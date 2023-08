Er du klar til amerikansk fodbold? NFL-sæsonen 2023 starter officielt torsdag den 7. september og løber hele vejen frem til søndag den 11. februar, til den såkaldte Super Bowl LVIII i Las Vegas, Nevada. Den ordinære sæson byder på 272 kampe, og det bliver helt sikkert spændende at følge. Patrick Mahomes og Chiefs forsøger at gentage succesen, Jalen Hurts og Eagles kæmper om endnu en chance for at vinde Lombardi Trophy, og nye spillere som fx quarterbackene Bryce Young (Panthers), CJ Stroud (Texans) og Anthony Richardson (Colts) forsøger at få en god start på deres karriere.

Uanset om du vil se alle kampene, som dit yndlingsholds spiller eller bare gerne vil have muligheden for at streame hovedkampene sikkert, har ExpressVPN løsningen. Læs videre og se alle de måder, du kan se hver kamp på NFL-programmet i 2023.

Se NFL-kampene i 2023 med NFL Game Pass International

Pris: 1-8 USD

Hvis du vil se NFL-kampe uden for markedet, eller ikke har et amerikansk kabelabonnement, er NFL Game Pass International en anden god mulighed, da det tilbyder livestreams af alle NFL-kampene uden blackouts.

Du kan få adgang til NFL Game Pass i hele verden (uden for USA og Canada), men nogle af kampene er ikke tilgængelige i visse dele af Europa. Hvis du i øjeblikket abonnerer på et NFL Game Pass International og vil se NFL Draft fra 27.-29. april, kan du få adgang til livestreamen via Game Pass International-hjemmesiden i det tidsrum. NFL tillader dog ikke nye International Game Pass-abonnenter på nuværende tidspunkt.

Sådan ser du NFL Game Pass International med en VPN:

Ser du på en computer? Brug ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome, Firefox eller Edge, for at få den bedste streamingoplevelse.

Se NFL gratis på 7plus

Pris: GRATIS

Australiens Seven-netværk tilbyder livestreams af udvalgte kampe i den regulære sæson og livestreams af alle NFL-playoff-kampe under Super Bowl på sin streamingplatform 7plus. I ugens løb kan du også finde replays, højdepunkter, on-demand-programmer og andet bonusindhold på 7mate-kanalen.

Sådan ser du NFL gratis online på 7plus:

Hent ExpressVPN. Opret forbindelse til en serverplacering i Australien. Tilmeld dig 7plus. Du skal muligvis angive et australsk postnummer som fx 2001 eller 3001. Tjek programoversigten og stream på 7mate-kanalen!

Se NFL gratis på My5

Pris: GRATIS

Fodboldfans kan se Monday Night Football gratis på Storbritanniens My5-kanal.

Sådan ser du NFL gratis online på My5:

Hent ExpressVPN. Opret forbindelse til en serverplacering i Storbritannien. Tilmeld dig My5. Tjek programoversigten og stream!

Kampprogram for NFL-preseason 2023

NFL-preseason 2023 starter officielt torsdag den 5. august, hvor Cleveland Browns og New York Jets mødes i Pro Football Hall of Fame-kampen. Du kan finde det fulde program for NFL-preseason her og det fulde program for kampene, som vises på landsdækkende tv, nedenfor.

Kamp Dato go tidspunkt Netværk Cleveland Browns vs. New York Jets (Pro Football Hall of Fame Game i Canton, Ohio) Torsdag den 3. august kl. 20.00 ET / 01.00 BST NBC Washington Commanders vs. Baltimore Ravens Mandag den 21. august kl. 20.00. ET / 01.00 BST ESPN Philadelphia Eagles vs. Indianapolis Colts Torsdag den 24. august kl. 20.00. ET / 01.00 BST Prime Video Carolina Panthers vs. Detroit Lions Fredag den 25. august kl. 20.00. ET / 01.00 BST CBS New Orleans Saints vs. Houston Texans Lørdag den 26. august kl. 20.00. ET / 01.00 BST Fox

Thursday Night Football er tilbage på Amazon Prime Video i 2023. Fan kan igen i år se kampene uden et Prime-abonnement. For eksempel kan lokale tilknyttede selskaber i Philadelphia og Minnesota dække Eagles-Vikings-kampen i uge 2. Alle TNF-kampene sendes kl. 20.20. ET hver uge. Et Prime Video-abonnement koster 15 USD pr. måned eller 140 USD pr. år.

