Come trovare il numero della porta

Perché devi conoscere il numero della tua porta?

Poiché alcuni software possono utilizzare diversi tipi di porte, scannerizzare i numeri della tua porta può tornare utile quando si impostano firewall e si danno permessi ad alcune app.

È anche possibile vedere più porte in un dato momento per la stessa applicazione. Le VPN, per esempio, sono note perché utilizzano più porte contemporaneamente.

Numeri di porta comuni

Hai bisogno di maggiori informazioni sui tipi di porte? Ecco un elenco di alcuni dei numeri di porta più comuni su Windows. Se sei un utente Mac, puoi verificare anche un elenco delle porte comuni di Apple.