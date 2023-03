Contribuer à un accès internet libre en temps de crise

Les guerres, les conflits et les bouleversements politiques sont des vecteurs de censure et de restrictions sur internet. Aujourd’hui, il est indispensable de garantir aux citoyens un accès libre et sécurisé aux différents services en ligne partout, notamment dans les zones touchées par la guerre.

Comme toujours, nous nous réjouissons d’accueillir les militants politiques, les journalistes professionnels et indépendants, ainsi que toute personne engagée sur le terrain contre toutes sortes d’oppression et ayant besoin d’un accès internet sans limitations et sans restrictions. Dites-nous comment un VPN vous aidera dans votre lutte pour le respect des droits humains ou pour soutenir la liberté d’expression et l’accès à l’information via safe@expressvpn.com afin que nous puissions vous aider à obtenir un accès VPN.

Demande croissante pour un accès internet sécurisé et libre

En tant que fournisseur VPN offrant à ses utilisateurs un accès internet sécurisé et non censuré, nous sommes bien conscients des besoins croissants en matière de sécurité sur internet… et ces besoins n’ont jamais été aussi importants et urgents.

Nous avons été témoins des tentatives de plusieurs gouvernements visant à contrôler l’accès de leurs citoyens à l’information en censurant les médias et les réseaux sociaux. Cela va à l’encontre de notre mission, qui est de veiller à ce que tout le monde ait un accès internet libre.

En collaborant étroitement avec des journalistes et des défenseurs de la liberté numérique au cours de la dernière décennie, nous avons constaté à quel point il est important d’avoir accès à des outils permettant de communiquer et de se protéger en ligne. Pour quiconque suit l’actualité mondiale, il est clair que le journalisme citoyen via les réseaux sociaux joue un rôle déterminant durant les périodes de conflit. Il est désormais indispensable de le promouvoir et de le préserver.

L’accès libre aux réseaux sociaux et plus largement à internet est nécessaire pour que les citoyens puissent communiquer, s’organiser et vaincre l’oppression… et notre rôle est de faire partie de la solution.