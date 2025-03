Les VPN, les proxies et le navigateur Tor sont des outils couramment utilisés pour masquer ou modifier son emplacement en ligne. Mais lequel choisir ? Chacun fonctionne différemment et répond à des besoins précis en matière de confidentialité, de sécurité et de performance. Comprendre leurs différences est essentiel pour faire un choix éclairé.

Voici un comparatif détaillé pour vous aider à déterminer la solution la plus adaptée à votre usage.

Changer d’emplacement virtuel : définition

La plupart des sites, services et applications déterminent votre emplacement en fonction de l’adresse IP qui vous est attribuée à chaque connexion. Une adresse IP est une série unique de chiffres servant d’identifiant à un réseau ou à un appareil connecté à Internet. La vôtre est probablement enregistrée auprès de votre fournisseur d’accès à Internet (FAI). Chaque FAI divise ses adresses IP en plusieurs pools et assigne un pool à chacun de ses serveurs.

Lorsque vous vous connectez au réseau de votre FAI, celui-ci achemine votre trafic via l’un de ses serveurs (généralement le plus proche de vous) et vous attribue une adresse IP unique issue du pool d’adresses de ce serveur. Cette adresse IP reste assignée à votre compte jusqu’à ce que votre FAI décide de la changer.

Les adresses IP, leurs propriétaires et leur localisation sont des informations publiques. Étant donné que votre adresse IP est liée à un serveur de votre FAI situé près de vous, n’importe qui peut déduire votre emplacement général en fonction de votre adresse IP. Changer votre adresse IP est donc le moyen le plus simple et le plus fiable de modifier votre emplacement virtuel aux yeux des sites, services et éventuels curieux qui surveillent votre activité.

Il existe plusieurs façons de changer votre adresse IP, la plus simple étant de télécharger un VPN.

Pourquoi changer de localisation ?

Remplacer votre adresse IP par une autre permet de renforcer votre sécurité, de protéger votre confidentialité et d’accéder à des contenus restreints. Voici les principales raisons de changer votre emplacement virtuel :

1. Accéder à du contenu et des services web restreints

L’un des principaux intérêts de changer d’emplacement virtuel est d’accéder à des sites ou services en ligne bloqués dans certaines régions. Par exemple, si vous vivez à l’étranger, votre banque ou des services administratifs peuvent refuser votre connexion parce que votre adresse IP indique un autre pays. Cela peut entraîner des blocages ou des alertes de sécurité. Avec un VPN, vous pouvez obtenir une adresse IP de votre pays d’origine et ainsi utiliser ces services sans restriction.

2. Renforcer votre confidentialité

Modifier votre emplacement virtuel permet de dissimuler votre position réelle aux stalkers et aux curieux. Sur Internet, votre adresse IP peut être utilisée pour vous suivre à votre insu. En la remplaçant par une autre, vous réduisez les risques de surveillance et limitez le profilage ciblé effectué par les entreprises et les gouvernements en fonction de votre activité en ligne.

3. Comparer les offres en ligne

Les offres en ligne, les tarifs des réservations d’hôtel et le prix des billets d’avion peuvent varier en fonction de votre localisation géographique. En changeant d’emplacement virtuel, vous pourriez trouver de meilleures offres ou des prix plus bas, adaptés à un marché ou un pays spécifique.

4. Améliorer les vitesses de connexion

Changer d’adresse IP pour se rapprocher du service que vous utilisez (comme les serveurs de jeu en ligne) peut contribuer à réduire votre latence. Les données ont potentiellement une distance plus courte à parcourir, avec moins d’arrêts intermédiaires, vous bénéficiez d’une connexion plus fluide, avec moins de pertes de paquets et un ping réduit.

5. Éviter les publicités ciblées

Les annonceurs en ligne collectent des informations détaillées sur les utilisateurs en fonction de leur emplacement et de leurs habitudes de navigation. C’est intrusif, mais surtout, cela donne un pouvoir considérable aux détenteurs de ces données. En changeant votre emplacement virtuel, vous masquez votre position réelle et votre activité en ligne, rendant plus difficile le ciblage publicitaire personnalisé.

