5 Wege, Ihren Browserverlauf vor Internetanbietern zu verbergen

(einige der ausgehenden Links führen zu englischen Artikeln)

Alle Ihre Daten laufen zunächst durch Ihren Internetanbieter. Wenn sie nicht ordnungsgemäß verschlüsselt sind, kann Ihr Internetanbieter sie alle lesen. Obwohl es

in der EU bestimmte Richtlinien gibt, wie mit personenbezogenen digitalen Daten umzugehen ist (Stichwort: Vorratsdatenspeicherung), ist die Nutzung dieser

Daten zu Werbezwecken nicht ausgeschlossen.

In den USA wurden die diesbezüglichen Regelungen in den letzten Jahren sogar gelockert. Dadurch können Details wie die Art der von Ihnen besuchten Websites, die Dauer Ihres Besuchs auf den einzelnen Websites, das Gerät und der Browser, mit dem Sie sich anmelden, sowie Ihr genauer geografischer Standort überwacht werden.

Derartig genaue Informationen über Ihr Profil können auf verschiedene Weise genutzt werden. Sie könnten Werbung für Dinge erhalten, die Ihr Interesse im Internet geweckt haben, oder für Dienste, bei denen Algorithmen festgestellt haben, dass Sie daran interessiert sind. Sie könnten auch verwendet werden, um die Dinge zu zensieren, die Sie im Internet sehen, und um zu bestimmen, ob Sie mit bestimmten Inhalten interagieren dürfen.

In jedem Fall ist es ratsam, Ihren Browserverlauf verborgen zu halten. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre Privatsphäre im Internet schützen und vor Ihrem Internetanbieter verbergen können.

1. Ändern Sie Ihre DNS-Einstellungen

Domain Name Systems (DNS) sind so etwas wie die Adressbücher des Internets. So weiß Ihr Computer, wohin er navigieren muss, wenn Sie z. B. Expressvpn.com eintippen. DNS ordnet die Namen der Websites den IP-Adressen zu, sodass Ihr Browser den genauen Link finden kann, den Sie angefordert haben.

DNS ist nicht gut für Ihre Privatsphäre. Das System wird jedes Mal ausgelöst, wenn Sie eine E-Mail senden, auf einen Link klicken oder etwas in Ihren Browser eingeben. Daher kann jeder, der Ihr Netzwerk überwacht (z. B. Ihr Internetanbieter), diesen Datensatz verwenden, um ein Profil von Ihnen zu erstellen.

DNS entstand in den späten 1980er Jahren, als Verschlüsselung noch nicht so weit verbreitet war wie heute. DNS-Anfragen sind daher unverschlüsselt und können manipuliert werden. Sie sind auch anfällig für Man-in-the-Middle-Angriffe, bei denen böswillige Akteure die DNS-Anfrage abfangen und Sie auf eine schädliche Website umleiten.

Zum Schutz vor ungesichertem DNS könnten Sie den DNS-Resolver von Cloudflare oder Quad9 verwenden. Sie fügen dem DNS eine Verschlüsselungsebene hinzu, die es Ihrem Internetanbieter erschwert, Ihre Webaktivitäten zu überwachen.

2. Surfen Sie mit Tor

Das Tor-Netzwerk (auch bekannt als das Dark Web) bietet eine sichere und anonyme Möglichkeit, im Internet zu surfen. Tor steht für „The Onion Router“ und leitet Ihren Internetverkehr durch eine zufällige Reihe von verschiedenen Servern oder Knotenpunkten, um die Herkunft Ihrer Daten zu verbergen und Ihre Identität zu verschleiern.

Das Tor-Netzwerk wurde von der US-Marine entwickelt und ist inzwischen zu einem gemeinnützigen Tool geworden, das dazu beiträgt, die Anonymität der Nutzer zu schützen. Der Nachteil ist die langsame Geschwindigkeit. Ursprünglich wurde es eingerichtet, um Whistleblowern und Aktivisten zu helfen, und ist nicht für gelegentliches Surfen oder Streaming optimiert.

Für noch mehr Privatsphäre können Sie sich mit einem VPN verbinden und dann den Tor-Browser öffnen. So erhalten Sie Zugang zum Tor-Netzwerk, ohne dass Ihr Internetanbieter Sie als Tor-Nutzer identifizieren kann.

3. Nutzen Sie ein VPN

Eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, die neugierigen Augen Ihres Internetanbieters zu umgehen, ist die Nutzung eines VPNs. Wenn Sie eine Verbindung zu einem VPN-Server herstellen, können Sie Ihre IP-Adresse und Ihren Standort verbergen und Ihren Netzwerkverkehr durch einen verschlüsselten Tunnel umleiten. Bei der Verwendung eines VPNs werden in der Regel auch die DNS-Einstellungen auf Ihrem Rechner auf etwas Privateres geändert.

