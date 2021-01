Cosa significa esposizione del DNS?

A volte, una VPN potrebbe non proteggere le query DNS del tuo dispositivo anche quando il resto del traffico è protetto dal tunnel VPN. Questa è la cosiddetta “esposizione del DNS”. Se c'è un'esposizione del DNS, entità non autorizzate, come il tuo provider di servizi internet o un server DNS di terze parti, possono visualizzare la cronologia di navigazione, i siti web che visiti e le app che utilizzi.



Poiché il DNS è un database contenente tutte le corrispondenze nome di dominio/indirizzo IP, esso influisce su quasi tutto ciò che fai online. Il tuo browser e altre applicazioni lo utilizzano per trovare i server che gestiscono i siti web e i servizi su cui fai affidamento. Il dispositivo invia le richieste a un server DNS e il server invia le indicazioni per raggiungere ciò che stai cercando. Questo è ciò che rende il DNS un rischio significativo per la privacy.