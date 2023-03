Pomoc w utrzymaniu otwartości Internetu w trudnych czasach

Wojny, konflikty i zamieszki powodują wzrost cenzury i ograniczeń online. Kluczowe jest zapewnienie obywatelom nieograniczonego, ale jednocześnie chronionego dostępu do Internetu w czasach kryzysu lub na terenach dotkniętych wojną.

Jak zawsze zachęcamy do kontaktu organizatorów i dziennikarzy, w tym dziennikarzy obywatelskich i osoby wspierające sytuację na miejscu, które znajdują się obecnie w opresyjnej sytuacji i potrzebują bezpiecznego, nieocenzurowanego dostępu do Internetu. Powiedz nam, jak VPN może pomóc Ci w Twojej misji lub wspieraj wolność słowa, pisząc do nas na safe@expressvpn.com. Pomożemy Ci uzyskać dostęp do VPN.

Rosnące zapotrzebowanie na bezpieczny, nieocenzurowany dostęp do Internetu

Jako dostawca VPN, który zapewnia swoim użytkownikom bezpieczny, nieocenzurowany dostęp do Internetu, jesteśmy aż nazbyt świadomi rosnących wymagań dotyczących zapewnienia takiego rodzaju ochrony – a potrzeba ta nigdy nie była bardziej nagląca.

Obserwujemy, jak różne rządy przyspieszają próby kontrolowania przepływu informacji wśród swoich obywateli oraz w sąsiednich krajach, tłumiąc doniesienia prasowe i blokując media społecznościowe. Jest to sprzeczne z naszą misją zapewnienia wszystkim dostępu do wolnego i otwartego Internetu.

W naszej bliskiej współpracy z dziennikarzami i działaczami na rzecz wolności cyfrowej, w ciągu ostatniej dekady zauważyliśmy, jak ważny jest dostęp do narzędzi pozwalających zachować łączność ze światem i ochronę. Dla każdego, kto śledzi bieżące wydarzenia na świecie, jasne jest, że dziennikarstwo obywatelskie za pośrednictwem mediów społecznościowych odgrywa kluczową rolę w czasach konfliktów i jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Wolny dostęp do mediów społecznościowych i szeroko pojętego Internetu jest kluczowy, aby obywatele mogli łączyć się, organizować i walczyć z opresją – a my istniejemy po to, by być tego częścią.

