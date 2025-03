Vous est-il déjà arrivé de rejoindre une partie multijoueur et de subir un lag insupportable, des retours en arrière inexpliqués ou même des déconnexions ? Le problème pourrait venir du type de Network Address Translation (NAT) utilisé par votre connexion. Lorsqu’on joue en ligne, la fluidité et la stabilité sont essentielles. Voici comment modifier le type de NAT sur votre PC pour optimiser votre expérience de jeu, ainsi qu’un aperçu des différents types de NAT et de leur impact sur votre connexion.

Qu’est-ce que le NAT ?

Avant de modifier votre NAT, il est important de comprendre son rôle et son fonctionnement.

Le Network Address Translation (NAT) est une technologie qui permet à plusieurs appareils connectés à un même réseau local d’utiliser une seule adresse IP publique pour accéder à Internet. Il agit comme un pont entre votre réseau domestique et le reste du web. Lorsque vous naviguez en ligne, jouez ou utilisez des services connectés, le NAT attribue à chaque appareil un identifiant temporaire unique, facilitant ainsi la communication avec l’extérieur tout en utilisant une seule adresse IP publique. En plus d’optimiser la gestion des adresses IP, cette technologie renforce également la sécurité en masquant les appareils du réseau local aux connexions extérieures non autorisées.

Quels sont les différents types de NAT ?

Il existe plusieurs types de NAT qui influencent directement votre connectivité et votre expérience en ligne. Voici un aperçu des principales configurations :

NAT ouvert

Aussi appelé NAT Type 1, ce type de NAT est le plus permissif. L’appareil est directement connecté à Internet, sans restrictions imposées par un routeur ou un pare-feu. Il permet une communication fluide avec les serveurs et les autres joueurs, réduisant ainsi la latence et minimisant les risques de déconnexion. C’est la configuration idéale pour le jeu en ligne, bien qu’elle puisse exposer davantage votre connexion.

NAT modéré

Également connu sous le nom de NAT Type 2, ce type de configuration signifie que l’appareil est connecté à Internet via un routeur ou un pare-feu qui applique certaines restrictions. La plupart des services de jeu fonctionnent correctement avec un NAT modéré, bien qu’il puisse occasionnellement limiter certaines connexions ou augmenter légèrement la latence. C’est une configuration courante et généralement suffisante pour le jeu en ligne.

NAT strict

Le NAT Type 3 est le plus restrictif. Il impose de fortes limitations à la connexion, ce qui peut compliquer la communication avec d’autres joueurs ou les serveurs de jeu. Un NAT strict peut entraîner des problèmes de connexion, des temps d’attente prolongés en matchmaking et des restrictions sur certaines fonctionnalités comme le chat vocal.

Si un NAT plus ouvert peut améliorer l’expérience de jeu, il peut aussi exposer votre réseau à davantage de risques de sécurité. L’utilisation d’un VPN peut être une solution intéressante : en chiffrant votre connexion, il permet de réduire certaines vulnérabilités tout en assurant une meilleure accessibilité aux serveurs de jeu.

Le protocole exclusif Lightway d’ExpressVPN a été conçu pour garantir une protection optimale tout en maximisant la vitesse de connexion. En masquant votre adresse IP derrière celle de l’un de nos 105 serveurs haute vitesse répartis dans le monde, vous pouvez également réduire la latence et améliorer votre expérience en ligne. De plus, nos serveurs ne sont soumis à aucune restriction de bande passante ni limitation de données, vous assurant une connexion fluide en toutes circonstances.

Comment vérifier votre type de NAT sur PC ?

Il existe plusieurs méthodes pour vérifier votre type de NAT, selon votre PC et votre système d’exploitation. Voici une méthode simple en utilisant l’invite de commande :

Étape 1 :

Appuyez sur les touches Windows + R.

Étape 2 :

Tapez cmd et appuyez sur Entrée. Dans la fenêtre qui s’ouvre, tapez ipconfig/all et appuyez à nouveau sur Entrée.

Étape 3 :

Cela affichera les informations relatives à votre réseau local, votre adresse IP et votre passerelle. Vous devriez pouvoir y trouver des détails sur votre type de NAT, selon la configuration de votre connexion.

