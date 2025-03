Dans un monde où la vie numérique est omniprésente, la préservation de la vie privée est devenue une préoccupation majeure. De plus en plus d’utilisateurs s’inquiètent de la collecte et de l’utilisation de leurs données personnelles par les géants du web. Dans ce contexte, le moteur de recherche Qwant fait son entrée en scène comme une alternative prometteuse, favorisant une expérience de recherche respectueuse de la vie privée. Examinons de plus près ce moteur de recherche qui gagne en popularité, non seulement en France, mais à l’international.

En 2018, l’Assemblée nationale française a décidé de remplacer Google par Qwant comme moteur de recherche par défaut sur les appareils de ses députés et employés, dans le but de renforcer la souveraineté numérique et la protection des données personnelles.

Cependant, cette initiative était spécifique à l’institution parlementaire et n’a pas été imposée à l’ensemble des citoyens français. À l’échelle nationale, Google demeure le moteur de recherche dominant.

En 2025, les parts de marché des moteurs de recherche en France se répartissent comme suit :

Google : environ 90 %

: environ 90 % Bing : environ 5 %

: environ 5 % Yahoo! : environ 1,5 %

: environ 1,5 % Ecosia : environ 1 %

: environ 1 % Yandex : environ 1 %

: environ 1 % Qwant : environ 1,5 % (sur ordinateur)

Ces chiffres illustrent que, malgré les efforts pour promouvoir des alternatives locales comme Qwant, Google conserve une position largement majoritaire parmi les utilisateurs français.

Obtenez ExpressVPN

Qu’est-ce que Qwant ?

Créé en 2013, Qwant est un moteur de recherche européen indépendant, conçu pour respecter la vie privée de ses utilisateurs. Contrairement à Google, il ne collecte ni n’enregistre les données personnelles ou l’historique de navigation. Grâce à son engagement en matière de confidentialité et de transparence, Qwant s’est rapidement imposé comme une alternative de confiance pour ceux qui souhaitent naviguer sur internet sans être suivis.

Dear @tim_cook, until you choose a search engine that truly respects your users' privacy, you will never be able to protect them.https://t.co/8kxYdVnoye — Qwant (@QwantCom) November 19, 2018

En effet, avec une moyenne estimée à 21 millions de recherches mensuelles, Qwant a plus que doublé son trafic en un an seulement. À titre de comparaison, Google enregistre environ 3,5 milliards de recherches par jour.

Les Principes de Qwant

Respect de la vie privée: Qwant ne collecte pas d’informations personnelles et ne trace pas l’historique des recherches.

Les moteurs de recherche privés, tels que Qwant, Startpage et Swisscows, connaissent une montée en popularité, non seulement en France, mais dans le monde entier. Cette tendance est en grande partie due à la prise de conscience croissante des utilisateurs concernant la confidentialité de leurs données et la nécessité de protéger leur vie privée en ligne.

Confiance et confidentialité : De plus en plus de consommateurs cherchent des alternatives aux géants de la technologie comme Google, qui sont souvent critiqués pour leur collecte de données et leur utilisation à des fins publicitaires. Les moteurs de recherche privés affirment ne pas collecter ni vendre les données des utilisateurs, ce qui est un argument de vente clé.

: De plus en plus de consommateurs cherchent des alternatives aux géants de la technologie comme Google, qui sont souvent critiqués pour leur collecte de données et leur utilisation à des fins publicitaires. Les moteurs de recherche privés affirment ne pas collecter ni vendre les données des utilisateurs, ce qui est un argument de vente clé. Performance et expérience utilisateur : Bien que la qualité des résultats de recherche ait longtemps été un facteur déterminant dans le choix d’un moteur de recherche, les utilisateurs commencent à apprécier les fonctionnalités uniques offertes par les moteurs privés. Par exemple, des outils comme Startpage permettent de rechercher des produits sur Amazon tout en trouvant les meilleurs prix dans des librairies locales, ce qui combine commodité et éthique.

