Helpen het internet open te houden in moeilijke tijden

Oorlogen, conflicten en onrust leiden tot meer censuur en beperkingen op de toegang tot het internet. Het is cruciaal om burgers tijdens crises of in door oorlog getroffen gebieden onbeperkte maar beschermde internettoegang te bieden.

Zoals altijd verwelkomen we organisatoren en journalisten, inclusief burgerjournalisten en personen die ter plaatse helpen, die zich momenteel in een onderdrukkende situatie bevinden en veilige, ongecensureerde internettoegang nodig hebben, om contact op te nemen. Vertel ons hoe een VPN je zal helpen in jouw missie of steun de vrijheid van informatie via safe@expressvpn.com zodat we je kunnen ondersteunen met VPN-toegang.

Groeiende vraag naar veilige, ongecensureerde internettoegang

Als VPN-provider die zijn gebruikers veilige, ongecensureerde toegang tot het internet biedt, zijn we ons maar al te goed bewust van de groeiende vraag naar dergelijke bescherming — en de noodzaak is nog nooit zo dringend geweest.

We hebben gezien hoe verschillende regeringen hun pogingen om de informatiestroom tussen hun burgers en in buurlanden te controleren, versnellen door nieuwsberichten te onderdrukken en sociale media te blokkeren. Dit staat haaks op onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot een vrij en open internet.

In onze nauwe samenwerking met journalisten en digitale vrijheidsactivisten in de afgelopen tien jaar hebben we gezien hoe noodzakelijk het is om toegang te hebben tot hulpmiddelen om verbonden en beschermd te blijven. Voor iedereen die de wereldwijde actualiteit volgt, is het duidelijk dat burgerjournalistiek via sociale media een cruciale rol speelt in tijden van conflict — en belangrijker is dan ooit tevoren.

Vrije toegang tot sociale media en het bredere internet is onmisbaar voor burgers om zich te verbinden, te organiseren en onderdrukking te overwinnen — en wij bestaan om een deel van de oplossing te zijn.

Meer weten? Lees onze Engelse gids met middelen om veilig te blijven te midden van onderdrukking.