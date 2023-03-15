Zor zamanlarda internetin açık kalmasına yardımcı olmak

Savaşlar, çatışmalar ve kargaşalar sansürü ve internet erişimine kısıtlamaları artırıyor. Krizler sırasında veya savaştan etkilenen bölgelerdeki insanlara sınırlamasız ancak korumalı internet erişimi sağlamak çok önemlidir.

Her zaman olduğu gibi, şu anda baskıcı bir durumla karşılaşan ve güvenli, sansürsüz internet erişimine ihtiyaç duyan yurttaş haberciler ve sahadaki durum için destek sağlayan bireyler dâhil tüm idarecilerin ve habercilerin bizimle iletişime geçmeleri için çağrıda bulunuyoruz. VPN’e erişmenize yardımcı olmamız için VPN’in diğer kişilere yardımcı olma veya haber alma özgürlüğünü destekleme görevinizde nasıl yardımcı olabileceğini safe@expressvpn.com adresinden bize belirtin.

Güvenli, sansürsüz internet erişimi için büyüyen talep

Kullanıcıları için internete güvenli, sansürsüz erişim sağlayan bir VPN sağlayıcısı olarak, bu tür bir koruma için büyüyen talebin gayet farkındayız ve bu ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı.

Birçok hükümetin, haber yayınlarını baskı altına alarak ve sosyal medyayı engelleyerek vatandaşları ve komşu ülkeler arasındaki bilgi akışını kontrol etme çabalarını hızlandırdığını gözlemledik. Bu, herkesin özgür ve açık internete erişime sahip olmasını sağlama misyonumuza tamamen aykırıdır.

Geçtiğimiz on yıl boyunca gazeteciler ve dijital özgürlük aktivisitleri ile yakın çalışmalarımızda, iletişimde kalmak ve güvende olmak için gereken araçlara sahip olmanın ne kadar kritik olduğunu anladık. Küresel ilişkilerden haberdar olmak isteyen herkes için, sosyal medya üzerinden yurttaş haberciliğinin çatışma dönemlerinde ne kadar kritik bir rol oynadığı çok açık ve bu durum, daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir konu hâline gelmiştir.

Sosyal medyaya ve daha geniş internete özgür erişim; vatandaşların iletişime geçmesi, organize olması ve baskının üstesinden gelmesi için elzemdir ve biz de bu çözümün bir parçası olmak için varız.

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