Bemærk! Kampe torsdag aften i uge 1 (hvor Patrick Mahomes og Chiefs spiller på hjemmebane mod Jared Goff og Lions) og uge 12 (hvor Seahawks møder 49ers på Thanksgiving) vises på NBC. Sæsonen 2023 byder også på et Black Friday-opgør i uge 12 mellem Jets og Dolphins fredag den 24. november kl. 15.00. ET / 8 kl. GMT.

Du kan se det fulde program for Thursday Night Football nedenfor.

Kamp Dato og tidspunkt Philadelphia Eagles vs. Minnesota Vikings Torsdag den 21. september kl. 20.20. ET / 01.20 BST San Francisco 49ers vs. New York Giants Torsdag den 28. september kl. 20.20. m. ET / 01.20 BST Green Bay Packers vs. Detroit Lions Torsdag den 5. oktober kl. 20.20. ET / 01.20 BST Washington Commanders vs. Chicago Bears Torsdag den 12. oktober kl. 20.20. ET / 01.20 BST Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos Thursday, October 12, 8:20 p.m. ET / 1:20 a.m. BST New Orleans Saints vs. Jacksonville Jaguars Torsdag den 19. oktober kl. 20.20. ET / 01.20 BST Buffalo Bills vs. Tampa Bay Buccaneers Torsdag den 26. oktober kl. 20.20. ET / 01.20 BST Pittsburgh Steelers vs. Tennessee Titans Torsdag den 2. november kl. 20.20. ET / 01.20 GMT Chicago Bears vs. Carolina Panthers Torsdag den 9. november kl. 20.20. ET / 01.20 GMT Baltimore Ravens vs. Cincinnati Bengals Torsdag den 16. november kl. 20.20. ET / 01.20 GMT New York Jets vs. Miami Dolphins Fredag den 24. november kl. ET / 8 kl. GMT Seattle Seahawks vs. Dallas Cowboys Torsdag den 30. november kl. 20.20. ET / 01.20 GMT Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots Torsdag den 7. december kl. 20.20. ET / 01.20 GMT Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers Torsdag den 14. december kl. 20.20. ET / 01.20 GMT Los Angeles Rams vs. New Orleans Saints Torsdag den 21. december kl. 20.20. ET / 01.20 GMT Cleveland Browns vs. New York Jets Torsdag den 28. december kl. 20.20. ET / 01.20 GMT

Sunday Night Football er blevet vist på NBC siden 2006. Det samme gælder for sæson 2023. Ved at bruge Peacock Premium kan du se Sunday Night Football, udvalgte Thursday Night Football-kampe samt playoff-kampe. Peacock koster 5 USD pr. måned. Bemære! Uge 16-opgøret mellem Josh Allens Bills og Justin Herberts Chargers udelukkende vises på Peacock.

NFL kan bytte Sunday Night Football-kampe to gange mellem uge 5-10 og de kan frit bytte om på kampe i uge 11-17. Den førnævnte uge 16-kamp mellem Bills og Chargers kan dog i øjeblikket ikke blive flyttet.

Du kan se hele Sunday Night Football-programmet nedenfor.