: Bien que la qualité des résultats de recherche ait longtemps été un facteur déterminant dans le choix d’un moteur de recherche, les utilisateurs commencent à apprécier les fonctionnalités uniques offertes par les moteurs privés. Par exemple, des outils comme Startpage permettent de rechercher des produits sur Amazon tout en trouvant les meilleurs prix dans des librairies locales, ce qui combine commodité et éthique. Avis et évaluations : Les utilisateurs peuvent également trouver des informations précieuses sur ces plateformes via les évaluations. Par exemple, Amazon Killer affiche une note moyenne de 4,2 étoiles, tandis que Startpage et Swisscows se distinguent également par leurs bonnes évaluations. Ces avis, bien que non validés par Google, témoignent de l’expérience utilisateur positive.

: Les utilisateurs peuvent également trouver des informations précieuses sur ces plateformes via les évaluations. Par exemple, Amazon Killer affiche une note moyenne de 4,2 étoiles, tandis que Startpage et Swisscows se distinguent également par leurs bonnes évaluations. Ces avis, bien que non validés par Google, témoignent de l’expérience utilisateur positive. Engagement communautaire : Les développeurs de ces moteurs de recherche, tels que Qwant, mettent en avant leur engagement envers la protection de la vie privée et la sécurité des utilisateurs, ce qui attire une clientèle soucieuse de ces enjeux. Ils ne se sont pas identifiés comme professionnels, mais leur approche semble séduire de nombreux utilisateurs.

: Les développeurs de ces moteurs de recherche, tels que Qwant, mettent en avant leur engagement envers la protection de la vie privée et la sécurité des utilisateurs, ce qui attire une clientèle soucieuse de ces enjeux. Ils ne se sont pas identifiés comme professionnels, mais leur approche semble séduire de nombreux utilisateurs. Neutralité des résultats : Les résultats fournis ne sont pas influencés par les comportements antérieurs des utilisateurs, ce qui permet d’éviter les bulles de filtres souvent rencontrées sur d’autres moteurs de recherche.

: Les résultats fournis ne sont pas influencés par les comportements antérieurs des utilisateurs, ce qui permet d’éviter les bulles de filtres souvent rencontrées sur d’autres moteurs de recherche. Tendances internationales : Cette dynamique n’est pas limitée à la France. Dans d’autres régions du monde, les utilisateurs cherchent activement des solutions qui respectent leur vie privée, ce qui incite les moteurs de recherche privés à se développer et à affiner leur offre.

En somme, les moteurs de recherche privés gagnent du terrain grâce à leur promesse de confidentialité, des fonctionnalités innovantes et une expérience utilisateur positive. Cette tendance est susceptible de se poursuivre à mesure que les préoccupations concernant la vie privée en ligne continuent de croître.

Transparence: Qwant mise sur une stratégie de communication claire, où les utilisateurs peuvent comprendre comment leurs données peuvent être utilisées.

Obtenez ExpressVPN

Pourquoi Qwant attire des utilisateurs ?

Avec l’augmentation des scandales liés aux données, la population est de plus en plus encline à explorer des alternatives qui priorisent la confidentialité. Qwant répond à cette demande en proposant un service sans traçage. Qwant possède une interface conviviale qui facilite la navigation. Les utilisateurs peuvent bénéficier de fonctionnalités telles que le tri par pertinence et la recherche multimédia, tout en ayant la possibilité d’explorer les actualités, les images et les vidéos.

En tant que moteur de recherche français, Qwant favorise souvent le contenu local et aide à promouvoir les sites web et services français. Cela suscite un soutien accru parmi les utilisateurs qui souhaitent encourager les initiatives nationales.

Bien que Google offre des fonctionnalités puissantes et une vaste base de données, il est souvent critiqué pour sa collecte de données et ses publicités ciblées. Qwant, en revanche, se positionne comme une alternative sans publicité intrusive ni collecte de données.

Un autre concurrent, DuckDuckGo, partage également la philosophie de protection de la vie privée. Cependant, Qwant distingue par sa capacité à offrir une expérience de recherche plus personnalisée et contextuelle tout en respectant la confidentialité.

Les Défis de Qwant

Malgré son offre unique, Qwant se heurte à un défi majeur: la visibilité. De nombreux utilisateurs ignorent encore qu’il existe des moteurs de recherche alternatifs. La possibilité de promouvoir Qwant de manière plus agressive pourrait aider à élargir sa base d’utilisateurs.

