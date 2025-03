Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone, votre passeport ou encore vos informations bancaires font partie des données les plus sensibles qui vous identifient de manière unique. Vous les communiquez uniquement à des personnes ou des institutions de confiance, dans un cadre strictement encadré. Toutefois, lorsqu’un individu révèle publiquement ces informations sans votre consentement, avec une intention malveillante visant à vous nuire, il s’agit d’un acte de doxing. Cette pratique expose la victime à des risques majeurs, allant du harcèlement à l’usurpation d’identité, et constitue une atteinte grave à la vie privée.

Le cyberharcèlement et le harcèlement en ligne sont des phénomènes en constante évolution, alimentés par la facilité d’accès aux données personnelles. Parmi les tactiques les plus redoutables, le doxing s’est imposé comme un outil de prédilection pour intimider, menacer et, dans certains cas, mettre des vies en péril. Cette pratique consiste à collecter et divulguer publiquement des informations privées, souvent dans le but de nuire à une personne ciblée.

Face à cette menace, il est essentiel de comprendre les mécanismes du doxing et d’apprendre à reconnaître ses manifestations les plus courantes. Une approche proactive en matière de cybersécurité permet de limiter les risques, mais les précautions classiques prises sur les réseaux sociaux ne suffisent pas toujours à garantir une protection efficace.

À moins d’avoir mis en place des mesures avancées de confidentialité et de sécurité, une grande partie de vos informations personnelles peut être accessible en ligne, parfois à votre insu. Renforcer votre posture numérique en maîtrisant les bonnes pratiques et en adoptant des solutions adaptées est donc indispensable pour réduire votre exposition au doxing et au harcèlement en ligne.

Accédez directement à…

Qu’est-ce que le doxing et comment fonctionne-t-il ?

Pourquoi quelqu’un ferait-il du doxing ?

Quels sont des exemples de doxing ?

Comment les doxers obtiennent-ils vos informations ?

Le doxing est-il illégal ?

Comment se protéger contre le doxing

Le doxing (ou “doxxing”), contraction de “dropping documents”, désigne la divulgation malveillante d’informations personnelles permettant d’identifier une personne en ligne, sans son consentement. Cette pratique repose sur la collecte et l’exposition de données sensibles, souvent dans le but d’intimider, de harceler ou de causer un préjudice.

L’impact du doxing peut être considérable. Un simple numéro de téléphone ou une adresse e-mail peut suffire à déclencher une campagne de harcèlement en ligne, tandis qu’une adresse physique expose la victime à des menaces plus directes, voire à des incidents de harcèlement au domicile. La révélation d’informations confidentielles, qu’il s’agisse de données financières, de l’historique de navigation ou d’éléments liés à la vie privée, peut ternir une réputation, fragiliser une carrière et causer des dommages psychologiques durables.

Au-delà des conséquences sociales et professionnelles, le doxing ouvre également la porte à d’autres formes de cybercriminalité : usurpation d’identité, fraudes, cyberharcèlement de masse et, dans les cas extrêmes, menaces physiques. L’anonymat relatif dont bénéficient les auteurs rend cette pratique d’autant plus dangereuse. C’est pourquoi il est essentiel de comprendre les méthodes utilisées pour collecter ces données et d’adopter des stratégies de protection efficaces afin de limiter son exposition et de réduire les risques associés au doxing.

Pourquoi quelqu’un ferait-il du doxing ?

Le doxing est fréquemment utilisé comme un moyen de représailles. Certaines personnes y ont recours après s’être senties attaquées ou offensées, tandis que d’autres l’emploient simplement pour cibler des individus dont elles désapprouvent les opinions.

Cette pratique est parfois justifiée par ses auteurs comme une forme de justice vigilante, une manière de « rétablir l’équilibre » en exposant publiquement une personne, alors même que ses implications peuvent être lourdes et difficilement sanctionnées sur le plan légal.

Si les figures publiques, telles que les politiciens, les célébrités et les influenceurs, sont particulièrement vulnérables à ce type de harcèlement, personne n’est à l’abri. Un simple désaccord sur les réseaux sociaux ou une visibilité accrue, même modeste, peut suffire à faire de quelqu’un une cible.

Quels sont des exemples de doxing ?