6. Tests et développement de logiciels

Les développeurs et testeurs peuvent changer leur emplacement pour voir comment leurs applications et sites web apparaissent aux utilisateurs dans différentes régions géographiques, garantissant ainsi une expérience homogène à travers le monde.

7. Répondre à des besoins professionnels

Les spécialistes du marketing, les chercheurs et les experts SEO peuvent modifier leur emplacement virtuel pour voir les résultats de recherche, les publicités et le contenu tels qu’ils apparaissent aux utilisateurs dans d’autres pays. Cela permet d’obtenir des informations précieuses pour l’analyse concurrentielle, les stratégies marketing et la compréhension des tendances locales.

8. Contourner la censure

La plupart des censures en ligne sont basées sur la localisation. Changer votre emplacement virtuel peut vous permettre d’accéder à Internet comme si vous étiez dans un autre pays. Si votre FAI ou votre administrateur réseau bloque des sites via un pare-feu, changer simplement votre IP ne suffira pas. Il faudra aussi masquer votre activité en ligne en cryptant votre connexion. Cela garantit aussi un niveau d’anonymat et de sécurité pour ceux qui souhaitent exprimer leurs opinions, signaler des faits sensibles ou accéder à des informations sans crainte de représailles.

Comment changer sa localisation avec un VPN ?

Il vous suffit de vous connecter à un serveur VPN à l’aide d’une application VPN sur votre appareil. Voici les étapes à suivre :

1. Choisissez un service VPN fiable

Sélectionnez un fournisseur VPN réputé avec un cryptage robuste, une politique stricte de non-conservation des logs, une excellente réputation et un large choix de serveurs VPN adaptés à vos besoins. ExpressVPN offre également d’autres fonctionnalités de sécurité utiles dans votre abonnement, comme un gestionnaire de mots de passe et un bloqueur de publicités intégré.

2. Abonnez-vous et téléchargez l’application VPN

Les VPN de qualité fonctionnent généralement par abonnement. Une fois inscrit, téléchargez l’application sur votre appareil et connectez-vous. ExpressVPN permet de connecter jusqu’à 8 appareils simultanément.

3. Sélectionnez un emplacement de serveur

Ouvrez l’application et choisissez votre serveur. Certains VPN recommandent aussi l’emplacement optimal en fonction de la vitesse et de la charge du serveur.

4. Connectez-vous au serveur

Cliquez sur le bouton “on” pour établir une connexion sécurisée. Vous pouvez vérifier votre nouvel emplacement sur un site comme whatismyip.com.

Un VPN change-t-il mon adresse IP ?

Oui, un VPN change votre adresse IP. Lorsque vous utilisez un VPN, votre trafic internet est acheminé via un serveur VPN, ce qui donne l’impression que votre activité en ligne provient de l’emplacement du serveur, et non de votre position physique réelle. Ce processus vous attribue une adresse IP correspondant à l’emplacement du serveur VPN, masquant ainsi efficacement votre véritable adresse IP.

Comment un VPN change-t-il mon adresse IP ?

Voici un guide étape par étape expliquant comment un VPN modifie votre adresse IP :

Connexion au serveur VPN : Lorsque vous activez votre VPN et choisissez un serveur, votre appareil établit une connexion sécurisée. Chiffrement des données : Le VPN chiffre votre trafic internet. Cela signifie que toutes les données envoyées depuis votre appareil sont codées et ne peuvent être déchiffrées que par le serveur VPN. Masquage de l’adresse IP : Une fois votre trafic chiffré arrivé au serveur VPN, il est déchiffré et acheminé vers sa destination finale sur Internet. Aux yeux des sites et services en ligne que vous consultez, votre trafic semble provenir du serveur VPN, et non de votre emplacement réel. L’adresse IP affichée aux sites web est donc celle du serveur VPN. Confidentialité et anonymat : Votre emplacement et votre identité sont cachés, car les sites web voient l’adresse IP du serveur VPN au lieu de la vôtre. Cela améliore votre confidentialité en ligne et rend plus difficile le suivi de votre activité par des tiers.

Comment changer de localisation avec le navigateur Tor ?