Kamp Dato og tidspunkt Netværk Kansas City Chiefs vs. Detroit Lions Torsdag den 7. september kl. 20.20. ET / 01.20 BST NBC, Peacock New York Giants vs. Dallas Cowboys Søndag den 10. september kl. 20.20. ET / 01.20 BST NBC, Peacock New England Patriots vs. Miami Dolphins Søndag den 17. september kl. 20.20. ET / 01.20 BST NBC, Peacock Las Vegas Raiders vs. Pittsburgh Steelers Søndag den 24. september kl. 20.20. ET / 01.20 BST NBC, Peacock New York Jets vs. Kansas City Chiefs Søndag den 1. oktober kl. 20.20. ET / 01.20 BST NBC, Peacock San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys* Søndag den 8. oktober kl. 20.20. ET / 01.20 BST NBC, Peacock Buffalo Bills vs. New York Giants* Søndag den 15. oktober kl. 20.20. ET / 01.20 BST NBC, Peacock Philadelphia Eagles vs. Miami Dolphins* Søndag den 22. oktober kl. 20.20. ET / 01.20 BST NBC, Peacock Los Angeles Chargers vs. Chicago Bears* Søndag den 29. oktober kl. 20.20. ET / 01.20 GMT NBC, Peacock Buffalo Bills vs. Cincinnati Bengals* Søndag den 5. november kl. 20.20. ET / 01.20 GMT NBC, Peacock Las Vegas Raiders vs. New York Jets* Søndag den 12. november kl. 20.20. ET / 01.20 GMT NBC, Peacock Denver Broncos vs. Minnesota Vikings* Søndag den 19. november kl. 20.20. ET / 01.20 GMT NBC, Peacock Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers* Torsdag den 23. november kl. 20.20. ET / 01.20 GMT NBC, Peacock Los Angeles Chargers vs. Baltimore Ravens* Søndag den 26. november kl. 20.20. ET / 01.20 GMT NBC, Peacock Green Bay Packers vs. Kansas City Chiefs* Søndag den 3. december kl. 20.20. ET / 01.20 GMT NBC, Peacock Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles* Søndag den 10. december kl. 20.20. ET / 01.20 GMT NBC, Peacock Jacksonville Jaguars vs. Baltimore Ravens* Søndag den 17. december kl. 20.20. ET / 01.20 GMT NBC, Peacock Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals Lørdag den 23. december, 16.30. ET / 21.40 GMT NBC, Peacock Los Angeles Chargers vs. Buffalo Bills Lørdag den 23. december kl. 20.00. ET / 01.00 Peacock Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers* Søndag den 31. december kl. 20.20. ET / 01.20 GMT NBC, Peacock Holdene er endnu ikke bestemt (fastlægges i uge 17) Søndag den 7. januar kl. 20.20. ET / 01.20 GMT NBC, Peacock

*betyder, at en kamp kan blive flyttet

Joe Buck og Troy Aikman vender tilbage til deres anden sæson som kommentatorer for Monday Night Football på ESPN i 2023. Derudover vil Peyton og Eli Manning igen kommentere på udvalgte kampe på deres Manningcast på ESPN2. Der kommer en fuld oversigt senere i år. Du skal være opmærksom på at du muligvis har brug for et gyldigt tv-abonnement, enten til et traditionelt kabel-tv-selskab eller en streamingtjeneste som YouTube TV, for at kunne streame traditionelle Monday Night Football-udsendelserne på ESPN+.

NFL kan nu bytte om på Monday Night Football-kampe der spilles mellem uge 12-17.

Du kan se hele programmet for Monday Night Football nedenfor.

