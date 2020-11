Die beste VPN-Erweiterung für Microsoft Edge

Die Datenschutz- und Sicherheitsvorteile eines VPN genießen Sie in Edge bereits, wenn Sie sich auf Ihrem Gerät über die Apps für Mac und Windows mit ExpressVPN verbinden. Um jedoch in den Genuss der zusätzlichen Vorteile der Browsererweiterung (wie WebRTC-Blockierung, Standort-Spoofing und HTTPS Everywhere) zu kommen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Abonnieren Sie ExpressVPN, falls Sie das noch nicht getan haben. Laden Sie die ExpressVPN-Browsererweiterung für Edge herunter. Klicken Sie auf das Symbol der ExpressVPN-Erweiterung und klicken Sie auf die Ein-Taste, um eine Verbindung herzustellen.