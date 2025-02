Die Super Bowl Halftime Show mag nur 15 Minuten des gesamten Spiels einnehmen, doch sie ist eines der größten Popkultur-Ereignisse jedes Jahres. Einige der bekanntesten Namen der Musik haben schon auf der Show performt, und dieses Jahr wird der „König des R&B“ Usher auftreten. Es verspricht eine spannende Show zu werden, und wir haben alle Infos für Sie, einschließlich wie Sie von überall aus zuschauen können!

Schauen Sie auf unserer Super-Bowl-Seite vorbei, wenn Sie auf der Suche nach Informationen zum besten Super-Bowl-VPN und Informationen zum Livestream sind.

Worum geht es bei der Super Bowl Halftime Show? Der Super Bowl ist die größte Nacht des American Football, aber für Fans von Musik und Popkultur ist die Super Bowl Halftime Show das wichtigste Ereignis des Abends. Jedes Jahr verwandelt sich das Spielfeld in der Halbzeitpause in eine Konzertbühne, auf der die größten Namen der Musikszene ein Spektakel veranstalten und ein Medley ihrer größten Hits aufführen. Stars wie Usher, Rihanna, Beyoncé, Madonna, Snoop Dogg, Michael Jackson, Janet Jackson, Prince, und viele andere sind bereits während des Spiels aufgetreten.

Wann ist die 2025 Super Bowl Halftime Show? Die Super Bowl Halftime Show findet in der Halbzeitpause des Spiels statt. Da das Spiel am 9. Februar um 18:20 Uhr ET beginnt, wird erwartet, dass die Halftime Show gegen 20:00 Uhr ET startet. Je nachdem, wie sich die erste Hälfte des Spiels entwickelt, kann die Show jedoch auch etwas später beginnen.

Wer tritt bei der Super Bowl Halftime Show 2025 auf? Kendrick Lamar wird als Hauptact der Super Bowl Halftime Show 2025 auf der Bühne stehen. SZA, die häufig mit Lamar zusammenarbeitet, wird als Gastkünstlerin auftreten. Die beiden Künstler sind unglaublich talentiert und haben zusammen 21 Grammys gewonnen, es wird also sicher eine atemberaubende Show werden. Die Zeit wird zeigen, ob sich Überraschungsgäste dem Duo auf dem Spielfeld anschließen werden.

Wo Sie 2025 die Super Bowl Halftime Show online in den USA anschauen können

Schauen Sie die Super Bowl Halftime Show 2025 mit ExpressVPN, um Drosselungen in Ihrem Netzwerk zu umgehen – einschließlich in Schulen und Büros – und streamen Sie die Show sicher in blitzschnellem HD von überall. Hier sind alle Möglichkeiten, die Serie online zu schauen!

Fox

Fox ist in den USA frei empfangbar. Sie können den Super Bowl und die Halftime Show mit einer digitalen Antenne oder über die FOX Sports-Website live im Fernsehen sehen, indem Sie sich bei Ihrem TV-Anbieter oder einem Kabelfernsehdienst anmelden.

Tubi

Sie können den Super Bowl und die Halftime Show auf Tubi streamen, einer kostenlosen, werbegestützten Streaming-Plattform, die zu Fox gehört. Vor Beginn des Spiels können Sie sich auch Tubi Red Carpet at Super Bowl LIX ansehen, eine Pre-Game-Show, die sich mit Mode und Kultur bei der Veranstaltung befasst.

Normalerweise können Sie Tubi ohne ein Konto ansehen, aber für den Super Bowl müssen Sie ein Konto erstellen. Tubi ist in den USA, Kanada, Lateinamerika, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und Australien verfügbar. Wo auch immer Sie zuschauen, vergessen Sie nicht, sich mit einem nahegelegenen Serverstandort zu verbinden, wenn Sie mit ExpressVPN streamen.

YouTube TV

Preis: Kostenlos

Kostenlose Testphase: Keine

YouTube TV überträgt Fox, sodass Sie die Super Bowl Halftime Show live verfolgen können. Allerdings müssen Sie bei der Anmeldung eine gültige US-Postleitzahl angeben (z. B. 30301 oder 11222). YouTube TV ist nur in den USA verfügbar, daher sollten amerikanische Fans einen ExpressVPN US-Serverstandort auswählen, um das Event auch von unterwegs zu streamen.



