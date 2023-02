Die 12 besten Google Maps-Alternativen 2023

Täuschen Sie sich nicht: Google weiß eine Menge über Sie. Der Tech-Gigant sammelt Daten, beginnend bei Ihrem Suchverlauf bis hin zu allem, was Sie Ihren Sprachassistenten fragen (und hört dort noch lange nicht auf). Tatsächlich wird das Unternehmen erst nach einer Reihe komplizierter Schritte davon Abstand nehmen.

Auch Google Maps ist da keine Ausnahme. Bei der Verwendung der App können Vorsichtsmaßnahmen wie das Löschen des Standortverlaufs oder der Zugriff im Inkognito-Modus nur bedingt helfen. Eine Garantie, dass Google Ihre Daten nicht auf seinen Servern speichert, gibt es auch nicht.

Es mag einfach und bequem sein, sich ständig auf die Dienste und Produkte von Google zu verlassen. Möchten Sie sich jedoch die Option anderer Dienste offenhalten, bei denen der Datenschutz etwas höher steht, haben wir eine Liste mit datenschutzfreundlichen und Open-Source-Alternativen zu Google Maps für Sie zusammengestellt.

Apple Karten

Preis Kostenlos Datenschutz Daten werden nur erfasst, wenn ein Nutzer Informationen über Bewertungen & Fotos einsendet oder ein Problem meldet Open Source Nein Offline-Karten Nein Unterstützte Geräte Nur Apple-Geräte

Laden Sie Apple Karten herunter:

Der Name verrät es natürlich: Apple Karten wurde von Apple entwickelt und ist das Standard-Navigationssystem für Geräte wie iPhones, MacBooks und Apple Watches. Die App dient mit Wegbeschreibungen und den geschätzten Ankunftszeiten für öffentliche Verkehrsmittel, Autofahrten und Spaziergänge oder Wanderungen. Außerdem bietet die App Verkehrsaktualisierungen in Echtzeit.

Warum Apple Karten besser sein könnte als Google Maps

In den letzten Jahren steht der Datenschutz bei den Innovationen von Apple an vorderster Stelle. Das gilt auch für Karten. Alle von Karten erfassten Daten werden verschlüsselt und auf sicheren Servern gespeichert. Darüber hinaus hat Apple eine Reihe von Datenschutzkontrollen implementiert, mit denen die Nutzer die über Karten erfassten und geteilten Daten kontrollieren können. So können die Nutzer beispielsweise die Standortverfolgung deaktivieren oder sich gegen die Weitergabe ihrer Standortdaten an Dritte entscheiden.

Insgesamt wird Apple Maps allgemein als zuverlässiger und sicherer Kartendienst angesehen.

Bing Maps

Preis Es sind kostenlose und kostenpflichtige Versionen verfügbar Datenschutz Nutzerdaten werden verschlüsselt Open Source Ja Offline-Karten Ja Unterstützte Geräte Apple-, Android- und Microsoft-Geräte

Download von Bing Maps:

Bing Maps ist ein Web-Kartendienst von Microsoft. Der Dienst verfügt auch über eine API, mit der Entwickler Bing Maps in ihre Anwendungen integrieren können. Bing Maps bietet eine Reihe von Funktionen wie Straßenkarten, Luft- und Vogelperspektiven sowie 3D-Karten. Außerdem bietet es Echtzeit-Verkehrsinformationen und eine lokale Suchfunktion.

Warum Bing Maps besser sein könnte als Google Maps

Microsoft setzt Verschlüsselungstools ein, um die Daten der Nutzer während der Übertragung und im Ruhezustand zu schützen. Außerdem führt das Unternehmen strenge Zugriffskontrollen durch, um die Daten auf autorisierte Nutzer zu beschränken. Microsoft ist im Allgemeinen transparent in Bezug auf die Daten, die erfasst werden, und die Nutzer können ihre Daten über das Microsoft Datenschutz-Dashboard einsehen und kontrollieren.

Es ist zu beachten, dass Bing Maps als Teil anderer Microsoft-Dienste wie unter anderem Office, Outlook und Dynamics 365 verwendet wird, sodass die Datenschutzrichtlinien dieser Dienste sich darauf auswirken könnten, wie die Daten in Bing Maps verwendet werden.