Lorsque vous changez d’emplacement avec le navigateur Tor, votre trafic passe par plusieurs couches de chiffrement et différents serveurs relais (appelés nœuds Tor), gérés par des bénévoles à travers le monde, avant d’atteindre la plateforme que vous souhaitez utiliser. Cela donne l’impression que vous accédez à Internet depuis un endroit différent de votre emplacement réel.

Contrairement à un VPN, Tor ne vous permet pas de sélectionner facilement un pays ou un emplacement précis pour votre trafic. Le nœud de sortie (dernier relais par lequel passe votre trafic avant d’atteindre Internet) peut se trouver dans n’importe quel pays et change à chaque nouvelle session ou à chaque site que vous visitez.

Si vous devez apparaître comme étant dans un pays spécifique avec Tor, vous pouvez configurer manuellement l’utilisation de nœuds de sortie d’un pays particulier. Cette méthode est toutefois plus avancée et peut légèrement réduire votre anonymat.

En savoir plus sur la sécurité de Tor.

Suivez notre guide pour configurer votre emplacement virtuel avec le navigateur Tor :

1. Téléchargez et installez le navigateur Tor

Si ce n’est pas encore fait, téléchargez et installez le navigateur Tor depuis le site officiel du projet Tor. Cela garantit que vous avez la version la plus récente et sécurisée.

2. Accédez au fichier de configuration de Tor

Après l’installation, vous devrez peut-être accéder au fichier de configuration de Tor (torrc), situé dans le répertoire d’installation du navigateur Tor. L’emplacement du fichier et la méthode d’accès varient selon le système d’exploitation.

Sur Windows, vous le trouverez généralement sous Browser → TorBrowser → Data → Tor dans le répertoire d’installation de Tor.

3. Configurez Tor pour utiliser des nœuds de sortie spécifiques

Ouvrez le fichier torrc avec un éditeur de texte et ajoutez la ligne suivante pour spécifier le pays souhaité (code pays ISO 3166 à deux lettres) :

ExitNodes {us} StrictNodes 1

Remplacez « US » par le code du pays de votre choix. « StrictNodes 1 » indique à Tor d’utiliser strictement les nœuds de sortie spécifiés.

4. Redémarrez le navigateur Tor

Pour que les modifications prennent effet, vous devez redémarrer le navigateur Tor. Une fois redémarré, Tor tentera d’utiliser uniquement les nœuds de sortie du pays que vous avez spécifié, ce qui vous fera apparaître comme si vous naviguiez depuis cet endroit.

Comment changer mon emplacement virtuel avec un serveur proxy ?

Les proxies ne sont pas conçus pour protéger votre confidentialité de la même manière que les VPN et Tor, car ils ne disposent pas de fonctionnalités de chiffrement avancées. Cependant, ils peuvent être utiles pour changer votre adresse IP. Voici comment utiliser un service proxy pour modifier votre emplacement virtuel.

1. Choisissez un service proxy

Sélectionnez un service proxy adapté à vos besoins. Il existe plusieurs types de proxies, gratuits ou payants, avec des variantes comme les proxies HTTP/HTTPS, SOCKS et web proxies. Les services payants offrent généralement une meilleure fiabilité, vitesse et sécurité. (Cela dit, si vous envisagez de payer pour un proxy, autant opter pour un VPN de qualité supérieure.)

2. Obtenez les informations du serveur proxy

Une fois votre service proxy choisi, récupérez les informations nécessaires pour configurer votre connexion : adresse IP ou nom d’hôte du serveur proxy, numéro de port et, éventuellement, identifiants de connexion.

3. Configurez le proxy sur votre appareil

Vous pouvez configurer un proxy sur votre appareil ou dans des applications spécifiques comme les navigateurs web. Le processus varie en fonction du système d’exploitation ou de l’application utilisée.

Google Chrome : Chrome utilise les paramètres de proxy du système.

Sur Windows , modifiez les paramètres du proxy via le menu Options Internet dans le Panneau de configuration.

Sur macOS , suivez les instructions pour changer les paramètres réseau de votre proxy.

Mozilla Firefox : Allez dans Options → Général → Paramètres réseau, puis sélectionnez Configuration manuelle du proxy. Entrez l’adresse IP et le port de votre serveur proxy. Si nécessaire, ajoutez votre nom d’utilisateur et mot de passe pour l’authentification.