YouTube

Preis: Kostenlos

Kostenlose Testphase: Keine

Sie könnten möglicherweise kostenlose Livestreams der Superbowl Halftime Show auf YouTube finden. Letztes Jahr hatte FOX einen YouTube Livestream von Rihannas Halftime Show. Beachten Sie, dass ein YouTube Livestream nicht garantiert ist; es steht noch nicht fest, ob CBS dieses Jahr dasselbe machen wird.

Nach dem Ereignis lädt die NFL normalerweise die vollständige Halbzeitshow auf ihren Kanal hoch, um sie ebenfalls zum Streamen anzubieten. Amerikanische Fans, die ExpressVPN nutzen, sollten einen US-Serverstandort wählen.

Fubo

Kostenlose Testphase: Sieben Tage

Der Kabelanbieter Fubo überträgt Fox, sodass Sie die Super Bowl Halftime Show live sehen können. Beachten Sie, dass Sie die Show nur 72 Stunden nach der Ausstrahlung mit der Lookback-Funktion auf Abruf sehen können. Möglicherweise müssen Sie eine gültige US-Postleitzahl angeben (z. B. 30301 oder 11222), um sich für den Dienst zu registrieren.



Hulu+ Live TV

Streamen Sie die Super Bowl Halftime Show live auf Hulu+ Live TV. Der Auftritt wird während der Ausstrahlung auf Fox gestreamt. Um ein Konto zu erstellen, müssen Sie Ihre US-Postleitzahl angeben (z. B. 30301 oder 11222). Amerikaner, die mit ExpressVPN schauen, sollten unbedingt einen US-Serverstandort auswählen, um ohne Drosselung zu streamen.

Wo Sie 2025 die Super Bowl Halftime Show außerhalb der USA schauen können

ITVX

Preis: Kostenlos

Kostenlose Testphase: Keine

ITV wird das Event übertragen und auf ITVX im Vereinigten Königreich streamen, was es zu einer großartigen Möglichkeit für Briten macht, die Halftime Show kostenlos zu sehen. Sie müssen eine gültige britische Postleitzahl angeben (z. B. LL32 8PR, NN3 2BZ), wenn Sie sich für ein Konto registrieren. Briten, die mit ExpressVPN schauen, sollten daran denken, einen Serverstandort im Vereinigten Königreich zu wählen.

DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN wird den Super Bowl live übertragen, was ihn auch zu einer großartigen Möglichkeit macht, die Halftime Show anzuschauen. DAZN ist weltweit verfügbar, mit Ausnahme der USA und China. Wenn Sie mit ExpressVPN schauen, stellen Sie sicher, dass Sie einen Serverstandort auswählen, der Ihrem tatsächlichen Standort entspricht.

7plus

Preis: Kostenlos

Kostenlose Testphase: Keine

Australier, die die Halftime Show streamen möchten, können dies kostenlos auf 7plus tun. Um auf den Stream zugreifen zu können, müssen Sie lediglich ein 7plus-Konto erstellen. Aussie-Fans, die ExpressVPN nutzen, sollten einen Serverstandort in Australien wählen.

YouTube

Preis: Kostenlos

Kostenlose Testphase: Keine

Es könnte möglich sein, kostenlose Livestreams der Superbowl Halftime Show auf YouTube zu finden. Auch wenn dies im Jahr 2025 nicht garantiert ist, lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, wenn es so weit ist. Nach dem Event lädt die NFL üblicherweise die vollständige Halftime Show auf ihrem Kanal zum Streamen hoch. Wenn Sie mit ExpressVPN schauen, stellen Sie sicher, dass Sie einen Serverstandort auswählen, der Ihrem tatsächlichen Standort entspricht.

So schauen Sie 2025 die Super Bowl Halftime Show kostenlos an

Glück gehabt! Einige Streamingdienste werden die Super Bowl Halftime Show kostenlos übertragen, darunter:

Tubi : Die kostenlose Streaming-Plattform von Fox, Tubi, wird die Super Bowl Halftime Show für Zuschauer in den USA, Kanada, Lateinamerika, Mexiko, Großbritannien und Australien übertragen. Obwohl die Plattform normalerweise kein Konto zum Streamen erfordert, brauchen Sie eines, um den Super Bowl zu sehen.

