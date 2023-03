Ajudando a manter a Internet aberta em tempos difíceis

Guerras, conflitos e tumultos aumentam a censura e as restrições ao acesso à Internet. É crucial fornecer acesso irrestrito, mas protegido, à Internet aos cidadãos durante crises ou em áreas afetadas pela guerra.

Como sempre, damos as boas-vindas aos organizadores e jornalistas, incluindo jornalistas cidadãos e indivíduos que atuam em determinadas regiões, atualmente em uma situação opressiva que precisa de acesso seguro e sem censura à Internet, para manter contato. Conte-nos como uma VPN o ajudará em sua missão de ajudar outras pessoas ou apoiar a liberdade de informação via safe@expressvpn.com para que possamos ajudar com o acesso à VPN.

Demanda crescente por acesso seguro e sem censura à Internet

Como um provedor de VPN que oferece a seus usuários acesso seguro e sem censura à Internet, estamos cientes das crescentes demandas para fornecer essa proteção, e essa necessidade nunca foi tão urgente.

Vimos vários governos acelerarem as tentativas de controlar o fluxo de informações entre seus cidadãos e em países vizinhos suprimindo notícias e bloqueando as mídias sociais. Isso é contrário à nossa missão de garantir que todos tenham acesso à Internet livre e aberta.

Em nosso trabalho próximo com jornalistas e ativistas em sua luta pela liberdade digital na última década, vimos como é essencial ter acesso a ferramentas para se manter conectado e protegido. Para qualquer pessoa se manter atualizada com os assuntos globais atuais, está claro que o jornalismo cidadão via mídias sociais está desempenhando um papel essencial em tempos de conflito e é mais importante do que nunca.

O livre acesso às mídias sociais e à Internet mais ampla é crucial para que os cidadãos se conectem, se organizem e superem a opressão, e nós existimos para fazer parte da solução.