Mit einem VPN können Sie surfen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihr Internetanbieter Ihren Browserverlauf und Ihre persönlichen Daten sammelt. Außerdem ist es viel schneller als die Nutzung von Tor.

4. Installieren Sie HTTPS Everywhere

Da die Hälfte des Internets noch immer unverschlüsselt ist, sollten Sie besonders darauf achten, dass Sie auf sicheren Websites surfen. Laden Sie die Browsererweiterung HTTPS Everywhere herunter, um Ihre Browseranfragen automatisch umzuschreiben und Ihren gesamten Datenverkehr zu verschlüsseln. Sie hält Ihren Internetanbieter davon ab, herauszufinden, was Sie sich ansehen, indem sie den Seiteninhalt verbirgt, obwohl er immer noch in der Lage ist, zu wissen, welche Websites Sie besuchen.

HTTPS Everywhere ist auch in den Browser-Erweiterungen von ExpressVPN für Chrome, Firefox und Edge enthalten.

HTTPS Everywhere wurde durch eine Partnerschaft zwischen der Electronic Frontier Foundation und dem Tor-Projekt entwickelt und ist eine einfache und unauffällige Möglichkeit, dazu beizutragen, Ihre Daten zu schützen.

5. Nutzen Sie eine Suchmaschine, die den Datenschutz berücksichtigt

Das Geschäftsmodell von Google basiert auf der Verfolgung von Daten, der Nutzung dieser Daten für Werbezwecke und dem Sammeln von Erkenntnissen zur Herstellung von Produkten, von denen Google annimmt, dass Sie sie nutzen könnten. Das Unternehmen versucht nicht, dies zu verbergen, spielt aber die Menge der gesammelten Daten herunter (Kurzmeldung: Es ist eine Menge!).

Im Jahr 2019 hat Google allein mit Werbeeinnahmen mehr als 160 Milliarden USD verdient. Und das hat etwas mit den Millionen von erfassten Datenpunkten zu tun, die es dem Unternehmen ermöglichen, Ihnen auf der Grundlage Ihres Surfverhaltens gezielte Werbung zu schicken.

Um zu verstehen, wie Google Daten über Sie sammelt, navigieren Sie zur Seite „Aktivitätssteuerung“. Die ersten beiden Kästchen Web- & App-Aktivität sowie Standortaktivität sind die wichtigsten. Wenn Sie in diesen Kästchen ein Häkchen setzen, geben Sie Google einen Freibrief, die von Ihnen besuchten Websites, die von Ihnen angeklickten Links und die von Ihnen aus dem Play Store heruntergeladenen Apps zu verfolgen.

Wenn Sie auf „Aktivität verwalten“ klicken, erfahren Sie, wie viele Daten das Technologieunternehmen derzeit speichert, aber nicht, wie es sie nutzt. Hier erfahren Sie, wie Sie alle Daten löschen können, die Google über Sie speichert, falls Sie das als Nächstes tun möchten.

Die Alternative ist die Nutzung einer datenschutzfreundlichen Suchmaschine wie DuckDuckGo. In den Datenschutzrichtlinien der Suchmaschine steht eindeutig, dass sie keine Daten verfolgt oder speichert: „DuckDuckGo verfolgt den Ansatz, keine persönlichen Daten zu erfassen. Ihr Suchverlauf ist bei uns sicher, da er in keiner Weise mit Ihnen in Verbindung gebracht werden kann.“

Bonus-Tipp: Verlassen Sie sich nicht auf den Inkognito-Modus, um Ihre Privatsphäre zu schützen

Viele Menschen glauben, dass die Verwendung eines Browserfensters im „Inkognito“- oder „Privat“-Modus ihre IP-Adresse vor neugierigen Dritten, einschließlich Internetanbietern, verbirgt.

Das ist jedoch nicht wahr. Der einzige Unterschied zwischen dem normalen Surfen und dem Inkognito-Surfen besteht darin, dass Ihr Verlauf nicht in Ihrem Browser gespeichert wird. Wenn jemand versuchen würde, Ihren Suchverlauf aufzudecken, wäre dies auf Ihrem Gerät nicht möglich.

Während Sie im Inkognito-Modus im Internet surfen, sind Ihre IP-Adresse und Ihr Browserverlauf für andere Websites und Ihren Internetanbieter weiterhin sichtbar. Wenn Sie Cookies erlauben, werden diese außerdem auf Ihrem Computer gespeichert und zur Verfolgung Ihrer Aktivitäten eingesetzt. Im Inkognito-Modus gibt es nur wenige oder gar keine erweiterten Sicherheitsfunktionen, und die Nutzung dieses Modus stellt keinen Schutz für Ihren digitalen Fußabdruck dar.

Die wirksamste und bequemste Möglichkeit, Ihre Daten im gesamten Zuhause für sich zu behalten, ist die Verwendung eines VPN-Routers, denn dieser schützt ALLE verbundenen Geräte!