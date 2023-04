Aiutiamo a rendere internet un luogo aperto a tutti durante questo difficile periodo

A causa di guerre, conflitti e sommosse, la censura internet è sempre più grave. È fondamentale fornire ai cittadini un accesso a internet senza limiti, ma allo stesso tempo sicuro, durante le crisi o nelle aree colpite dalla guerra.

Come sempre, invitiamo attivisti e giornalisti a mettersi in contatto con noi, compresi cittadini nel ruolo di reporter (citizen journalism) e persone che operano sul campo e che si trovano in una situazione di oppressione ed hanno bisogno di un accesso a internet sicuro e senza censure. Fateci sapere in che modo una VPN può aiutarvi nella vostra missione per aiutare gli altri e a supportare la libertà all’indirizzo safe@expressvpn.com così da potervi offrire un accesso alla nostra VPN.

Aumenta la necessità di accedere a internet in modo sicuro e senza censure

In qualità di provider VPN che offre ai propri utenti un accesso sicuro e senza censure a internet, siamo perfettamente consapevoli della crescente necessità di fornire tale protezione; e questa necessità non è mai stata così urgente.

Diversi governi hanno intensificato i loro tentativi di controllare il flusso di informazioni tra i loro cittadini ed i Paesi limitrofi, bloccando i notiziari e i social media. Questo è antitetico rispetto alla nostra missione di garantire a tutti l’accesso a un internet libero e aperto.

Nell’ultimo decennio, lavorando a stretto contatto con giornalisti e attivisti per la libertà digitale, abbiamo visto quanto sia fondamentale avere accesso a strumenti per rimanere connessi e protetti. Tutti coloro che si tengono aggiornati sull’attualità mondiale sanno che il citizen journalism attraverso i social media svolge un ruolo cruciale nei periodi di conflitto, ed è più importante che mai.

Il libero accesso ai social media e a internet in generale è fondamentale per consentire ai cittadini di connettersi, organizzarsi e superare l’oppressione, e noi esistiamo per essere parte della soluzione.

