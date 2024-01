Votre compte Netflix enregistre votre historique de visionnage, ce qui peut s’avérer très utile. Cela permet non seulement à votre service de streaming de vous suggérer d’autres séries et films en fonction de vos goûts, mais aussi de suivre facilement ce que vous avez déjà vu et de reprendre vos séries là où vous les avez laissées.

Cependant, votre historique est visible par toute personne ayant accès à votre compte, qu’il s’agisse de membres de votre famille avec qui vous partagez votre compte ou d’amis regardant Netflix avec vous. Vous pouvez penser que votre historique ne reflète pas vos préférences futures, ou peut-être trouvez-vous simplement les algorithmes un peu intrusifs. (Et notez que, même avec des services comme Netflix, l’utilisation d’un VPN ne vous empêche pas d’être suivi sur l’application ou le site si vous êtes connecté.)

Quelle que soit votre raison, voici comment effacer des titres de votre historique Netflix.

Aller à…

Pourquoi devriez-vous effacer votre historique Netflix ?

Que se passe-t-il quand vous effacez votre historique Netflix ?

Comment effacer votre historique Netflix

FAQ : Effacer votre historique Netflix

Pourquoi devriez-vous effacer votre historique Netflix ?

Votre historique Netflix constitue un enregistrement des séries et films que vous avez vus en tant qu’utilisateur. Netflix s’en sert pour vous recommander d’autres titres susceptibles de vous plaire.

Vous pouvez accéder à l’intégralité de votre historique sur votre profil Netflix. Les titres récemment commencés mais non terminés apparaissent dans la section « Reprendre la lecture » sur la page d’accueil.

Voici quelques raisons de vouloir effacer votre historique Netflix :

Vous ne voulez pas qu’une personne partageant votre compte (famille, amis) sache ce que vous avez regardé, comme votre dernier visionnage émotionnel de The Notebook.

Vous ne souhaitez pas que Netflix continue de vous suggérer des films ou séries basés sur votre historique, car celui-ci ne reflète pas vos goûts actuels ou pour éviter d’être influencé par un algorithme.

Vous voulez orienter l’algorithme de Netflix vers certains types de séries en supprimant sélectivement de votre historique ce qui ne vous intéresse plus.

Une autre personne a utilisé votre compte et vous souhaitez supprimer son historique de visionnage.

Que se passe-t-il lorsque vous effacez votre historique Netflix ?

Netflix vous permet d’effacer les séries et films de votre historique un par un ou tous en même temps. Une fois supprimés, ils n’apparaîtront plus dans votre activité de visionnage ni dans la section « Reprendre la lecture », et ne seront plus pris en compte pour les recommandations.

Cela signifie aussi que vous ne pourrez plus reprendre une série là où vous l’avez laissée aussi facilement.

La suppression de votre historique sur un appareil sera répercutée sur tous les autres. Une fois effacé, il est impossible de récupérer votre historique Netflix.

Il est important de noter que Netflix peut conserver une trace de votre activité, même après la suppression de votre historique.

Comment effacer votre historique Netflix

Vous pouvez supprimer votre historique Netflix depuis votre ordinateur ou vos applications mobiles, selon vos besoins. Sur PC, vous avez la possibilité d’effacer des séries ou films individuellement ou tous en même temps. Sur mobile, la suppression ne peut se faire que titre par titre.

Les titres supprimés disparaîtront immédiatement de « Reprendre la lecture », mais il peut s’écouler jusqu’à 24 heures avant que les titres similaires ne soient plus recommandés.

Effacer votre historique Netflix sur PC

Il existe deux façons d’effacer votre historique Netflix. Pour supprimer un titre directement depuis votre fil d’actualité, suivez ces étapes :

Connectez-vous à votre compte Netflix sur www.netflix.com. Rendez-vous dans la section « Reprendre la lecture ». Passez la souris sur le titre à supprimer. Cliquez sur l’icône de suppression qui apparaît. Choisissez la raison de la suppression du titre.

Pour consulter et modifier votre historique complet, suivez ces étapes :

Connectez-vous à votre compte Netflix. Cliquez sur l’icône du profil en haut à droite, puis sur Compte. Dans Profil et contrôle parental, cliquez sur la flèche à côté de votre profil. Sélectionnez Voir l’activité. Parcourez votre activité de visionnage et supprimez les titres souhaités. Cliquez sur l’icône de suppression à côté du titre concerné.

Pour effacer l’intégralité de votre historique, défilez jusqu’en bas et cliquez sur Tout masquer.

Effacer votre historique Netflix sur mobile

Ouvrez l’application Netflix et connectez-vous à votre compte. Dans la section « Reprendre la lecture », appuyez sur l’icône à trois points sous le titre à supprimer. Sélectionnez Supprimer de la liste, puis confirmez avec OK.