrar”, vilket är uppsättningar med textdata. GPT-3 har tränats med 175 miljarder. GPT-4 är uppenbarligen större och kraftfullare än GPT-3, men OpenAI diskuterar inte mer ingående hur man har uppnått detta eller vilka data som använts i träningsmetoderna.

Skillnaderna är främst begränsade till vad man kan se och testa: stora förbättringar i modellens förmåga att generera begripliga och lämpliga svar på textfrågor, övergripande språkförståelse och bearbetning av ett naturligt språk.

Här är några exempel på vad det betyder i praktiken:

GPT-4 kan klara examineringar som LSAT, SAT, Uniform Bar Exam och GRE med högre poäng

Det är 82 % mindre sannolikt att GPT-4 svarar när frågor är tekniskt förbjudna och det är 60 % mindre sannolikt att den hittar på fakta

GPT-4 kan spara konversationer upp till 64 000 ord, medan GPT-3.5 bara kan spara upp till 8 000 ord

GPT-4 är flerspråkigt och kan chatta på 26 språk

En annan stor skillnad mellan versionerna är att GPT-4 kan använda bilder som en del av frågor. Du kan till exempel visa en bild på innehållet i din kyl och be den om recept som använder ingredienserna. ChatGPT erbjuder dock inte den här funktionen än.