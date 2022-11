Kort sagt er der fem forskellige måder at streame sport på dit tv med ExpressVPN:

– Med appen til smart-tv eller streamingenheder

– Ved at streame på din computer og forbinde til tv’et med et HDMI-kabel

– Ved at spejle eller caste trådløst til dit tv eller en streamingenhed fra din computer eller mobilenhed

– Ved at oprette forbindelse til en ExpressVPN-router, som giver mulighed for et ubegrænset antal enheder og gør det super nemt at oprette forbindelse til forskellige serverplaceringer samtidigt

– Med MediaStreamer, ExpressVPN’s løsning til enheder, der ikke kan installere en VPN, såsom Apple TV eller spillekonsoller. MediaStreamer skal kun opsættes én gang. Softwaren giver dog ikke alle sikkerhedsfordelene ved en VPN (bemærk: ved at tilslutte dit Apple TV eller din spillekonsol til en router, kan du få mest ud af ExpressVPN!).

For yderligere oplysninger om alle de måder, du kan få ExpressVPN på din store skærm, skal du klikke her eller kontakte en 24/7-supportagent for en trinvis vejledning.