Le doxing est souvent utilisé de manière malveillante pour intimider, humilier ou exercer des représailles contre une personne. Un journaliste ayant publié un article controversé, un chercheur prenant position sur un sujet sensible ou même un simple utilisateur exprimant une opinion en ligne peuvent en être la cible. Mais il n’est pas nécessaire d’être une figure médiatique pour en être victime : toute personne disposant d’une présence en ligne, même modeste, peut être exposée à ce risque.

Voici quelques exemples d’informations personnelles pouvant être divulguées dans le cadre d’un doxing :

Votre nom complet

Votre adresse personnelle ou professionnelle

Votre lieu de travail

Vos coordonnées (numéro de téléphone, adresse e-mail)

Des données sensibles telles que votre numéro de sécurité sociale, de passeport ou toute information administrative confidentielle

Vos informations bancaires (numéro de carte, comptes en ligne)

Votre casier judiciaire ou d’autres éléments de votre passé

Des photos personnelles, échanges privés ou documents compromettants

En rendant ces informations publiques, les auteurs de doxing exposent leurs victimes à de graves conséquences : harcèlement, usurpation d’identité, menaces physiques, voire mises en danger réelles.

Comment les doxers obtiennent-ils vos informations ?

Vous seriez étonné de tout ce que l’on peut découvrir sur une personne en se basant uniquement sur son nom légal. Dans de nombreux pays, les registres publics regorgent d’informations facilement accessibles : les listes électorales, les fichiers des propriétaires de véhicules, les licences professionnelles et même certains dossiers judiciaires peuvent être consultés sans grande difficulté. Les administrations gouvernementales et certaines compagnies d’assurance détiennent également des données qui, bien que protégées, peuvent parfois être obtenues légalement ou par des moyens détournés.

Il est donc essentiel de faire preuve de prudence quant aux informations que vous partagez en ligne, notamment en ce qui concerne votre localisation. Un simple selfie publié dans un café, une story Instagram avec la géolocalisation activée ou un commentaire anodin sur un forum public comme Reddit peuvent, sans que vous en ayez conscience, révéler des indices précieux sur vos déplacements et votre quotidien. Par exemple, publier des détails sur des élections locales ou partager l’itinéraire du bus scolaire de votre enfant sous une légende du type « Premier jour d’école ! #ParentFier » peut permettre à des individus mal intentionnés de localiser votre domicile ou celui de vos proches.

Les doxers et autres cyberharceleurs ne se contentent pas des informations que vous laissez échapper sur les réseaux sociaux. Certains utilisent des outils comme les IP loggers pour suivre vos activités en ligne et récupérer des données sensibles. Bien que votre adresse IP soit gérée par votre fournisseur d’accès à internet, elle peut révéler des informations sur votre emplacement général et être exploitée à des fins malveillantes. C’est là qu’un VPN peut jouer un rôle clé en masquant votre véritable adresse IP et en renforçant votre confidentialité en ligne.

Le doxing est-il illégal ?

Le doxing, contraction de « dropping documents », désigne la divulgation publique d’informations personnelles identifiantes sans consentement. Utilisé pour intimider ou nuire, il expose des données sensibles comme le nom, l’adresse, les coordonnées de contact, des informations financières ou des éléments du passé.

En France, la protection des données personnelles est encadrée par la loi « Informatique et Libertés » de 1978 et renforcée par le RGPD. La divulgation non autorisée d’informations permettant d’identifier ou de localiser une personne peut constituer une infraction pénale. L’article 223-1-1 du code pénal, introduit en 2021, punit cette pratique de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, voire cinq ans et 75 000 euros si la victime est une personne vulnérable ou exerçant une fonction publique.

Il est essentiel de rester vigilant quant aux informations partagées en ligne et de connaître ses droits pour se prémunir contre le doxing.

Comment se protéger du doxing

Il existe des moyens de se prémunir contre le harcèlement en ligne et d’éviter que le doxing ou le stalking ne devienne une menace physique pour vous ou votre famille.

Notre guide sur la sécurité technologique pour les survivants de violences domestiques propose des solutions pour ceux qui cherchent à se protéger par des moyens technologiques.

Au-delà de la technologie, les dispositifs légaux restent largement insuffisants pour empêcher le harcèlement en ligne. Malheureusement, et de manière injuste, cela signifie que nous devons prendre des mesures pour nous protéger nous-mêmes et protéger nos proches. Mais il y a de l’espoir : se prémunir contre le harcèlement en ligne ne nécessite pas de connaissances techniques avancées. Les solutions sont abordables et faciles à mettre en place, alors découvrez ci-dessous comment vous défendre contre le doxing.