: Die kostenlose Streaming-Plattform von Fox, Tubi, wird die Super Bowl Halftime Show für Zuschauer in den USA, Kanada, Lateinamerika, Mexiko, Großbritannien und Australien übertragen. Obwohl die Plattform normalerweise kein Konto zum Streamen erfordert, brauchen Sie eines, um den Super Bowl zu sehen. ITVX : Briten können die Super Bowl Halftime Show kostenlos auf ITVX streamen. Einfach ein kostenloses ITVX-Konto erstellen, eine Verbindung zu einem UK Serverstandort herstellen und mit dem Streaming beginnen!

7plus : Australier können 7plus nutzen, um die 2025 Super Bowl Halftime Show live zu streamen. Einfach ein kostenloses 7plus-Konto erstellen, eine Verbindung zu einem australischen Serverstandort herstellen und mit dem Streaming beginnen!

YouTube: Obwohl nicht garantiert, könnte es einen Livestream der Super Bowl Halftime Show auf YouTube geben. Wenn für Sie Warten kein Problem ist, lädt die NFL auch die vollständige Aufführung nach dem Event auf ihren Kanal hoch.

Alternativ können Sie kostenlose Testversionen von Diensten wie YouTube TV nutzen, um die Super Bowl Halftime Show live anzusehen.

Kann ich ein VPN nutzen, um die Super Bowl Halftime Show 2025 in einem anderen Land zu schauen?

Einige Nutzer sehen sich die Super Bowl Halftime Show 2025 an, indem sie sich mit einem VPN-Server in einem anderen Land als ihrem eigenen verbinden, aber das kann gegen das Urheberrecht oder die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes verstoßen. ExpressVPN ist ein Datenschutz- und Sicherheitstool, und die Nutzung zur Umgehung von Urheberrechten verstößt gegen unsere Servicebedingungen. Wir können nicht sehen oder kontrollieren, was Sie tun, während Sie mit unserem VPN verbunden sind, daher sind Sie dafür verantwortlich, dass Ihre Nutzung mit allen relevanten Bedingungen und Gesetzen übereinstimmt.

Streamen Sie 2025 die Super Bowl Halftime Show in 3 einfachen Schritten

Registrieren Sie sich bei ExpressVPN für seinen blitzschnellen Service. Stellen Sie eine Verbindung zu einem beliebigen VPN-Serverstandort in 105 Ländern her. Wenn Sie beispielsweise ein britischer Fan sind und die Show streamen möchten, wählen Sie eine Verbindung zu einem sicheren Serverstandort im Vereinigten Königreich. Beginnen Sie mit dem Streamen und genießen Sie die Show!

Warum Sie ExpressVPN zum Streamen verwenden sollten

Ein Premium-VPN wie ExpressVPN ist die perfekte Möglichkeit, Ihre Lieblingssendungen sicher zu streamen. ExpressVPN bietet für Streaming und Sicherheit optimierte Hochgeschwindigkeits-Server in 105 Ländern und gibt Ihnen die Möglichkeit, auf all Ihren Geräten zu streamen, sogar auf Ihren Smart-TVs und Spielekonsolen.

Streamen Sie die Super Bowl Halftime Show 2025 sicher mit einem VPN auf bis zu acht Geräten gleichzeitig – so bleiben Sie zu Hause, unterwegs oder im Ausland auf dem neuesten Stand.

Die wichtigsten Funktionen:

für Geschwindigkeit und Sicherheit optimierte Hochgeschwindigkeits-Server in 105 Ländern weltweit

bis zu 8 gleichzeitige Verbindungen

5-Sterne-Support mit Live-Chat rund um die Uhr

strikte Datenschutzrichtlinie: Keine Aktivitätsprotokolle und keine Verbindungsprotokolle

umfassende Support-Seite mit zahlreichen DIY-Artikeln zur Fehlerbehebung, praktischen Video-Tutorials und mehr

TrustedServer, die branchenweit fortschrittlichste VPN-Servertechnologie, löscht bei jedem Neustart die Daten

unser innovativer Thread Manager schützt Ihr Smartphone vor Malware und anderen verdächtigen Tracking-Apps

das Lightway-Protokoll der nächsten Generation bietet besonders für mobile Geräte höhere Geschwindigkeiten sowie mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit

Streamen Sie andere beliebte Live-Events