Citymapper

Preis Es gibt kostenlose, kostenpflichtige und Enterprise-Versionen Datenschutz Citymapper verkauft keine Daten an werbetreibende Dritte und gibt sie auch nicht weiter Open Source Ja Offline-Karten Ja Unterstützte Geräte Apple- und Android-Geräte

Laden Sie Citymapper herunter:

CityMapper ist eine App für öffentliche Verkehrsmittel und zur Navigation. Die App für Mobilgeräte bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter Echtzeit-Verkehrsinformationen für den öffentlichen Verkehr, Routenplanung und die Möglichkeit zum Fahrkartenkauf.

Warum CityMapper besser sein könnte als Google Maps

Auf der Website von CityMapper ist die ausführliche Datenschutzerklärung des Diensts zu finden; dort wird angegeben, dass das Unternehmen keine Nutzerdaten an werbetreibende Dritte weitergibt oder verkauft.

HERE WeGo

Preis Kostenlos Datenschutz HERE WeGo gibt keine Daten an Dritte weiter Open Source Nein Offline-Karten Ja Unterstützte Geräte Apple- und Android-Geräte

Downloaden Sie HERE WeGo:

Here WeGo ist ein webbasierter Karten- und Standortdienst, der von Here Technologies (und ursprünglich von Nokia) entwickelt wurde. Die App bietet eine Reihe von Funktionen, darunter Turn-by-Turn-Navigation, Echtzeit-Verkehrsaktualisierungen, Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln und die Möglichkeit, nach interessanten Orten zu suchen.

Warum HERE WeGo besser sein könnte als Google Maps

Here WeGo ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar, darunter Web, iOS und Android. Wie Citymapper gibt auch HERE WeGo an, dass keine Nutzerdaten an Dritte verkauft oder weitergegeben werden. Allerdings verwendet HERE WeGo, wie alle anderen oben genannten Apps, Standortdaten, die sensible Informationen enthalten und tägliche Gewohnheiten und persönliche Routinen offenlegen können.

MAPS.ME

Preis Kostenlos, In-App-Käufe möglich Datenschutz MAPS.ME könnte Daten an Werbetreibende weitergeben Open source Ja Offline maps Ja Unterstützte Geräte Apple- und Android-Geräte

Laden Sie MAPS.ME herunter:

MAPS.ME ist eine kostenlose Open-Source-App, die automatisch alle Karteninformationen speichert, die Sie für die Offline-Nutzung benötigen.

Warum MAPS.ME besser sein könnte als Google Maps

Die App enthält Kategorien von Sehenswürdigkeiten oder interessanten Orten, die mit Google Maps vergleichbar sind. Sie umfassen Essen, Einkaufsmöglichkeiten, Unterhaltung und andere Attraktionen. Die Ähnlichkeit mit Google Maps hört damit noch nicht auf; Sie sehen auch „Guides“ oder Bewertungen, die von Menschen geschrieben wurden, die den Ort zuvor besucht haben.

Ein enttäuschendes Manko von MAPS.ME ist jedoch, dass die App Ihre Standortdaten verwendet, um Ihnen sowohl in der Apple- als auch in der Android-Version der App auf Sie zugeschnittene Werbung zu zeigen, wie in der Datenschutzrichtlinie des Unternehmens beschrieben. MAPS.ME ist wegen seiner Funktionen und der kostenlosen Software eine beliebte Alternative, die allerdings den Preis der standortbezogenen Werbung mit sich bringt. Wennn Sie „deGooglen“, also die Nutzung von Produkten des Tech-Giganten einstellen möchten, könnte MAPS.ME ausreichend sein, aber nicht, wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten für personalisierte Werbung verwendet werden.

MapQuest

Preis Kostenlos Datenschutz Könnte Daten an Dritte weitergeben Open Source Ja Offline-Karten Nein Unterstützte Geräte Apple- und Android-Geräte, Desktops

Download von MapQuest:

MapQuest bietet sowohl in der App als auch auf der Website Karten- und Navigationsinformationen, ist jedoch nur in den USA verfügbar. Zu den bereitgestellten Informationen gehören detaillierte Karten für Fahrten und Wanderungen, Echtzeit-Verkehrsinformationen sowie Informationen über lokale Unternehmen.

Warum MapQuest besser sein könnte als Google Maps

Gemäß den Datenschutzbestimmungen kann MapQuest persönliche Daten seiner Nutzer sammeln, z. B. Namen, Adressen und Kontaktdaten. In den Datenschutzbestimmungen heißt es auch, dass MapQuest aggregierte Informationen an seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen weitergeben kann.

Letztendlich ist es vielleicht ratsam, einmal einen Blick in die Datenschutzrichtlinien von MapQuest zu werfen, bevor Sie entscheiden, ob sich der Download für Sie lohnt.

