Zo kun je ChatGPT gebruiken zonder capaciteitsproblemen

ChatGPT gebruiken gaat gemakkelijk en maakt veel dingen ook net zo gemakkelijk. De OpenAI-chatbot maakte furore omdat hij vragen kan beantwoorden op een enigszins nauwkeurige en redelijk menselijk klinkende manier, en ook computercode en zelfs muziek kan schrijven. Intussen hebben velen geprobeerd ChatGPT – die trouwens Nederlands spreekt – te gebruiken om het zelf te zien. (Wij ook.)

Voor sommigen ging dat echter niet zo gemakkelijk. Zij konden de chatbot niet proberen, omdat ChatGPT niet overal toegankelijk is. Een VPN biedt een oplossing voor gebruikers in landen waar ChatGPT geblokkeerd is. Met een VPN kun je je namelijk ogenschijnlijk op een andere locatie bevinden. Let wel, wanneer je je aanmeldt, moet je ook een telefoonnummer invoeren van een land waar ChatGPT toegankelijk is om een activeringscode te ontvangen.

Voorts kan wie ChatGPT gratis gebruikt al eens op capaciteitsproblemen botsen. Gebruikers krijgen vaak de foutmelding “ChatGPT is at capacity” (“ChatGPT zit op capaciteit”) te zien. Lees verder om te leren wat die foutmelding inhoudt, en hoe een VPN en andere oplossingen kunnen helpen om deze te omzeilen.

Waarom is ChatGPT overbelast?

De foutmelding “ChatGPT is at capacity right now” verschijnt wanneer er meer mensen zijn die ChatGPT proberen te gebruiken dan de servers van de dienst aankunnen. Het feit dat deze foutmelding vaak voorkomt, geeft aan hoe populair de chatbot is. De kans is groter dat je deze fout tegenkomt tijdens werkuren in de VS.

Hoe los je het capaciteitsprobleem van ChatGPT op met een VPN?

Er zijn verschillende methoden om de fout te omzeilen, maar een VPN is een van de meest directe oplossingen. We hebben deze methode consequent kunnen gebruiken om de foutmelding te omzeilen. Hoewel het onduidelijk is waarom een VPN de truc doet, is het waarschijnlijk omdat het inschakelen van de VPN (of het veranderen van VPN-locatie) je helpt een nieuwe sessie te starten. Het is ook mogelijk dat de fout gebonden is aan de locatie, en het plaatsen van je apparaat op een andere locatie geeft jou toegang tot open slots.

Om te proberen het capaciteitsprobleem van ChatGPT te omzeilen met een VPN:

Download een VPN-app zoals ExpressVPN. Verbind met een VPN-server in een land waar ChatGPT werkt. Je gebruikt nu een nieuw IP-adres. Probeer ChatGPT opnieuw te openen (het is misschien een goed idee om een nieuw incognito tabblad te gebruiken) en kijk of de foutmelding is verdwenen.

ChatGPT gebruiken in 2023 met de beste VPN

ExpressVPN is een van de vele VPN’s die je IP-adres kunnen veranderen. Maar ExpressVPN is een premium dienst die je een betere ervaring biedt met:

De snelste verbindingen en dat op verschillende apparaten tegelijk

Sterke encryptie om je online activiteiten privé te houden

Een uitgebreid innovatief serversysteem dat de veiligheid garandeert

Een ruime keuze uit serverlocaties in 94 landen

Dag en nacht klantenondersteuning

Andere oplossingen voor het capaciteitsprobleem van ChatGPT

Hoewel de VPN-methode een van de snelste manieren is om te proberen toegang te krijgen tot ChatGPT wanneer die overbelast is, kun je ook andere technieken proberen.

1. Probeer het later nog eens — vooral tijdens daluren

Als de rij voor de kassa in de supermarkt extreem lang is, ga je misschien gewoon nog een rondje door het groentevak en kom je over vijf minuten terug. Op dezelfde manier is er soms maar een beetje tijd en geduld nodig om toegang te krijgen tot ’s werelds beroemdste chatbot. Beter nog, kom terug op een tijdstip waarop de vraag waarschijnlijk is afgenomen, wat in de VS meestal neerkomt op nachtelijke uren en weekends. Zo zou je in Europa ’s ochtends en tijdens het weekend wat minder vaak op de foutmelding botsen.

2. Ververs de pagina

Als het eerst niet lukt … probeer dan de pagina te vernieuwen. Wanneer je een pagina ververst, vraag je de browser om de nieuwste versie van de pagina te tonen. Als ChatGPT even beschikbaar komt, kun je van die kans gebruikmaken.

3. Wis je browsercache en cookies

Dit is een aanbeveling van een chatsessie met ChatGPT zelf (onduidelijk of dat het betrouwbaarder maakt of niet). Als proberen toegang te krijgen tot ChatGPT niet werkt na enige tijd wachten, kan het op een probleem met je browser wijzen. Verwijder cache en cookies, die kunnen je pogingen om de pagina te verversen belemmeren. Hier lees je hoe je cache en cookies wist in Chrome, Firefox en Edge.

