Alles in allem halten wir Microsoft Edge für besser als Google Chrome. Sie müssen zwar einem Browser gegenüber keine Loyalität zeigen, aber wahrscheinlich verwenden Sie jeden Tag denselben. Und zwei der beliebtesten Browser sind Chrome und Edge, vor allem unter Windows-Nutzern. Lesen Sie weiter und erfahren Sie im Detail, wie sich Chrome vs. Edge schlägt!

Zwar sind beide Browser für den täglichen Gebrauch gut geeignet, doch Edge nutzt die besten Komponenten, die ein Chromium-basierter Browser bieten kann – insbesondere wenn es um die Ressourcenverwaltung geht. Edge bietet auch in Bezug auf den Datenschutz ein etwas besseres Erlebnis als Chrome. Und auch wenn Chrome schneller Updates erhält, ist Edge nicht allzu weit davon entfernt.

Chrome vs. Chromium: Was ist der Unterschied?

Sowohl Chrome als auch Edge sind Chromium-basierte Browser. Das bedeutet, dass sie auf dem Chromium-Framework basieren, einer kostenlosen und quelloffenen Software, die von Google entwickelt wurde. Chromium ist eine Codebasis für Entwickler, um andere Browser zu entwickeln. Dazu gehören gängige Browser wie Brave, Opera und Vivaldi. Jeder Chromium-basierte Browser ist ein wenig anders, je nachdem, welche Funktionen dem Entwickler wichtig sind.

Google Chrome ist ein proprietärer Browser, der von Google entwickelt wurde. Er verfügt über viel mehr Funktionen als andere Chromium-basierte Browser. Chrome zeichnet sich auch durch seinen riesigen Store mit Browsererweiterungen aus. Die gute Nachricht für Chromium-basierte Browser, einschließlich Edge, ist, dass sie Chrome-Erweiterungen verwenden können.

Während Edge ursprünglich mit EdgeHTML, einer eigenen Browser-Engine, entwickelt wurde, basiert er seit Januar 2020 auf Chromium. Die größten Probleme mit EdgeHTML waren die schlechte Leistung unter Windows 10, was zu einer sehr geringen Akzeptanz führte, und der deutliche Mangel an Erweiterungen.

Google Chrome vs. Microsoft Edge: in aller Kürze

Google Chrome Microsoft Edge Veröffentlicht 2008 2015 Entwickler Google Microsoft Engines Blink, WebKit Blink, WebKit Standardsuchmaschine Google Bing Lizenz Proprietär, basiert aber auf Open-Source-Komponenten (Chromium) Proprietär, basiert aber auf Open-Source-Komponenten (Chromium) Betriebssysteme Windows , macOS , Linux , Android , iOS und Chrome OS Windows, macOS, Linux, Android, iOS und integriert in Xbox One und Series X/S Werbeblocker Nicht standardmäßig Nicht standardmäßig Privates Surfen Inkognito-Modus InPrivate Passwort-Manager Ja Ja Erweiterungen Ja – über 190.000 Erweiterungen sind im Chrome Web Store erhältlich Ja – Add-ons sind im Edge Add-on-Store erhältlich, außerdem ist Edge mit allen Erweiterungen von Google Chrome kompatibel

Chrome vs. Edge: Funktionsvergleich

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ist in der Regel das Erste, was Ihnen bei der Nutzung eines Browsers auffällt. Direkt nach der Installation haben beide Browser ein ähnliches Erscheinungsbild, was wenig überrascht. Ein Unterschied, der sofort auffällt, ist, dass Edge eine Option zur vertikalen Verwaltung der Tabs bietet. Beide Browser bieten die Möglichkeit, mehrere Tabs zu gruppieren.

Außerdem verfügt Edge über eine Funktion, mit der Sie Ideen in einer „Sammlung“ gruppieren können. Stellen Sie sich diese Funktion als eine Art Zwischending zwischen Lesezeichen und Listen vor. Diese Funktion wurde für Nutzer entwickelt, um Tabs für bestimmte Zwecke wie To-do-Listen für den Urlaub oder Einkaufslisten thematisch zusammenzufassen.

Die Lesezeichen und Lesezeichenleisten funktionieren in beiden Browsern gleich, auch wenn sie in Edge als „Favoritenleiste“ bezeichnet wird.

Sieger: Unentschieden! Es gibt nicht genügend Elemente, um zu sagen, der eine sei besser als der andere.

