Política de Privacidad de ExpressVPN

Seguridad. We have implemented best-in-class physical, procedural, and technical security measures with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, or modification of your Personal Data. Although we believe these systems are robust, it is important to understand that no data security measures in the world can offer completely infallible protection. For this reason, our guiding principle is to collect minimal data.

Servidores y centros de datos. Servers are housed in data centers with strong security practices. None of these data centers require us to collect or store any traffic data or Personal Data related to your use of the Services. If any data center were to ask us to log such data, we would immediately cease operations with said service provider and find alternative options. Even if a government were to physically seize one of our VPN servers, there would be no logs or information that would tie any individual user to a particular event, website, or behavior.

Retención de sus Datos Personales. Sus Datos Personales —que, reiteramos, nunca incluyen ningún dato delicado como el historial de navegación, las consultas DNS o las direcciones IP vinculadas a esa información o a cualquier otro comportamiento en línea— se conservan durante un periodo limitado de acuerdo con la legislación aplicable en materia de protección de datos (mientras tengamos su consentimiento o un motivo legítimo para conservar dichos datos). Puede solicitar la eliminación de sus datos enviando una solicitud de eliminación válida. Tenga en cuenta que si solicita la eliminación de sus Datos Personales, conservaremos los registros necesarios para el cumplimiento legal, y usted ya no podrá utilizar los Servicios.

Complemento de IP Dedicada. La IP Dedicada de ExpressVPN fue creada pensando en su privacidad. La encriptación de conocimiento nulo se utiliza para asignar direcciones IP, asegurando que no haya ningún vínculo entre su Cuenta y su IP Dedicada asignada. Su dirección IP asignada y sus ajustes de configuración permanecen encriptados y protegidos por un código de acceso de su elección, y este código es la única manera de desbloquear su IP Dedicada en cualquiera de sus dispositivos. Le recomendamos que utilice un código fuerte y único, diferente de la contraseña de su cuenta, para asegurarse de que no sea fácil de adivinar. Ni el personal de ExpressVPN ni los Proveedores de Servicios pueden ver o recuperar el código de acceso o la dirección IP Dedicada asignada a usted (ni siquiera si usted nos autoriza a hacerlo).