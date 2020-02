Wie Sie ExpressVPN

für Xbox One and 360 einrichten

Nutzen Sie unseren MediaStreamer-Service

Mit MediaStreamer können Sie Inhalte ansehen, die Ihnen sonst möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Es ist am einfachsten einzurichten, bietet jedoch nicht den Schutz oder die Gaming-Vorteile eines VPN. (Erfahren Sie, wie Sie MediaStreamer auf der Xbox One oder Xbox 360 einrichten.)

Verbinden Sie sich mit einem VPN-fähigen Router

Mit ExpressVPN auf Ihrem Router können Sie die gesamte Privatsphäre und Sicherheit eines VPN auf jedes Gerät in Ihrem Zuhause, einschließlich Ihrer Xbox, ausweiten. Der Schutz ist so einfach wie die Anmeldung an Ihr WLAN. (Nicht bereit für einen VPN-Router? Erwägen Sie stattdessen die Verwendung Ihres Macs oder Windows-Computers als einen "virtuellen Router".)