Browsererweiterungen

Der größte Vorteil von Chrome gegenüber allen anderen Browsern auf dem Markt ist seine Auswahl an Erweiterungen. Derzeit sind über 130.000 Erweiterungen im Chrome Web Store verfügbar – und alle von ihnen sind mit Chromium-basierten Browsern kompatibel.

Microsoft Edge hat zwar einen eigenen Add-on-Store für Edge, aber das Angebot unterscheidet sich nicht allzu sehr von dem im Chrome Web Store. Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Browsern ist, dass Sie zwar Chrome-Erweiterungen in Edge installieren können, nicht aber Edge-Add-ons in Chrome.

Sieger: Unentschieden! Selbst wenn Sie Edge nutzen und die Auswahl an Add-ons nicht mögen, können Sie jederzeit einfach Chrome-Erweiterungen verwenden.

Anpassung

Sowohl Chrome als auch Edge verfügen im Chrome Web Store bzw. auf der Seite für Edge-Add-ons über eine Fülle von Theme-Optionen. Standardmäßig bietet Chrome mehr Möglichkeiten zur Anpassung des Erscheinungsbilds, und wie bei den Erweiterungen gilt auch hier, dass alles, was für Chrome verfügbar ist, mit Edge funktioniert, aber nicht umgekehrt.

Sieger: Chrome hat in diesem Punkt die Nase vorn.

Backup und Synchronisierung

Beide Browser bieten die gleichen Funktionen für die Datensicherung und Synchronisierung von Geräten. Dazu gehören insbesondere Optionen wie:

Lesezeichen/Favoriten

Erweiterungen/Add-ons

Einstellungen

Verlauf

Offene Tabs/Tab-Gruppen

Themes/Erscheinungsbild

Passwörter

Sieger: Gleichstand! Auch hier gibt es nicht viel zu vergleichen, da beide im Wesentlichen das Gleiche bieten.

Kompatibilität und Verfügbarkeit

Google Chrome ist verfügbar für: Windows, macOS, Linux, Android, iOS und Chrome OS.

Microsoft Edge ist verfügbar für: Windows, macOS, Linux, Android, iOS und im Lieferumfang von Xbox One und Series X/S enthalten.

Sieger: Unentschieden! Beide Browser decken die gängigsten Geräte ab.

Chrome vs. Edge: Leistungsvergleich

Geschwindigkeit

Beide Browser werden als schnell angepriesen, und beim Laden derselben Inhalte konnten wir bei den Ladezeiten keinen wirklichen Unterschied feststellen. Wir haben mehrere Browsergeschwindigkeitstests durchgeführt – in diesem Fall haben wir WebSPRT 4 verwendet – und die Ergebnisse lagen Kopf an Kopf.

Sieger: Unentschieden! Hier gibt es nicht viel zu sehen, Leute.

Ressourcen- und RAM-Nutzung

Hier sehen wir langsam Unterschiede.

Es ist kein Geheimnis, dass Google Chrome den Ruf hat, sehr ressourcenintensiv zu sein. Die Foren sind voll mit Fragen, wie man die RAM-Nutzung von Chrome optimieren kann.

Es überrascht nicht, dass ein großer Teil davon auf eine übermäßige Anzahl von Drittanbieter-Erweiterungen zurückzuführen ist, die den Browser belasten. Unabhängig davon kann es auch andere Ursachen geben, zum Beispiel eine übermäßige Anzahl von verwendeten Tabs, ein nicht geleerter Cache oder Malware.

Mit Edge hat Microsoft mit Funktionen wie Tabs im Ruhezustand an der Verbesserung der Speichernutzung gearbeitet. Dabei werden ungenutzte Tabs in den Ruhezustand versetzt, wenn sie eine Zeit lang inaktiv waren. Die Nutzer werden bei der Nutzung von Edge wahrscheinlich einen geringeren Batterieverbrauch feststellen als bei Chrome.

Das soll nicht heißen, dass Google nicht an der Verbesserung von Chrome gearbeitet hat, aber unserer Erfahrung nach scheint Chrome mehr Systemressourcen zu verbrauchen.

Sieger: Edge liegt in diesem Fall vorn.

Datenschutz und Sicherheit

Jetzt wird’s interessant! In den letzten Jahren haben sowohl Google als auch Microsoft große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass ihre jeweiligen Browser zumindest das nötige Sicherheitsniveau aufweisen. So stellen Chrome und Edge beispielsweise standardmäßig HTTPS-Verbindungen her und verfügen über rudimentäre Funktionen zur Erkennung von bösartigen Websites und Malware.