Navmii

Preis Kostenlos, In-App-Käufe möglich Datenschutz Könnte Informationen an Dritte weitergeben Open Source Ja Offline-Karten Ja Unterstützte Geräte Apple- und Android-Geräte

Download von Navmii:

Navmii ist ein kostenloses, Community-basiertes Navigationssystem, das speziell für Autofahrer entwickelt wurde. Der Dienst bietet eine sprachgeführte Navigation und Live-Verkehrsinformationen. Die App kann auch als Dashcam dienen. Navmii verfügt außerdem über spezielle Funktionen für LKW-Fahrer, die darüber informieren, wenn bestimmte Routen für ihr Fahrzeug nicht geeignet sind.

Warum Navmii besser sein könnte als Google Maps

Basierend auf seinen Datenschutzrichtlinien sammelt Navmii Informationen über seine Nutzer, um mit ihnen zu kommunizieren und bessere Werbeerlebnisse zu bieten. Wie bei MapQuest kann es sich auch hier lohnen, einen Blick in die Datenschutzbestimmungen von Navmii zu werfen, um zu entscheiden, ob sich eine Registrierung bei dem Dienst lohnt.

OpenStreetMap

Preis Kostenlos Datenschutz Kann Nutzerdaten an Dritte weitergeben Open Source Ja Offline-Karten Ja Unterstützte Geräte Desktop

OpenStreetMap ist ein quelloffenes, Community-betriebenes Navigations- und Kartensystem, das ausschließlich auf Desktops verfügbar ist.

Der Dienst wird von einer Community von Freiwilligen gepflegt, die in verschiedenen Ortsgruppen weltweit Informationen für eine bessere Kartierung erfassen und aktualisieren. OpenStreetMap ist zwar hilfreich, aber nicht immer genau und enthält möglicherweise nicht die Namen aller Straßen in einer Stadt.

Warum OpenStreetMap besser sein könnte als Google Maps

In den Datenschutzbestimmungen von OpenStreetMap werden alle Informations- und Datenarten angegeben, die die Plattform über die Nutzer sammelt, und die Nutzer werden darüber informiert, wie sie die Verwendung ihrer Daten kontrollieren können.

OsmAnd

Preis Es sind kostenlose und kostenpflichtige Versionen verfügbar Datenschutz OsmAnd gibt keine gesammelten Daten an Dritte weiter Open Source Ja Offline-Karten Ja Unterstützte Geräte Apple- und Android-Geräte

Laden Sie OsmAnd herunter:

OsmAnd ist ein rein auf mobile Geräte ausgerichtetes Navigationstool, das für Pendler wie auch Reisende Verkehrsinformationen, Einzelheiten zu öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Fahrradrouten bereitstellt. Die Nutzer finden in der App Informationen wie Öffnungszeiten von Geschäften und Restaurants. Auch können Sie in der App eigene Routen erstellen und speichern.

Warum OsmAnd besser sein könnte als Google Maps

Sowohl die iOS- als auch die Android-App sind kostenlos und können offline genutzt werden. Wenn Sie am vollen Funktionsumfang interessiert sind, zu dem auch Live-Karten-Updates und unbegrenzte Karten-Downloads gehören, müssen Sie jedoch Geld berappen.

Rand McNally

Preis 199,99 USD für ein Vehicle Link Electronic Logging Device (ELD) Datenschutz Rand McNally gibt an, keine Informationen an Dritte weiterzugeben, außer es liegt eine Zustimmung vor Open Source Nein Offline-Karten Ja Unterstützte Geräte Apple- und Android-Geräte sowie Geräte von Rand McNally

Rand McNally ist ein Unternehmen, das Karten, Atlanten und andere kartografische Produkte herstellt. Am bekanntesten ist das Unternehmen für seine GPS-Geräte, die bei LKW-Fahrern und auch Reisenden beliebt sind. Außerdem stellt es verschiedene Arten von physischen Karten und Reiseführern her.

Warum Rand McNally besser sein könnte als Google Maps

Rand McNally sammelt und verwendet im Allgemeinen personenbezogene Daten gemäß seiner Datenschutzrichtlinie. Das Unternehmen kann Informationen wie Standort, Gerätetyp und IP-Adresse erfassen, um standortbezogene Dienste anzubieten sowie seine Produkte zu verbessern und zu personalisieren. Das Unternehmen gibt personenbezogene Daten nicht ohne Zustimmung des Nutzers zu Marketingzwecken an Dritte weiter. Dennoch können Daten an Dritte weitergegeben werden, die im Auftrag des Unternehmens Dienstleistungen erbringen.