Safari : Safari utilise les paramètres réseau du système. Suivez les instructions ci-dessous pour macOS afin de modifier les paramètres du proxy dans Safari.

Pour Windows 10/11 : Allez dans Paramètres > Réseau et Internet > Proxy. Sous Configuration manuelle, activez Utiliser un serveur proxy, puis entrez les informations du serveur proxy. Cliquez sur Enregistrer une fois terminé.

Pour macOS : Allez dans Préférences Système > Réseau, sélectionnez votre connexion active (ex. Wi-Fi ou Ethernet), cliquez sur Avancé, puis sur Proxies. Sélectionnez le protocole approprié et entrez les informations du serveur proxy. (Pour Chrome ou Safari, vous devrez sélectionner soit le protocole Web Proxy (HTTP), soit le Secure Web Proxy (HTTPS).)

4. Vérifiez votre nouvel emplacement virtuel

Après avoir configuré le proxy, vérifiez que votre emplacement virtuel a bien changé. Utilisez des services en ligne comme whatismyip.com pour voir votre nouvelle adresse IP et votre localisation. Si elles correspondent à celles du serveur proxy, vous avez réussi à modifier votre emplacement virtuel.

Quelles sont les autres méthodes pour changer d’emplacement virtuel ?

En plus d’un VPN, du navigateur Tor ou d’un serveur proxy, voici d’autres moyens de modifier votre emplacement virtuel. Attention, toutes ces méthodes ne garantissent pas une forte confidentialité et sécurité.

1. Utiliser un Smart DNS

Le Smart DNS fonctionne en redirigeant vos requêtes DNS via un serveur situé dans un autre pays. Contrairement aux VPN, il ne chiffre pas votre trafic, ce qui permet des vitesses plus rapides mais avec une sécurité moindre et aucune confidentialité. Cette solution est utile pour le streaming et les jeux en ligne. Cependant, votre FAI et les plateformes que vous utilisez peuvent détecter cette manipulation et bloquer votre trafic.

2. Utiliser des extensions de navigateur

Certaines extensions de navigateur permettent de falsifier votre emplacement géographique. Bien que moins sécurisées et fiables que les VPN, elles peuvent être une solution rapide pour accéder à du contenu restreint.

3. Changer manuellement votre adresse IP

Dans certaines situations, vous pouvez modifier votre adresse IP sans utiliser de services externes. Cela peut se faire en redémarrant votre routeur ou en renouvelant votre adresse IP via les paramètres réseau. Certains FAI permettent aussi de changer votre adresse IP sur demande. Cette méthode est utile pour contourner un bannissement réseau ou une restriction basée sur l’adresse IP.

Toutefois, cette méthode ne modifie que votre adresse IP locale attribuée par votre FAI, et celle-ci reflétera toujours votre emplacement réel.

4. Modifier les paramètres régionaux de votre appareil

De nombreux appareils et systèmes d’exploitation permettent de modifier manuellement votre région dans leurs paramètres. Cela peut affecter les contenus affichés dans les boutiques d’applications et certains services. Par exemple, changer de pays dans l’App Store ou le Google Play Store peut vous donner accès à des applications et du contenu spécifiques à une région.

5. Utiliser un serveur cloud international

Si vous avez des compétences techniques, vous pouvez modifier votre emplacement virtuel en utilisant des services cloud pour déployer votre propre VPN ou proxy. Des plateformes comme Amazon AWS, Google Cloud et Microsoft Azure permettent d’héberger des serveurs virtuels dans différentes régions du monde. En configurant votre propre VPN ou proxy sur l’un de ces serveurs, vous avez un contrôle total sur votre emplacement virtuel. Cela implique toutefois un coût mensuel pour maintenir le serveur en ligne.

Comment changer d’emplacement sur iOS et Android ?

L’utilisation d’une application VPN est le moyen le plus simple de modifier votre emplacement sur mobile. La plupart des applications VPN permettent de se connecter à un serveur VPN dans l’emplacement de votre choix une fois inscrit et l’application installée. Lorsque vous vous abonnez à ExpressVPN, vous obtenez un accès à des serveurs haute vitesse dans plus de 105 pays via une connexion sécurisée protégée par une politique stricte de non-conservation des logs.

