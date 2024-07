La plupart des diffuseurs suisses en clair proposent des contenus à la demande, en simulcast ou en streaming en direct. Ces derniers comprennent notamment :

RTS : streaming en direct et en replay des chaînes RTS 1 (divertissement et actualités) et RTS 2 (sports et émissions culturelles), ainsi qu'un accès à CNews, TV5Monde, ARTE, et bien d'autres chaînes encore.

SRF: Diffusions en direct et en replay de SRF 1 (divertissement général et actualités), SRF 2 (sports et émissions pour la jeunesse), SRF Info (actualités), SRF 4 News, et bien plus encore.

ZDF : diffuse une variété de chaînes, dont ZDFneo, ZDFinfo, ZDFkultur et ZDFtivi, couvrant une gamme de contenus allant des actualités et des documentaires aux divertissements et aux programmes pour enfants.

RSI : diffuse en streaming du contenu en direct et des émissions à la demande de RSI La 1 (divertissement général et actualités) et de RSI La 2 (programmes sportifs et culturels).

TVM3 : propose du contenu de divertissement, notamment des films, des séries TV, des clips musicaux et des programmes de loisirs.