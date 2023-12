Bien qu'il existe de nombreux VPN et proxies gratuits, il est important de se demander comment ces fournisseurs se permettent de proposer leurs services gratuitement. Si un VPN gratuit ou un service proxy gratuit est malveillant, de nombreux moyens peuvent être utilisés pour monétiser votre trafic internet, notamment en enregistrant et en revendant votre historique, en injectant des publicités ciblées et des spams dans votre navigateur, ou même en enregistrant vos identifiants et vos mots de passe.