Pour changer d’emplacement dans l’application ExpressVPN sur iOS ou Android, appuyez sur les trois points à côté de l’emplacement (sous le grand bouton “on”). Vous pourrez parcourir les emplacements sous les onglets Recommandé et Tous les emplacements, ou taper directement le pays ou la ville souhaitée. Sélectionnez l’emplacement et l’application se connectera automatiquement au serveur VPN.

Comment savoir si mon emplacement a changé ?

Un moyen rapide de vérifier si votre emplacement virtuel a changé est d’utiliser un site de vérification d’IP comme « whatismyip.com », « ip2location.com » ou « whatismyipaddress.com ». Ces sites afficheront votre nouvelle adresse IP et votre localisation, comme ceci :

Quel est le meilleur moyen de changer d’emplacement ?

Le moyen le plus simple pour modifier votre emplacement virtuel est d’utiliser un VPN. Voici une comparaison des méthodes les plus courantes utilisées pour changer l’emplacement d’un appareil.

Service Avantages Inconvénients Idéal pour VPN Offre un chiffrement puissant, renforce la confidentialité et la sécurité, permet d’accéder à du contenu restreint, est compatible avec de nombreux appareils et assure des connexions rapides et stables. Simple à utiliser. Certains services VPN peuvent être bloqués par des sites web, et ils sont généralement payants. Pour ceux recherchant un équilibre entre confidentialité, sécurité, accès multi-appareils et simplicité d’utilisation. Navigateur Tor Offre un haut niveau d’anonymat, est gratuit, et chiffre le trafic à travers plusieurs couches sur son réseau. Peut ralentir la navigation, ne convient pas au streaming et aux activités gourmandes en bande passante, certains sites bloquent les utilisateurs, et l’utilisation mobile est complexe. Les utilisateurs qui privilégient l’anonymat et la confidentialité à la vitesse lorsqu’ils naviguent. Serveurs proxy Modifie votre adresse IP pour contourner les restrictions géographiques, avec des options gratuites ou abordables. Ne chiffre généralement pas le trafic, fiabilité et vitesse variables, peut ne pas prendre en charge tous les types de trafic internet. Accès rapide et temporaire à du contenu bloqué sans nécessité de chiffrement.

À quelle fréquence un VPN change-t-il votre adresse IP ?

Un VPN change votre adresse IP chaque fois que vous changez de serveur manuellement ou lorsque vous vous reconnectez après une déconnexion. Moins fréquent, certains VPN proposent des adresses IP statiques qui restent les mêmes.

Vais-je obtenir une adresse IP différente à chaque connexion à un VPN ?

Oui, en général, vous recevrez une adresse IP différente à chaque connexion, surtout si vous sélectionnez différents emplacements de serveurs. Si vous vous connectez plusieurs fois au même serveur, vous pouvez obtenir la même adresse IP. Cependant, toutes les adresses IP attribuées par un VPN sont partagées, ce qui signifie que des centaines, voire des milliers de personnes utilisent la même adresse simultanément.

Pour une adresse IP constante, certains services VPN offrent une option d’IP dédiée ou statique, garantissant la même adresse IP à chaque connexion. Toutefois, du point de vue de la confidentialité et de l’anonymat, l’utilisation d’une IP statique réduit certains des avantages d’un VPN.

Est-il illégal de changer d’emplacement avec un VPN ?

Changer votre emplacement avec un VPN est légal dans presque tous les pays. Les VPN sont couramment utilisés pour renforcer la confidentialité en ligne, sécuriser les connexions internet et accéder à du contenu restreint en raison de la censure. Cependant, certains pays ont restreint ou interdit l’utilisation des VPN, il est donc recommandé de vérifier les lois locales avant de voyager.

Bien que les VPN soient légaux dans la plupart des pays, les utiliser pour des activités illégales reste interdit. Un VPN améliore la confidentialité, mais ne dispense pas de respecter les lois locales et les conditions d’utilisation des services en ligne.