Beide Browser verfügen über ausreichende Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen, aber Edge ist einfacher zu navigieren und bietet seinen Nutzern mehr Kontrolle. Chrome hat jedoch einen konsistenteren Aktualisierungsplan, was bedeutet, dass Malware oder Sicherheitslücken schneller gepatcht werden als bei Edge.

Beide Browser verfügen auch über Optionen für privates Surfen, wobei Chrome den Inkognito-Modus und Edge das InPrivate-Surfen bietet. An dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass privates Surfen nicht zu 100 Prozent privat ist. Mit anderen Worten: Ihre Aktivitäten können immer noch nachverfolgt werden. Google ist in der Vergangenheit wegen des nicht ganz so anonymen Inkognito-Modus von Chrome in die Kritik geraten.

Lesen Sie mehr zum Thema: Was ist der Inkognito-Modus, und ist er sicher?

Abgesehen davon gelten Chrome und Edge keineswegs als Datenschutzbrowser. Chrome ist immer noch nicht von seinem Ruf befreit, massive Mengen an Nutzerdaten abzugreifen, zum Beispiel Standort, Suchverlauf, Browserverlauf und Nutzereinstellungen. Außerdem ist Google dafür bekannt, diese Daten mit Personen und deren Geräten verknüpfen zu können.

Was das angeht, sollten Sie lieber Tor, Firefox oder Brave in Betracht ziehen – aber über diese Browser reden wir heute nicht.

Sieger: Für den Datenschutz? Edge. Für die Sicherheit? Chrome.

Chrome vs. Edge: Welcher ist besser?

Das hängt ehrlich gesagt davon ab, wo Ihre Prioritäten liegen. Für den täglichen Gebrauch eignen sich beide Browser. Bei Edge hat Microsoft gemeinsame Anstrengungen unternommen, die besten Komponenten zu nutzen, die ein Chromium-basierter Browser bieten kann – vor allem hinsichtlich der Ressourcenverwaltung. Edge bietet auch ein etwas besseres Erlebnis in Bezug auf den Datenschutz als Chrome. Und zwar erhält Chrome seine Updates schneller, doch Edge ist nicht allzu weit davon entfernt.

Meiner Meinung nach gewinnt Edge beim heutigen Stand der Dinge … knapp.

Bonusrunde: Vergleich von Offline-Games!

Das Dinosaurier-Spiel von Chrome

Inzwischen kennen die meisten von Ihnen das Dinosaurier-Spiel, ein browserinternes Side-Scrolling-Spiel, auf das Sie in Chrome zugreifen können, wenn Sie versuchen, eine Website zu besuchen und keine Internetverbindung haben. Ziel des Spiels ist es, einen T-Rex durch eine Landschaft zu steuern und dabei sicher Hindernissen auszuweichen, die sich Ihnen in den Weg stellen.

Obwohl das Spiel für die Offline-Nutzung konzipiert ist, können Sie es in Chrome (und ausgewählten Chromium-Browsern) jederzeit aufrufen, indem Sie chrome://dino in die Adressleiste eingeben.

Surf von Edge

Erinnern Sie sich an SkiFree? Bestimmt! SkiFree ist ein Einzelspieler-Ski-Spiel, das in Windows 3.0, 3.1, 3.11 und 95 enthalten war. Ziel des Spiels ist es, einen Skifahrer einen Berghang hinunter zu führen, Hindernissen auszuweichen und manchmal vor einem Yeti zu fliehen.

Im Jahr 2020 fügte Microsoft Surf zu Edge hinzu, das im Grunde eine ideelle Fortsetzung von SkiFree ist. Die Spielmechanik ist ähnlich wie bei SkiFree, mit dem Unterschied, dass es Wasser statt Schnee und einen Kraken statt eines Yeti gibt.

Wie das Dinosaurier-Spiel ist auch Surf zum Offline-Spielen konzipiert, aber Sie können das Spiel jederzeit in Edge aufrufen, indem Sie edge://surf in die Adressleiste eingeben.

Sieger? Unentschieden! Beide Spiele machen ehrlich gesagt wirklich Spaß … auch wenn sie nur dazu gedacht sind, Sie von der Tatsache abzulenken, dass Sie gerade kein Internet haben …

Lesen Sie mehr zum Thema: Rangliste: Die besten (und schlechtesten) Browser für Datenschutz 2025