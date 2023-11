¿Cómo corregir el error “OpenAI is not available in your country”?

Mucha gente se está enterando de la existencia de la empresa de inteligencia artificial OpenAI, gracias a su chatbot ChatGPT, que se ha convertido en una sensación mundial después de su lanzamiento en noviembre de 2022. Ha sido aclamado por su capacidad de chatear de manera coherente y similar a como lo haría un humano. Nosotros también la hemos probado.

Aunque los servicios de OpenAI, incluyendo ChatGPT, no están disponibles en todos los países del mundo, existe una solución sencilla: Una VPN de alta calidad

¿Qué es OpenAI?

OpenAI es una empresa que se dedica a la investigación y creación de productos de inteligencia artificial. Fue fundada en 2015 como una ONG, con aportes financieros de Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman y otros grandes participantes del sector de la tecnología. OpenAI se convirtió en una empresa con fines de lucro en 2019.

En 2020, lanzaron GPT-3, que se enfoca en responder preguntas mediante lenguaje natural, y en 2021 llegó DALL-E, que genera imágenes a partir de descripciones sencillas. Tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022, Microsoft dijo que invertirá 10.000 millones de dólares en OpenAI y que integrará ChatGPT en su motor de búsqueda, Bing.

¿Por qué OpenAI no está disponible en mi país?

Al igual que muchas aplicaciones y páginas web, OpenAI está disponible para su uso en la mayoría de los países, pero no en todos. Este tipo de censura suele deberse a una de estas dos razones. La primera es que el país censura el servicio para impedir a sus residentes el acceso a la información. La segunda es que el fabricante de la aplicación quiere evitar problemas en regiones con demasiadas sensibilidades a nivel legal y político acerca de sus productos.

Si intenta utilizar ChatGPT u otros servicios de OpenAI en un país donde no están disponibles, es probable que le aparezca el mensaje ““OpenAI is not available in your country”” (“OpenAI no está disponible en tu país”).

También es posible que un servicio online esté bloqueado por redes Wi-Fi en instituciones educativas u oficinas si están han llegado a la conclusión de que ese servicio distrae demasiado o utiliza demasiado ancho de banda. El método que comentamos en este artículo también sirve para desbloquear OpenAI en la escuela o el trabajo.

¿Cómo solucionar el error “OpenAI no está disponible en tu país”?

Es posible simular que se está en un país diferente con una VPN. OpenAI también requiere que se proporcione un número de teléfono del país en el que está intentando aparentar estar, para poder enviarle un código de verificación.

Aquí le explicamos cómo evitar el error:

Suscríbase a un servicio de VPN (como ExpressVPN) y descargue la aplicación. Conéctese a una ubicación de servidores VPN donde OpenAI esté disponible. Visite la página de OpenAI para empezar a registrarse en ChatGPT u otro servicio. Lo ideal es utilizar una nueva ventana privada en su navegador. Se le pedirá que verifique su número de teléfono para recibir un código de seguridad. Utilice el código de seguridad para completar el proceso de registro.

¿Cuál es la mejor VPN para OpenAI?

ExpressVPN es una de las muchas herramientas que pueden ayudarle a cambiar su dirección IP. Pero ExpressVPN es un servicio premium que le brinda una mejor experiencia mediante:

Velocidades que se prueban frecuentemente para ser las más rápidas.

Encriptación fuerte para mantener su actividad online en privado.

Un innovador sistema de servidores que garantiza la seguridad.

Más ubicaciones, en 94 países.

Soporte técnico al cliente las 24 horas.

¿En qué países está disponible OpenAI?

La lista de países en los que puede acceder a OpenAI se encuentra en su página web aquí. Hay unos 30 países en los que OpenAI no está disponible actualmente.

¿Qué herramientas de IA proporciona OpenAI?

ChatGPT

El producto estrella indiscutible de OpenAI, ChatGPT, es un chatbot que puede interactuar con los usuarios a través de conversaciones muy cercanas a las humanas. Su uso es gratuito, pero quienes se suscriben al nivel premium, ChatGPT Plus, disfrutan de acceso prioritario cuando el servicio está ocupado y pueden probar las nuevas funciones antes que los demás.

