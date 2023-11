Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo si affidano ai servizi di ExpressVPN per avere il controllo della propria esperienza su internet, sia che si tratti di accedere ai propri contenuti preferiti o di proteggere le proprie attività online dai malintenzionati.

Oggi siamo entusiasti di condividere un aggiornamento ricco di funzionalità che pensiamo ti piacerà moltissimo, e che non comporta alcun costo aggiuntivo. Esso offre nuovi modi per proteggersi online con un’unica applicazione e un unico abbonamento. Ecco i nuovi strumenti e le nuove funzionalità:

1. Nascondere gli annunci pubblicitari invasivi durante la navigazione sul web

Una persona media è esposta a centinaia di annunci al giorno e il nostro nuovo ad blocker può aiutarci a ridurli al minimo. Non solo sono fastidiosi e probabilmente privi di interesse, ma gli annunci rallentano anche le pagine web e consumano i dati durante il caricamento. La nostra nuova funzionalità filtra la maggior parte degli annunci pubblicitari e ne impedisce il caricamento e la visualizzazione sul browser.

Consigliamo di utilizzare il nuovo ad blocker insieme ad altre funzioni di protezione avanzate, come Threat Manager, per evitare non solo di vedere alcuni annunci, ma anche di bloccare i tracker che terze parti, come gli inserzionisti, possono utilizzare per spiare l’utente.

2. Bloccare l’accesso a contenuti espliciti

Con il nostro nuovo sistema di blocco dei siti per adulti è possibile avere un maggiore controllo sul proprio benessere digitale. Questa nuova funzionalità è un’estensione delle nostre altre funzioni di protezione avanzate che utilizzano blocklist open-source per bloccare annunci, tracker, siti dannosi e siti per adulti. Esaminiamo e aggiorniamo regolarmente queste blocklist in modo che tu possa rimanere protetto contro le minacce più recenti.

Per attivare queste nuove funzionalità, vai su Opzioni > Impostazioni > Protezione avanzata, quindi attiva le levette.

Il nuovo ad blocker e il sistema di blocco dei siti per adulti sono disponibili da oggi sulle app di ExpressVPN per Android, iOS e Windows. Saranno disponibili su Linux e Mac entro la fine dell’anno.

3. Server VPN in 105 paesi

In risposta ai vostri commenti, abbiamo ampliato la nostra rete di server da 94 a 105 Paesi. Ciò significa che è possibile accedere a una gamma ancora più diversificata di indirizzi IP e a una selezione più ampia di server per soddisfare le proprie esigenze di localizzazione.

Ecco l’elenco delle nuove posizioni dei server:

Tutte le nuove posizioni utilizzano i nostri moderni server da 10 Gbps, per cui ci si può aspettare velocità elevate e connessioni affidabili.

4. Collegare 8 dispositivi contemporaneamente

Stiamo aggiornando la nostra politica sui dispositivi multipli per consentire otto connessioni simultanee per abbonamento, rispetto alle cinque precedenti.

Siamo consapevoli che l’utente medio moderno possiede un numero maggiore di dispositivi connessi e questa nuova politica contribuirà a garantire che si possa continuare a godere dei vantaggi di ExpressVPN su ogni dispositivo posseduto. È consigliabile installare ExpressVPN su tutti i dispositivi che si desidera; non vi è alcun limite alle installazioni, ma solo al numero di dispositivi che è possibile connettere alla VPN contemporaneamente.

Chi desidera utilizzare ExpressVPN su più di otto dispositivi alla volta può prendere in considerazione l’acquisto di Aircove, il nostro pluripremiato router con ExpressVPN integrato. Aircove protegge tutti i dispositivi della casa fin dall’origine, anche quelli che potrebbero non essere in grado di installare l’app ExpressVPN, come i dispositivi domestici intelligenti, gli assistenti vocali e le console di gioco.

5. Aggiornamenti automatici per le funzioni e i miglioramenti di sicurezza più recenti

Le app per desktop di ExpressVPN sono ora dotate di aggiornamenti automatici per impostazione predefinita. Ciò significa che dopo l’aggiornamento alle ultime versioni delle app per desktop, non sarà più necessario aggiornare manualmente le app per usufruire delle ultime funzionalità e dei miglioramenti della sicurezza in futuro.

Gli aggiornamenti automatici sono particolarmente utili per gli utenti che si trovano in Paesi con restrizioni internet e che non sempre possono accedere facilmente al sito di ExpressVPN per eseguire gli aggiornamenti manuali delle loro app. Con questa nuova funzione, le app si aggiorneranno automaticamente quando sarà disponibile una nuova versione, garantendo a tutti gli utenti di rimanere sempre connessi e protetti digitalmente.

Per usufruire di queste nuove funzionalità e miglioramenti, è consigliabile aggiornare il software con la versione più recente delle nostre applicazioni per desktop e per dispositivi mobili. Non vediamo l’ora di conoscere il vostro feedback, per continuare a cercare modi per migliorare e offrirvi ancora più valore.