Comme une jeune entreprise par rapport à des géants comme Google, Qwant doit encore travailler sur ses algorithmes et ses capacités d’indexation. Cela nécessite des ressources importantes pour rivaliser efficacement.

Obtenez ExpressVPN

France et Silicon Valley : une relation compliquée

La relation entre la France et la Silicon Valley, le cœur de l’innovation technologique mondiale, est souvent marquée par des tensions, des collaborations et des malentendus.

Les révélations d’Edward Snowden en 2013 ont mis en lumière la surveillance de masse opérée par la NSA, affectant les relations entre les États-Unis et leurs alliés, y compris la France. Ces révélations ont renforcé les préoccupations françaises concernant la protection des données et la souveraineté numérique. ​

La Silicon Valley manifeste un intérêt croissant pour le marché français. De grandes entreprises telles que Google ou Facebook ont établi des bureaux à Paris, attirées par le talent et le potentiel créatif que la France a à offrir. Cela permet d’enrichir les échanges et de stimuler les collaborations.

Le contraste entre l’approche européenne de la réglementation, axée sur la protection des données et la vie privée, et la philosophie plus permissive de la Silicon Valley, crée souvent des frictions. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), par exemple, est souvent perçu comme une contrainte par les entreprises américaines, tandis qu’il est célébré en Europe comme une avancée nécessaire.

Les valeurs entrepreneuriales en France et en Silicon Valley diffèrent aussi, notamment en ce qui concerne l’égalité, la diversité et les normes de travail. Ces différences peuvent parfois mener à des incompréhensions et des tensions dans les collaborations.

Pour que cette relation évolue positivement, il est essentiel de favoriser une compréhension mutuelle. Les acteurs des deux côtés de l’Atlantique doivent travailler ensemble pour trouver un terrain d’entente qui respecte à la fois l’innovation et les valeurs fondamentales de la protection de la vie privée.

En surmontant les défis, la France et la Silicon Valley ont l’opportunité de créer des synergies puissantes. L’innovation technologique, l’investissement et les organisations collaboratives peuvent mener à des solutions novatrices qui profitent aux deux parties.

Actions de la Commission européenne contre Google :

En juillet 2018, la Commission européenne a infligé à Google une amende record de 4,34 milliards d’euros pour abus de position dominante lié au système d’exploitation Android. Cette amende visait les pratiques de Google obligeant les fabricants de smartphones à préinstaller ses applications, comme Chrome et le Play Store, sur leurs appareils. ​next.ink+4frandroid.com+4expert-comptable-ecommerce.fr+4

Autres points pertinents : Cloud Act et les déclarations présidentielles

CLOUD Act : Cette législation américaine permet aux autorités américaines d’accéder aux données stockées par des entreprises américaines, même en dehors des États-Unis. Elle a suscité des inquiétudes parmi les alliés des États-Unis concernant la confidentialité des données.​

Déclarations d’Emmanuel Macron : Le président français a exprimé la nécessité de réguler les géants technologiques pour protéger les démocraties. Ses propos reflètent les préoccupations européennes face à l’influence croissante de ces entreprises.​

En résumé, les tensions entre la France et la Silicon Valley sont alimentées par des préoccupations liées à la surveillance électronique et à la domination des entreprises technologiques américaines. Les actions de la Commission européenne contre Google illustrent les efforts de l’UE pour encadrer les pratiques des géants du numérique et protéger les droits des consommateurs.

Obtenez ExpressVPN

Quelles informations Google collecte-t-il ?

En tant que leader mondial des moteurs de recherche, Google dispose probablement de plus de données à votre sujet que vos amis les plus proches. Ces informations sont très variées et couvrent un large éventail d’aspects de votre vie numérique.

Voici quelques exemples des données collectées par Google :

Vos informations personnelles : Nom, prénom, nom de jeune fille, membres de votre famille, lieux de résidence, etc.

: Nom, prénom, nom de jeune fille, membres de votre famille, lieux de résidence, etc. Votre historique de navigation : Les sites web visités, vos recherches, et les contenus que vous avez consultés en ligne.

: Les sites web visités, vos recherches, et les contenus que vous avez consultés en ligne. Vos interactions avec les publicités : Google garde une trace des publicités avec lesquelles vous avez interagi, afin de vous proposer des annonces plus ciblées.

