Kriege, Konflikte und Unruhen verstärken die Zensur und die Einschränkungen des Internetzugangs. Es ist von entscheidender Bedeutung, den Bürgern in Krisenzeiten oder in vom Krieg betroffenen Gebieten einen ungehinderten und doch geschützten Zugang zum Internet zu ermöglichen.

Wie immer begrüßen wir die Kontaktaufnahme von Organisatoren und Journalisten, einschließlich Bürgerjournalisten und Menschen, die die Situation vor Ort unterstützen, sich in einer bedrückenden Situation befinden und einen sicheren, unzensierten Zugang zum Internet benötigen. Teilen Sie uns mit, wie ein VPN Sie in Ihrer Mission, anderen zu helfen, unterstützen wird, oder unterstützen Sie die Informationsfreiheit über safe@expressvpn.com, damit wir Ihnen mit einem VPN-Zugang helfen können.

Die Nachfrage nach einem sicheren, unzensierten Internetzugang wächst

Als VPN-Anbieter, der seinen Nutzern einen sicheren, unzensierten Zugang zum Internet ermöglicht, sind wir uns der wachsenden Nachfrage nach einem solchen Schutz nur allzu bewusst – und die Notwendigkeit war noch nie so dringend wie heute.

Wir haben beobachtet, wie verschiedene Regierungen versuchen, den Informationsfluss unter ihren Bürgern und in Nachbarländer zu kontrollieren, indem sie Nachrichtenmeldungen unterdrücken und soziale Medien blockieren. Dies steht im Gegensatz zu unserer Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jeder Zugang zu einem freien und offenen Internet hat.

In den letzten zehn Jahren haben wir in unserer engen Zusammenarbeit mit Journalisten und Aktivisten für digitale Freiheit gesehen, wie wichtig es ist, Zugang zu Tools zu haben, um in Verbindung und geschützt zu bleiben. Für jeden, der sich über das globale Zeitgeschehen auf dem Laufenden hält, ist klar, dass Bürgerjournalismus über Social Media in Zeiten von Konflikten eine entscheidende Rolle spielt – und wichtiger ist denn je.

Der freie Zugang zu sozialen Medien und zum Internet im Allgemeinen ist für die Bürger von entscheidender Bedeutung, um sich zu vernetzen, zu organisieren und Unterdrückung zu überwinden – und wir sind ein Teil der Lösung.

Mehr zum Thema: Ressourcen für die Sicherheit: Sicher bleiben inmitten von Unterdrückung

Auch wenn einige der Inhalte, auf die wir in diesem Artikel verlinken, noch in der Originalsprache vorliegen, halten wir es für sinnvoll, sie hier zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass sie Ihnen trotzdem gefallen.