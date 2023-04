Wie Sie Ihren Google-Verlauf löschen

Google-Konten, die nach Juni 2020 erstellt werden, löschen Web- und App-Suchen automatisch nach 18 Monaten. Bei Konten, die vor diesem Zeitpunkt erstellt wurden, speichert Google die Web- und Aktivitätsdaten standardmäßig auf unbestimmte Zeit. Theoretisch führt Google Ihren Suchverlauf seit der Eröffnung Ihres Google-Kontos. Wenn Sie jedoch die Option zum automatischen Löschen auf Ihrer Web- und App-Aktivitätsseite aktivieren, wird Google angewiesen, Ihre Aktivitäten nach drei oder 18 Monaten automatisch zu löschen.

Der lokal in Ihrem Browser gespeicherte Suchverlauf wird für den folgenden Zeitraum aufbewahrt:

• 90 Tage in Chrome

• 30 Tage in Safari für iOS und ein Jahr für Mac

• 30 Tage in Firefox

• Für einen unbegrenzten Zeitraum in Brave, bis Sie ihn löschen

• 30 Tage in Vivaldi

• 90 Tage in Microsoft Edge