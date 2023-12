Lesezeichen Vorteile: Mit Chrome können Sie Ordner erstellen, um Ihre Lesezeichen in Kategorien einzuteilen, was Ihnen helfen kann, sie zu organisieren und leicht zu finden.

Mit dem kleinen Stern in der Adressleiste können Sie schnell und einfach ein Lesezeichen für eine Seite setzen.

Nachteile: Das Navigieren zum Lesezeichen-Manager ist nicht nahtlos. Außerdem sind die Lesezeichen in der Reihenfolge angeordnet, in der sie hinzugefügt wurden, und nicht alphabetisch, was das Auffinden eines Lesezeichens in Eile etwas erschwert.