DALL·E 2

Este sistema de IA crea imágenes y obras de arte realistas a partir de una descripción escrita. Por ejemplo, puede introducir la frase “Un gato vestido de profesor al estilo de Van Gogh”, y el programa mostrará una serie de imágenes creadas a partir de esa descripción. Al registrarse en el servicio, obtendrá algunos créditos gratuitos para usar, y también recibirá créditos adicionales mensualmente. También es posible comprar más créditos.

Whisper

Este sistema de reconocimiento automático del habla produce transcripciones de habla. Ha sido entrenado en distintos idiomas y es capaz de manejar diferentes acentos, ruido de fondo y lenguaje técnico. OpenAI está abriendo el código para que otros puedan incorporarlo a diversas aplicaciones.

Codex

Este sistema de inteligencia artificial traduce el lenguaje natural a código informático (es decir, a lenguajes de programación). Domina más de una docena de lenguajes de programación y puede interpretar órdenes sencillas y ejecutarlas. Esto significa que en realidad no hace falta saber escribir código de software: basta con ser capaz de describir lo que se quiere que haga ese código. Codex está disponible en la API OpenAI, una plataforma que permite a los desarrolladores crear aplicaciones capaces de entender y responder al lenguaje humano.

GPT-4

En marzo de 2023, OpenAI lanzó GPT-4, que sustituye a la versión anterior de su tecnología GPT-3. Forma parte de la API de OpenAI y ofrece una amplia gama de posibilidades. Usando tecnología GPT-4, ChatGPT está diseñado específicamente para conversaciones, pero GPT-4 puede utilizarse para realizar una amplia variedad de funciones relacionadas con la generación de texto y para responder preguntas. Puede dar consejos médicos, contar chistes, describir imágenes, responder preguntas basadas en una imagen, resumir grandes bloques de texto, realizar con éxito exámenes estandarizados y mucho más.

Diferencias entre GPT-4 y GPT-3

OpenAI lleva años mejorando su tecnología GPT, y sus versiones se van numerando consecutivamente. Cuando ChatGPT fue lanzado al público en noviembre de 2022, utilizaba GPT-3.5. En marzo de 2023, OpenAI lanzó GPT-4. Por ahora, la versión gratuita de ChatGPT sigue utilizando GPT-3.5, mientras que la versión de pago utiliza GPT-4. ¿Qué hace que GPT-4 sea mejor?

GPT-4 se entrenó con 170 billones de “parámetros” ─conjuntos de datos de texto─, en comparación con los 175.000 millones de GPT-3. En general, está claro que GPT-4 es mayor y más potente que GPT-3, pero OpenAI no explica con mucho detalle cómo obtuvieron, por ejemplo, los datos utilizados o los métodos de entrenamiento.

Las diferencias son principalmente las que se pueden observar y comprobar: mejoras significativas en la capacidad del modelo para generar respuestas coherentes y contextualmente apropiadas a las indicaciones de texto, en la comprensión general del lenguaje y en el procesamiento del lenguaje natural.

Aquí ofrecemos algunos ejemplos de lo que esto significa en términos más prácticos:

GPT-4 puede aprobar exámenes como LSAT, SAT, Uniform Bar Exam y GRE con puntuaciones más altas.

GPT-4 tiene un 82% menos de probabilidades de responder cuando técnicamente no se permiten preguntas y un 60% menos de probabilidades de falsificar datos.

GPT-4 puede mantener una conversación de hasta 64.000 palabras, mientras que GPT-3.5 puede mantener una conversación de hasta unas 8.000 palabras.

GPT-4 es más multilingüe, con capacidad para conversar correctamente en 26 idiomas.

Otra de las principales diferencias entre las versiones es que GPT-4 puede usar imágenes como entradas de datos. Por ejemplo, se le puede mostrar una foto del contenido de un refrigerador, y entonces la IA le ofrece recetas que incluyen estos ingredientes. Sin embargo, ChatGPT todavía no ofrece esta funcionalidad.