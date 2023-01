Abbiamo raggiunto 4 milioni di abbonati attivi!

Dalla fondazione di ExpressVPN nel 2009, è stato gratificante vedere crescere il numero di utenti; L’aumento costante rappresenta il miglior feedback per indicarci che stiamo facendo qualcosa di giusto. Recentemente abbiamo raggiunto un nuovo traguardo, superando i 4 milioni di abbonati attivi.

Per noi è un’occasione che vale la pena celebrare. In questo momento, ci sono più di 4 milioni di persone che possono utilizzare il nostro servizio per aumentare la loro privacy e accedere a internet in modo completo. Quattro milioni di utenti in grado di restare online con meno preoccupazioni e maggiore divertimento.

Celebriamo i nostri clienti. Ma chi sono? Conosciamo i loro nomi, sappiamo che provengono da 180 paesi in tutto il mondo, ma non molto altro. Abbiamo un’idea del motivo per cui utilizzano la nostra VPN (attraverso ricerche di mercato), ma siamo orgogliosi di non sapere quasi nulla di ogni singolo utente.

Tutto ciò che sappiamo è che hanno la possibilità di navigare, trasmettere in streaming, giocare, acquistare e comunicare online in modo più sicuro e che per raggiungere questa sicurezza devono semplicemente toccare un pulsante. Se fai parte dei nostri abbonati, ti ringraziamo per averci scelto e ti promettiamo che continueremo a lavorare per rendere i nostri prodotti ancora migliori per la tua protezione.

Che aspetto hanno 4 milioni?

Può essere difficile focalizzare le nostre menti su un numero così grande. Ecco allora alcune curiosità per avere un contesto più accurato.

La Croazia ha una popolazione di circa 4 milioni di abitanti, così come le città di Los Angeles, Berlino e Taipei.

Ogni anno nell’UE nascono circa 4 milioni di bambini. La cifra degli Stati Uniti è inferiore ma non troppo lontana.

Ci vogliono circa 4 milioni di gocce d’acqua per riempire una vasca da bagno media. Questo solo se la riempi fino all’orlo, cosa che generalmente non accade.

Nel 2009, più di 4 milioni di tessere del domino sono state rovesciate in una volta sola, stabilendo un record mondiale. Il fatto è accaduto durante il Domino Day, un festival annuale organizzato dal 1998 al 2009, dove le squadre hanno lavorato insieme nel tentativo di raggiungere tale impresa.

La boy band coreana BTS ha ricevuto 4 milioni di “Mi piace” nel loro primo post su TikTok in sole 13 ore. L’album della band Map of the Soul è anche l’album più venduto in Corea del Sud, con oltre 4 milioni di copie vendute.

Ci sono circa 4 milioni di pezzi in un Airbus A380, il più grande aereo passeggeri. La cifra è paragonabile per altri grandi jet commerciali.

Sagittarius A*, un buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, è 4 milioni di volte la massa del Sole. Nel nostro cielo, si trova in direzione della costellazione del Sagittario.

Circa 4 milioni di persone visitano il Parco Nazionale Yosemite degli Stati Uniti ogni anno. I numeri sono diminuiti significativamente dal 2020 a causa delle restrizioni legate al Covid-19.

Mai fermarsi e guardare sempre al futuro

Naturalmente, siamo concentrati sul raggiungimento del prossimo milione, cercando di mantenere ogni aspetto dei nostri prodotti il migliore della categoria. Ciò include il mantenimento di quella che consideriamo la VPN più sicura in circolazione (con un bug bounty del valore di 100.000 $ che deve ancora essere aggiudicato), garantire uno streaming fluido per i nostri utenti, aggiungere nuove utili funzionalità, creare il nostro hardware personale, mantenendo il tutto facile da usare.

Non lo diremo mai abbastanza ai nostri abbonati: grazie per aver creduto in noi e per averci affidato la vostra sicurezza informatica, partecipando attivamente al nostro successo.