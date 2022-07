DirecTV Now on vanha nimi, AT&T TV Now on uusi nimi. Molemmat viittaavat samaan palveluun: vain verkossa toimivaan suoratoistoalustaan, jonka tilaajat voivat katsoa suoria ohjelmia ja muuta ohjelmaa netissä kuukausimaksua vastaan. Sen valikoimaan kuuluvat suositut kanavat, kuten HBO, Showtime ja ESPN, sekä ainutlaatuiset urheilupaketit, kuten NFL Sunday Ticket.

Palvelu on tarkoitettu niille, jotka eivät voi asentaa satelliittipalvelua, sekä niille, jotka eivät halua sitoutua pitkään satelliitti- tai kaapelikanavasopimukseen.