4. Gebruik incognitomodus

In plaats van je browsercache en cookies te wissen, kun je een nieuw venster gebruiken in de incognitomodus in Chrome, of het soortgelijke privévenster in andere browsers. Met privévensters begin je zonder cache of cookies.

5. Probeer een andere browser of ander apparaat

Deze methode wordt ook aanbevolen door ChatGPT. Als je een andere browser of een ander apparaat gebruikt, wordt een nieuwe sessie gestart zonder cache- of cookieproblemen, en misschien laat ChatGPT je dan eindelijk binnen.

6. Verzoek om op de hoogte gesteld te worden

Geen zin om te wachten? ChatGPT biedt een button waarmee je kunt vragen om een bericht als de dienst weer beschikbaar is. Zo hoef je niet te blijven proberen tot hij weer beschikbaar is.

7. Meld je aan voor ChatGPT Plus

ChatGPT is gratis, maar heeft ook een betaalde variant, die voorlopig in de VS beschikbaar is via een wachtlijst. Wie een abonnement neemt, krijgt voorrang op gebruikers van de gratis versie. Betalende klanten krijgen ook snellere reactietijden van de chatbot en vroege toegang tot nieuwe functies.

8. Controleer de serverstatus van ChatGPT

Het is mogelijk dat ChatGPT gewoon offline is in plaats van dat het te druk is. Controleer voor gepland onderhoud of downtime direct op de website van OpenAI. Als de servers down zijn, weet je dat je het later gewoon opnieuw moet proberen.

Hoe controleer je de serverstatus van ChatGPT?

Zoals elke website ondervindt ChatGPT af en toe downtime of uitval. De serverstatuspagina van OpenAI biedt een gedetailleerde blik op storingen of prestatieproblemen die ChatGPT beïnvloeden.

Wat zijn de alternatieven voor ChatGPT?

OpenAI is niet het enige bedrijf dat een geavanceerde AI-chatbot ontwikkelt. En sinds ChatGPT op het toneel is verschenen, hebben techgiganten hun chatbotproducten prioriteit gegeven en ook op de markt gebracht. Voorlopig heeft ChatGPT geen noemenswaardige concurrentie, maar dat zal met deze alternatieven snel veranderen.

Bard door Google

Status: interne versie beschikbaar voor werknemers; mogelijke lancering voor het publiek in de loop van 2023

Eerder deze maand werd bekend dat Google een “code rood” lanceerde om alle werknemers van zijn bedrijf zijn chatbot te laten testen — aangedreven door zijn veelbesproken LaMDA-technologie — om te concurreren met ChatGPT. Google heeft gezegd dat het nog steeds bezig is om ervoor te zorgen dat de antwoorden van Bard voldoen aan een “hoge norm voor kwaliteit, veiligheid en gegrondheid in realistische informatie”.

Ernie door Baidu

Status: lancering naar verwachting na maart 2023

Bijna gelijktijdig met de aankondiging van Google zei ook Baidu dat zijn AI-chatbot binnen enkele maanden zal worden gelanceerd.

Galactica door Meta

Status: opgeschorte publieke tests na lancering in november 2022

De AI-chatbot van Meta werd ongeveer twee weken voor ChatGPT uitgebracht, maar met een heel andere reactie. Het werd snel bekritiseerd voor onnauwkeurigheden. Experts denken dat de kritiek eerder het gevolg was van de reputatie van Facebook — mensen zijn snel geneigd het bedrijf te veroordelen voor het verspreiden van onjuiste of beledigende informatie — dan een echt probleem met de kwaliteit van de chatbot. Te midden van de gevoeligheden rond zijn publieke imago wordt Meta gehinderd door het feit dat het waarschijnlijk alleen producten zal produceren die te voorzichtig en dus flauw zijn.

Claude door Anthropic

Status: in gesloten bèta als Slack-integratie

Anthropic, opgericht door ex-OpenAI-onderzoekers, heeft een chatbot gelanceerd in gesloten bèta (alleen beschikbaar voor een selecte groep gebruikers) op de werk-chatdienst Slack.

Sparrow door DeepMind

Status: wordt naar verwachting in 2023 als private bèta gelanceerd

DeepMind (een dochteronderneming van Google) heeft gezegd dat zijn chatbot mogelijk ergens dit jaar wordt uitgebracht als een privé-bètaversie (alleen beschikbaar voor een selecte groep gebruikers). Een aspect dat hem onderscheidt, is het leren op basis van inbreng van menselijke onderzoeksdeelnemers.

Character

Status: nog in ontwikkeling

Twee voormalige Google-onderzoekers hebben Character opgericht om een chatbot te maken waarmee je kunt doen alsof je met iedereen kunt chatten, levend of dood, zelfs fictief. De startup is nu bezig met fondsenwerving en zijn toekomst is hoogst onzeker.

Bing ChatGPT

Status: beschikbaar als preview-versie sinds februari 2023

Dit kan waarschijnlijk niet worden beschouwd als een alternatief voor ChatGPT, maar het is een vermelding waard. Microsoft heeft een versie van Bing gelanceerd die ChatGPT gebruikt. Het is nog in preview, en het aantal verzoeken dat het aankan is voorlopig beperkt, dus het dient misschien nog steeds niet als alternatief voor ChatGPT om in drukke tijden te gebruiken.