1. N’utilisez pas votre vrai nom en ligne

La meilleure protection contre le harcèlement et le doxing est de dissocier votre identité légale de votre pseudonyme en ligne.

Si votre pseudonyme en ligne n’est pas lié à votre véritable identité, il est beaucoup plus difficile de vous doxer et donc de vous menacer physiquement ou de nuire à votre entourage.

Si vous avez besoin d’aide pour en créer un qui ne soit pas lié à vous personnellement, utilisez un générateur de pseudonymes aléatoires.

2. Vérifiez quelles informations sont accessibles sur vous

Savoir quelles informations sont publiquement disponibles peut vous aider à anticiper et à éviter le doxing. Effectuez régulièrement des recherches sur votre propre nom en ligne, ou engagez un détective privé pour dresser la liste des informations accessibles vous concernant.

Vous pouvez légalement dissimuler certains dossiers privés en passant par des avocats et des sociétés écrans. De même, l’immatriculation d’un véhicule ou la propriété d’un bien immobilier peuvent être enregistrées au nom d’une entreprise dans des juridictions respectueuses de la confidentialité.

Restez anonyme en ligne autant que possible et méfiez-vous des méthodes de désanonymisation. Révéler votre véritable identité en ligne doit être une décision consciente et non quelque chose que quelqu’un d’autre peut contrôler. Séparer votre activité en ligne entre navigation anonyme, pseudonymes et identité légale est une bonne pratique pour éviter les dangers et les désagréments.

3. Vous utilisez Google ? Supprimez régulièrement votre activité Google

Google Activity enregistre tous les liens que vous avez suivis, toutes les images sur lesquelles vous avez cliqué et tous les sites web que vous avez visités—même si vous avez effacé votre historique de recherche. Désactiver ou supprimer votre historique d’activité Google est donc un bon moyen de minimiser les risques que ces données soient consultées de manière malveillante et utilisées contre vous.

Il est également recommandé de désactiver le GPS de votre téléphone et de supprimer votre historique de localisation Google Maps, qui enregistre les trajets que vous avez empruntés et les lieux que vous avez visités.

4. Sécurisez votre présence sur les réseaux sociaux

De nombreuses plateformes de réseaux sociaux définissent vos paramètres de confidentialité sur “public” par défaut. Modifier ce réglage est une solution simple mais efficace pour éviter une attention indésirable sur les réseaux sociaux.

Faites également attention aux informations que vous partagez dans vos publications—les images, par exemple, peuvent révéler beaucoup d’informations sur votre emplacement.

Infographie : Comment publier en toute confidentialité sur les réseaux sociaux

5. Renforcez la sécurité de vos mots de passe

Évitez d’utiliser des mots de passe trop simples ou faciles à deviner, comme “password”, des suites évidentes comme “1234”, ou des informations personnelles comme le nom de votre partenaire, de vos enfants ou de vos animaux de compagnie.

Réutiliser les mêmes mots de passe sur plusieurs sites et applications est également une mauvaise idée : si l’un de vos comptes est compromis, tous vos autres comptes risquent de l’être aussi. Si vous avez du mal à retenir plusieurs mots de passe longs et complexes, envisagez d’utiliser un gestionnaire de mots de passe sécurisé sur vos appareils.

Activez la double authentification autant que possible. Ce niveau de sécurité supplémentaire signifie qu’après avoir saisi votre mot de passe, vous devrez entrer un code de confirmation (généralement envoyé par SMS, e-mail ou via une application d’authentification) avant d’accéder à votre compte.

6. Utilisez un VPN lorsque vous êtes en ligne

Utiliser un VPN est une excellente manière d’être plus anonyme en ligne, car votre trafic internet est redirigé à travers un tunnel VPN sécurisé et chiffré. Un VPN masque également votre véritable adresse IP, empêchant ainsi les tiers de détecter votre emplacement réel.

Si vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics, comme ceux des cafés, des hôtels ou des aéroports, il est fortement recommandé de chiffrer votre trafic avec un VPN—surtout si vous accédez à vos comptes sur les réseaux sociaux ou à votre banque en ligne.

N’hésitez pas à découvrir notre guide contre le harcèlement et la traque numérique.