Si le type de NAT n’est pas directement affiché, il peut être nécessaire de consulter les paramètres de votre routeur ou de votre console de jeu pour obtenir ces informations.

Qu’en est-il du CGNAT ?

Le CGNAT (Carrier-Grade NAT) est une technologie utilisée par les fournisseurs d’accès à Internet pour permettre à un grand nombre d’utilisateurs de partager un nombre limité d’adresses IP publiques. Dans les années 1980, les adresses IPv4 étaient attribuées en quantité limitée, ce qui a conduit à l’épuisement progressif de ces adresses. Le CGNAT a été conçu comme une solution temporaire pour résoudre ce problème, mais il devrait être abandonné à mesure que l’adoption de l’IPv6 devient plus courante.

Cependant, si vous êtes sous CGNAT, il peut être difficile de déterminer votre type de NAT réel. Pour savoir si vous êtes concerné, vérifiez si l’adresse IP obtenue lors des étapes mentionnées précédemment correspond à celle de votre routeur. Si ces adresses sont identiques, il est probable que vous ne soyez pas sous CGNAT.

Comment changer votre type de NAT sur PC ?

Que faire avant et après avoir changé de type de NAT

Avant d’apporter des modifications à votre configuration NAT, il est recommandé de noter les paramètres actuels de votre routeur ou de sauvegarder sa configuration. Cela vous permettra de revenir facilement à l’état précédent en cas de problème.

Une fois que vous avez modifié votre type de NAT, il est essentiel de tester votre expérience de jeu en ligne pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Soyez également prêt à résoudre d’éventuels problèmes si nécessaire.

Voici quelques méthodes simples pour modifier votre type de NAT sur un PC :

1. Activer l’UPnP (Universal Plug and Play)

La plupart des routeurs prennent en charge l’UPnP, qui configure automatiquement les ports pour vos jeux et applications, améliorant ainsi potentiellement votre type de NAT. Pour l’activer, accédez aux paramètres de votre routeur via un navigateur Web, recherchez l’option UPnP, activez-la, redémarrez votre routeur et vérifiez si votre type de NAT a changé.

2. Activer la découverte du réseau sous Windows

La découverte du réseau permet à votre ordinateur d’être détecté par d’autres appareils sur le même réseau. Vous pouvez l’activer ou la désactiver sous Windows 10 en accédant aux Paramètres. Sous Windows 11, ouvrez les Paramètres, allez dans l’onglet Réseau et Internet, puis sélectionnez Paramètres avancés du réseau. Dans cette section, activez la découverte du réseau sous Plus de paramètres.

3. Redirection de ports

Cette méthode consiste à ouvrir manuellement les ports spécifiques utilisés par vos jeux pour permettre une communication directe avec d’autres appareils. C’est une approche plus technique, mais des guides détaillés pour les jeux et routeurs populaires sont disponibles sur des sites comme portforward.com. Pour ce faire, identifiez les numéros de ports nécessaires pour votre jeu, connectez-vous à votre routeur, puis redirigez ces ports vers l’adresse IP de votre PC. Assurez-vous d’ouvrir uniquement des ports pour des applications de confiance.

4. Modifier le fichier de configuration

Les utilisateurs avancés peuvent modifier les fichiers de configuration de leur routeur pour obtenir un meilleur contrôle sur les paramètres NAT. Cela nécessite de la prudence, car une mauvaise manipulation peut perturber votre réseau. Avant de procéder, consultez le manuel de votre routeur ou recherchez des guides spécifiques en ligne, car la procédure varie d’un modèle à l’autre.

5. Activer le mode DMZ

Le mode DMZ supprime le pare-feu de votre routeur et expose directement votre PC à Internet. Bien qu’il permette d’obtenir un NAT ouvert, cette option présente des risques de sécurité et ne doit être utilisée que si vous avez confiance en la sécurité de votre réseau. Si vous choisissez d’activer le mode DMZ, recherchez cette option dans les paramètres de votre routeur, mais soyez conscient des risques et n’activez-le que sur un réseau de confiance.

Pourquoi vouloir changer de type de NAT ?