Sygic GPS Navigation

Preis Kostenlos Datenschutz Kann Daten an Dritte weitergeben Open Source Ja Offline-Karten Ja Unterstützte Geräte Apple- und Android-Geräte

Download von Sygic GPS Navigation:

Sygic GPS Navigation ist eine GPS-Navigations-App für Smartphones und Tablets. Sie bietet eine Turn-by-Turn-Navigation, Echtzeit-Verkehrs- und Blitzerwarnungen sowie eine große Auswahl an detaillierten Karten. Die App enthält auch 3D-Gebäude, eine Kreuzungsansicht und einen Head-up-Display-Modus, der Navigationsinformationen auf die Windschutzscheibe des Autos projiziert.

Warum Sygic GPS Navigation besser sein könnte als Google Maps

Zur Bereitstellung und Verbesserung des Service und der Personalisierung sowie zu Marketingzwecken kann die Sygic GPS Navigation-App Informationen über Ihr Gerät, Ihren Standort, Ihre Nutzung und Ihre Präferenzen sammeln. In den Datenschutzrichtlinien des Unternehmens heißt es, dass zur Bereitstellung oder Verbesserung des Diensts persönliche Informationen an weitere Anbieter von Diensten weitergegeben werden können. Sygic gibt jedoch an, persönliche Daten nicht ohne die Zustimmung des Nutzers zu Marketingzwecken an Dritte weiterzugeben oder zu verkaufen.

Waze

Preis Kostenlos Datenschutz Ohne Zustimmung gibt Waze keine Daten an Dritte weiter Open Source Nein Offline-Karten Nein Unterstützte Geräte Apple- und Android-Geräte

Laden Sie Waze herunter:

Die GPS-Navigationssoftware Waze gehört Google und funktioniert auf Smartphones und Tablets mit GPS-Unterstützung. Die App bietet Turn-by-Turn-Navigation sowie von Nutzern eingegebene Fahrzeiten und Streckendetails, während sie ortsabhängige Informationen über ein Mobilfunknetz herunterlädt. Mit Waze können Nutzer auch Ereignisse wie Unfälle und Blitzer melden oder wenn die Polizeit irgendwo postiert ist. Andere Nutzer in der Nähe können dies dann beinahe in Echtzeit sehen.

Warum Waze besser sein könnte als Google Maps

Was die Sicherheit der Nutzerdaten angeht, so erfasst Waze Informationen von den Nutzern, etwa deren Standort, Geschwindigkeit und gewählte Route, die dann mit anderen Nutzern in der Umgebung geteilt werden. Waze erklärt in seinen Datenschutzrichtlinien, dass persönliche Informationen nicht ohne Zustimmung der Nutzer an Dritte weitergegeben und zur Verbesserung seines Dienstes anonymisierte Daten verwendet werden. Google als Muttergesellschaft kann ebenfalls Standortdaten sammeln. Bei Bedenken empfehlen wir den Nutzern, die Datenschutzrichtlinien von Waze und Google zu lesen.

Alternativen zur Google Maps API

Viele andere Dienste bieten ihre APIs zur Nutzung an. Wenn Sie über Alternativen zur Google Maps API nachdenken, empfehlen wir Ihnen die folgenden:

ArcGIS REST API

Mit der ArcGIS REST API können Sie auf Kartenfunktionen, Bildmaterial und Analysedienste in ArcGIS Online zugreifen.

Salesforce Maps

Die API von Salesforce bietet Dienste im Bereich Location Intelligence, Optimierung und Visualisierung für Unternehmen. Die Salesforce-API ist möglicherweise eher für Unternehmen geeignet.



QGIS

Die QGIS-API läuft auf mehreren gängigen Betriebssystemen und lässt sich daher leicht nutzen und anpassen. Mit QGIS können Sie Kartendaten auf Ihrem Computer durchsuchen und erstellen sowie Inhalte in verschiedenen Datenbankformaten erstellen.

MapInfo Pro

MapInfo Pro ist ein hochwertiges Desktop-Kartographierungstool für die Erstellung und Analyse von geografischen Daten. Die Kosten für ein Abonnement beginnen bei 1.315 USD, und es ist eine 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar.

Mapbox



Mit der kostenlosen API von Mapbox können Nutzer auf Funktionen für Karten, Markierungen sowie geografische und geometrische Hilfsmittel zugreifen. Außerdem gibt es auf der Mapbox-Website auch Tutorials, die für Entwickler hilfreich sein können.

