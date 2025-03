Les professionnels en déplacement ont d’autres priorités que de s’inquiéter des risques liés au Wi-Fi public. C’est pourquoi ExpressVPN s’associe à Booking.com for Business, la plateforme dédiée aux voyages d’affaires de Booking.com, pour leur garantir une sécurité optimale où qu’ils se trouvent.

Dans le cadre de ce partenariat, ExpressVPN propose une offre exclusive : les professionnels en déplacement qui souscrivent un abonnement de 12 mois à ExpressVPN via Booking.com for Business bénéficient de quatre mois gratuits supplémentaires.

Pourquoi est-ce important pour les professionnels en déplacement ?

Le travail ne s’arrête pas en quittant le bureau. Que ce soit pour consulter des e-mails dans un salon d’aéroport, participer à des visioconférences depuis un hôtel ou accéder à des documents sensibles via un Wi-Fi public, chaque connexion comporte des risques pour la confidentialité. ExpressVPN protège les professionnels en déplacement en leur offrant :

Sécuriser le Wi-Fi public : Protégez vos données lorsque vous vous connectez aux réseaux de cafés, d’aéroports ou d’hôtels.

: Protégez vos données lorsque vous vous connectez aux réseaux de cafés, d’aéroports ou d’hôtels. Accéder aux ressources de l’entreprise partout : Changez votre emplacement virtuel pour travailler sans interruption.

: Changez votre emplacement virtuel pour travailler sans interruption. Préserver votre confidentialité en déplacement : Masquez votre adresse IP et chiffrez votre activité en ligne.

Une nécessité croissante pour la sécurité numérique en mobilité

Le travail à distance et les voyages d’affaires sont en plein essor, tout comme les menaces cybernétiques visant les voyageurs. Zac Eller, GM, Partenariats mondiaux & Développement commercial chez ExpressVPN, souligne l’importance de cette collaboration :

« Le partenariat entre ExpressVPN et Booking.com for Business témoigne de notre engagement à offrir une expérience numérique plus sûre, en particulier pour ceux dont le travail les emmène aux quatre coins du monde. Nous sommes ravis de proposer les solutions de confidentialité premium d’ExpressVPN au réseau mondial de voyageurs d’affaires facilité par Booking.com for Business. »

Josh Wood, Directeur du Voyage d’Affaires & Responsable de Booking.com for Business, partage cette vision :

« Notre collaboration avec ExpressVPN s’inscrit parfaitement dans notre mission de simplifier les voyages pour nos clients. Ces outils de confidentialité robustes renforcent encore les solutions que nous offrons aux petites entreprises pour gérer tous les aspects de leurs déplacements. »