Modifier votre type de NAT présente plusieurs avantages. Par exemple, si vous êtes un joueur passionné, utiliser un NAT ouvert peut réduire le lag et les problèmes de connexion, améliorant ainsi votre expérience de jeu.

Si vous travaillez souvent à domicile, passer à un NAT ouvert ou modéré peut améliorer la qualité de vos appels en visioconférence et accélérer le transfert de fichiers. De plus, si vous gérez des serveurs ou appareils à distance, un NAT modéré peut faciliter la communication et le contrôle de ces outils.

Est-il sûr de modifier de type de NAT ?

Changer son type de NAT est généralement sans danger lorsqu’on suit les procédures recommandées. Cela implique de modifier les paramètres réseau de votre routeur pour une connexion plus ouverte ou permissive. Cependant, il est essentiel de garder certains points à l’esprit :

Configuration du routeur

Pour modifier votre type de NAT, vous devez accéder aux paramètres de votre routeur. Suivez les instructions du fabricant et ne modifiez les paramètres que si vous comprenez leur impact. Évitez de modifier inutilement d’autres paramètres qui pourraient compromettre la sécurité ou la stabilité de votre réseau.

Considérations de sécurité

Bien que l’ajustement du NAT ne pose pas de risque direct, toute modification des paramètres réseau peut avoir des conséquences inattendues. Assurez-vous que le firmware de votre routeur est à jour et changez les identifiants par défaut pour renforcer la sécurité.

Paramètres spécifiques aux jeux en ligne

Certaines plateformes de jeux en ligne peuvent avoir des recommandations spécifiques concernant le type de NAT. Consultez les directives du service de jeu ou du fabricant de votre console pour éviter tout problème.

L’objectif principal du changement de NAT est d’améliorer la connectivité et les performances en ligne. Si vous avez des doutes sur le processus, consultez la documentation de votre routeur, recherchez des ressources en ligne ou contactez l’assistance technique.

Quels sont les problèmes liés aux différents types de NAT ?

Différents types de NAT peuvent entraîner divers problèmes de connectivité, notamment pour les jeux en ligne. Voici les principaux soucis rencontrés :

1. Problèmes avec un NAT ouvert

Le NAT Type 1 est généralement idéal et permet une communication sans restriction, assurant une expérience de jeu fluide avec peu ou pas de problèmes.

2. Problèmes avec un NAT modéré

Le NAT Type 2 est acceptable pour le jeu en ligne, mais il peut entraîner des temps de matchmaking plus longs et des problèmes mineurs avec le chat vocal.

3. Problèmes avec un NAT strict

Un NAT strict peut empêcher la connexion aux serveurs de jeu, entraîner des temps de chargement prolongés ou des échecs de connexion. Certains jeux en ligne utilisent un chat vocal en peer-to-peer, qui peut être bloqué ou dysfonctionnel avec un NAT Type 3. De plus, les joueurs ayant un NAT strict peuvent rencontrer des difficultés pour télécharger des mises à jour ou des correctifs.

Un VPN pour PC est une meilleure solution que de modifier votre NAT

Opter pour un VPN pour PC peut être une alternative avantageuse au changement du type de NAT, surtout dans certaines situations. Alors que le changement de NAT vise principalement à améliorer la connectivité des jeux en ligne, un VPN offre une gamme d’avantages plus large. Un VPN peut renforcer votre confidentialité et votre sécurité en chiffrant votre connexion et en protégeant vos données contre les cybermenaces. De plus, il vous permet de masquer votre adresse IP, offrant plus d’anonymat et un accès à des serveurs, offres et jeux régionaux.

Cependant, l’utilisation d’un VPN peut introduire une légère latence, ce qui peut affecter les performances du jeu en ligne. Il est donc essentiel de choisir un VPN reconnu pour avoir les meilleures vitesses du marché et un vaste réseau de serveurs pour se connecter à proximité et minimiser l’impact sur la latence.

Le choix entre l’utilisation d’un VPN et la modification du NAT dépend de vos besoins spécifiques, un VPN offrant une solution plus complète en matière de sécurité, de confidentialité et d’accès en ligne.