: Google garde une trace des publicités avec lesquelles vous avez interagi, afin de vous proposer des annonces plus ciblées. Vos activités sur les réseaux sociaux : Les publications, les likes, les commentaires, et même les mises à jour que vous partagez sur des plateformes comme Google+ ou YouTube.

: Les publications, les likes, les commentaires, et même les mises à jour que vous partagez sur des plateformes comme Google+ ou YouTube. Vos contacts et communications : Les personnes avec qui vous échangez des emails via Gmail, ainsi que les appels passés sur Android.

Mais ce n’est pas tout. Google va encore plus loin en enregistrant certaines de vos conversations via l’assistant vocal Google Assistant, et parfois même en enregistrant vos appels.

Pourquoi Google collecte-t-il toutes ces données ?

Google ne cache pas la collecte de vos informations. En fait, dans ses conditions d’utilisation, l’entreprise explique qu’elle analyse vos métadonnées pour offrir une meilleure expérience en ligne. Ces données lui permettent, par exemple, de vous proposer des publicités adaptées à vos intérêts et d’améliorer la pertinence des résultats de recherche.

Que pouvez-vous faire pour prendre le contrôle de vos données ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur les informations que Google conserve sur vous, sachez qu’il est possible de consulter et télécharger votre historique complet. Pour ce faire, suivez ce guide détaillé sur la manière de récupérer vos données personnelles.

Google vous permet également d’ajuster les paramètres de personnalisation de vos publicités. En accédant à cette section, vous pouvez modifier vos préférences publicitaires et choisir de limiter la collecte de certaines informations, comme les publicités basées sur vos intérêts.

Vous pouvez consulter vos paramètres de confidentialité directement dans votre compte Google et avoir une vision claire de ce que l’entreprise sait de vous.

Les moteurs de recherche privés gagnent du terrain

Google reste le roi incontesté des moteurs de recherche, mais la concurrence commence enfin à rattraper son retard. Aux États-Unis, DuckDuckGo est sans doute le moteur de recherche privé le plus populaire, avec environ 30 millions de recherches par jour. En Allemagne, StartPage devient rapidement le moteur de recherche de référence, tandis qu’en Suisse, SwissCows connaît une popularité grandissante.

La plupart de ces moteurs de recherche privés promettent des résultats similaires à ceux de Google, mais sans les inconvénients liés à la collecte de données. Le suivi de localisation et les publicités sont souvent facultatifs, et les résultats filtrés appartiennent généralement au passé.

Certains de ces moteurs de recherche fonctionnent même grâce aux dons des utilisateurs plutôt qu’aux publicités de tiers, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas à se demander pourquoi une page d’entreprise est mieux classée qu’une autre.

Conseils de sécurité pour une navigation sûre et confidentielle

Un VPN (Réseau Privé Virtuel) est un outil essentiel pour sécuriser votre navigation en ligne sur Windows, Mac et appareils mobiles. En chiffrant vos données et en masquant votre adresse IP, il protège votre vie privée en empêchant les fournisseurs d’accès Internet et les hackers d’accéder à vos informations, notamment sur les réseaux Wi-Fi publics. Il permet aussi de contourner la censure et d’accéder à des contenus géo-bloqués en sélectionnant un serveur dans un autre pays. Pour un choix optimal, optez pour un VPN sans journalisation, rapide, doté d’un chiffrement robuste et compatible avec tous vos appareils. Pour une sécurité renforcée, activez-le à chaque connexion, évitez les sites non sécurisés et maintenez votre logiciel à jour. En suivant ces bonnes pratiques, vous naviguerez en toute confidentialité et sérénité.

L’importance d’utiliser un moteur de recherche privé

Lorsqu’il s’agit de navigation privée, utiliser un moteur de recherche sans journalisation est essentiel. ExpressVPN a déjà écrit sur DuckDuckGo et StartPage. Nous avons même classé certains des navigateurs web les plus populaires en fonction de leur respect de la vie privée.

Bien qu’un VPN reste l’outil incontournable pour protéger votre vie privée en ligne, utiliser un moteur de recherche privé est un autre moyen efficace de renforcer votre anonymat et de réduire votre empreinte numérique.

Obtenez ExpressVPN