Azure Maps

Azure Maps ist ein von Microsoft angebotener Service. Der Premiumdienst umfasst raumbezogene Dienste, Standortinformationen und Bilder, die Unternehmen bei der Entwicklung von mobilen und Web-Anwendungen nützlich finden könnten.

Loqate – Address Capture & Verification

Loqate stellt genaue Standortdaten und Adressverifizierungsdienste bereit. Neben Kartierungsdiensten bietet Loqate auch Tools zur Verifizierung von E-Mail-, Telefon- und Bankdaten.

BatchGeo

BatchGeo erstellt Karten mit Standortdaten aus Tabellenkalkulationen, Tabellen oder Webseiten.



Über Google Earth

Google Earth ist ein Programm, das eine 3D-Darstellung der Erde auf der Grundlage von Satellitenbildern rendert. Das Programm bildet die Erde ab, indem es Satellitenbilder und Luftaufnahmen auf einem 3D-Globus überlagert und den Nutzern ermöglicht, Städte und Landschaften aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Google Earth enthält auch eine Street View-Funktion, mit der die Nutzer auf Straßenebene durch die Bilder navigieren können.

Google Earth ist als Desktop-Anwendung und als mobile App für Android und iOS erhältlich. Die Desktop-Version bietet mehr Funktionen, z. B. die Möglichkeit, Entfernungen und Flächen zu messen und eigene Karten zu erstellen. Die mobile App-Version ist mehr auf die Erkundung und Navigation ausgerichtet.

Alternativen zu Google Earth

Esri ArcGIS

ArcGIS Desktop ist eine leistungsstarke Anwendung, mit der Nutzer geografische Daten erstellen, bearbeiten und analysieren können. Sie enthält Tools für die Visualisierung von Daten, die räumliche Analyse und die Erstellung von Karten.

QGIS

Bei QGIS handelt es sich um eine freie, quelloffene Software für Geo-Informationssysteme (GIS). Sie bietet eine benutzerfreundliche Möglichkeit zur Anzeige, Bearbeitung und Analyse von geografischen Daten.

Maptitude

Maptitude ist eine kommerzielle GIS-Software, die von der Caliper Corporation entwickelt wurde. Sie wird in erster Linie zur Erstellung und Bearbeitung von Karten, zur Analyse von Geodaten und zur Erstellung von benutzerdefinierten GIS-Lösungen verwendet.

AutoCAD Map 3D

Bei AutoCAD Map 3D handelt es sich um eine von Autodesk entwickelte Softwareanwendung zur Erstellung und Verwaltung von GIS- und CAD-Projekten (CAD steht für Computer-Aided Design). Sie gehört zur Autodesk AutoCAD-Produktfamilie.

Global Mapper

Global Mapper ist ein kommerzielles GIS-Softwarepaket für die Bearbeitung und Analyse von Geodaten. Die Software enthält außerdem verschiedene Tools zur Durchführung von Raumanalysen, wie z. B. Geländemodellierung, 3D-Rendering und Bildentzerrung. Darüber hinaus kann Global Mapper Karten erstellen und exportieren sowie neue Merkmale interaktiv digitalisieren.

ArcGIS Earth

Bei ArcGIS Earth handelt es sich um eine von Esri, einem auf GIS-Software spezialisierten Unternehmen, entwickelte 3D-Kartierungs- und Visualisierungsanwendung. Sie ermöglicht die Erkundung, Visualisierung und Analyse von raumbezogenen Daten, einschließlich Satellitenbildern, Gelände, 3D-Gebäuden und anderen Merkmalen.

MapInfo Pro

MapInfo Pro ist eine kommerzielle GIS-Software. Sie wird zum Erstellen, Bearbeiten, Visualisieren, Analysieren und Verbreiten von geografischen Informationen verwendet. Die Software ist bekannt für ihre leistungsstarken Kartierungs- und Raumanalysetools und ihre Fähigkeit zur Verarbeitung großer Datenmengen.

ArcGIS Online

Bei ArcGIS Online handelt es sich um eine cloudbasierte Kartierungs- und Analyseplattform, die von Esri, einem auf GIS-Software spezialisierten Unternehmen, entwickelt wurde. Sie ist Teil der ArcGIS-Plattform und ermöglicht den Nutzern das Erstellen, Teilen und Verwenden von Karten, Anwendungen und anderen raumbezogenen Inhalten. Die Software bietet eine breite Palette von Tools zur Erstellung, Bearbeitung und Visualisierung geografischer Daten sowie zur Durchführung von Raumanalysen und zur Datenverwaltung.