Kamp Dato og tidspunkt Netværk New York Jets vs. Buffalo Bills Mandag den 11. september kl. 20.15. ET / 01.15 BST ESPN, ABC, ESPN 2 Carolina Panthers vs. New Orleans Saints Mandag den 18. september kl. 19.15. ET / 12.15 BST ESPN Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns Mandag den 18. september kl. 20.15. ET / 01.15 BST ABC Tampa Bay Buccaneers vs. Philadelphia Eagles Mandag den 25. september kl. 20.15. ET / 01.15 BST ABC Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams Mandag den 25. september kl. 20.15. ET / 01.15 BST ESPN New York Giants vs. Seattle Seahawks Mandag den 2. oktober kl. 20.15. ET / 01.15 BST ESPN Las Vegas Raiders vs. Green Bay Packers Mandag den 9. oktober kl. 20.15. ET / 01.15 BST ESPN Los Angeles Chargers vs. Dallas Cowboys Mandag den 16. oktober kl. 20.15. ET / 01.15 BST ESPN Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers Mandag den 23. oktober kl. 20.15. ET / 01.15 BST ESPN Detroit Lions vs. Las Vegas Raiders Mandag den 30. oktober kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ESPN New York Jets vs. Los Angeles Chargers Mandag den 6. november kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ESPN Buffalo Bills vs. Denver Broncos Mandag den 13. november kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ESPN Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Mandag den 20. november kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ABC, ESPN Minnesota Vikings vs. Chicago Bears Mandag den 27. november kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ESPN Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals Mandag den 4. december kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ESPN Miami Dolphins vs. Tennessee Titans Mandag den 4. december kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ESPN New York Giants vs. Green Bay Packers Mandag den 11. december kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ABC New England Patriots vs. Kansas City Chiefs Mandag den 18. december kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ESPN San Francisco 49ers vs. Baltimore Ravens* Mandag den 25. december kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ABC Dallas Cowboys vs. Detroit Lions* Lørdag den 30. december kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ABC, ESPN Holdene er endnu ikke bestemt (fastlægges på et senere tidspunkt) Lørdag den 6. januar kl. 16.30. ET / 21.30 GMT ESPN+ Holdene er endnu ikke bestemt Lørdag den 6. januar kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ESPN

Se ESPN med en VPN

Internationale NFL-kampe i 2023

Der spilles fem internationale NFL-kampe i 2023: tre i England og to i Tyskland. Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Tyreek Hill og Josh Allen er blandt de navne, der kommer til at få deres internationale debut i denne sæson. Du kan se hele programmet nedenfor. Hver kamp, inklusive Jaguars-Falcons-kampen på ESPN+, vil være tilgængelig på lokale tv-markeder.

Kamp Sted Dato og tidspunkt Netværk Jacksonville Jaguars vs. Atlanta Falcons Wembley Stadium, London, England. Søndag den 1. oktober kl. 14.30. lokal tid / 9.30 ET ESPN+ Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium, London, England. Søndag den 8. oktober kl. 14.30. lokal tid / 9.30 ET NFL Network Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens Tottenham Hotspur Stadium, London, England. Søndag den 15. oktober kl. 14.30. lokal tid / 9.30 ET NFL Network Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins Frankfurt Stadium, Frankfurt, Tyskland Søndag den 5. november kl. 15.30. lokal tid / 9.30 ET NFL Network New England Patriots vs. Indianapolis Colts Frankfurt Stadium, Frankfurt, Tyskland Søndag den 12. november kl. 15.30. lokal tid / 9.30 ET NFL Network

Programmet for NFL på Thanksgiving i 2023

Detroit Lions og Dallas Cowboys vil endnu en gang være værter for Thanksgiving-kampene. Du kan finde hele programmet over Thanksgiving-kampene nedenfor.

Kamp Dato og tidspunkt Netværk Detroit Lions vs. Green Bay Packers Torsdag den 23. november kl. 12.30. ET / 17.30 GMT Fox Dallas Cowboys vs. Washington Commanders Torsdag den 23. november kl. 16.30. ET / 21.30 GMT CBS, Paramount Plus Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers Torsdag den 23. november kl. 20.20. ET / 01.20 GMT NBC, Peacock

Program for NFL-kampene juledag 2023

Der spilles tre NFL-kampe juledag i 2023. Du kan finde det fulde program nedenfor.

Kamp Dato og tidspunkt Netværk Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders Mandag den 25. december kl. 13.00 / 18.00 GMT CBS, Paramount Plus, Nickelodeon Philadelphia Eagles vs. New York Giants Mandag den 25. december kl. 16.30. ET / 21.30 GMT Fox San Francisco 49ers vs. Baltimore Ravens* Mandag den 25. december kl. 20.15. ET / 01.15 GMT ABC

ExpressVPN er ikke en VPN-tjeneste, der er beregnet til at blive brugt som et middel til omgåelse af ophavsret. Læs ExpressVPN’s servicevilkår og din indholdsudbyders brugsvilkår for mere information.