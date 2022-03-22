Her cihazı Wi-Fi'a bağlanır bağlanmaz koruyun
Bağlanmayı hep unutuyor musunuz? Yönlendiriciniz için ExpressVPN edinirseniz ağınıza katılan her şey korunur. Anında.
Neden VPN yönlendirici kullanmalısınız
1. 7/24 VPN'in tadını çıkarın
Her zaman açık koruma ile zamandan tasarruf edin. Yönlendiricinizde ExpressVPN varken asla bağlanmayı hatırlamak zorunda kalmayacaksınız. Wi-Fi'a bağlı her cihaz korunur ve Network Lock kill switch, VPN bağlantınız kopsa bile güvenliği sağlar.
2. Tüm cihazları kapsar
Akıllı TV'ler ve oyun konsolları gibi normalde VPN yazılımını çalıştıramayan cihazlar dahil, bağlı herhangi bir cihazda VPN avantajlarından yararlanın. İstediğiniz tüm hizmetlere daha fazla gizlilikle erişin.
Sınırsız cihaza bağlanın
VPN yönlendiriciniz, tek bir abonelikle ExpressVPN'e aynı anda bağlanabileceğiniz sekiz cihazdan biri olarak sayılır, ayrıca VPN yönlendiricisine bağlı cihazların sayısında herhangi bir sınırlama yoktur!
Yüksek hızın tadını çıkarın
Yeni nesil VPN protokolümüz Lightway, yönlendiricinizde size daha hızlı, daha güvenilir ve daha güvenli bir VPN deneyimi sunar.
Kullanımı kolay
Kafa karıştırıcı ayarlara elveda deyin; bağlanmak için tıklamanız yeterli. Belirli cihazların VPN'den hariç tutulmasını mı istiyorsunuz? Sorun değil. Cihaz Grupları özelliğimiz size tam kontrol sağlar.
Cihaz Grupları: 1 yönlendirici, en fazla 5 konum
VPN yönlendirici, ExpressVPN'e sınırsız bağlantıya sahip tüm cihazları korumanıza olanak tanır. Artık Cihaz Grupları özelliğimizle birden fazla VPN konumuna bağlanabilirsiniz.
Cihazlarınızı tam olarak istediğiniz gibi bağlayın; aynı anda beş ayrı Cihaz Grubuna kadar. Aileniz veya arkadaşlarınız için bir grup, kalıcı bir konuma bağlı başka bir grup ve hatta VPN ağından hariç tutulacak bir grup gibi ihtiyacınız olan her şey için cihazlarınızın VPN konumlarını istediğiniz zaman kolayca değiştirin. Cihaz Gruplarını bugün deneyin!
Cihaz Grupları hakkında daha fazlasını öğrenin
Bu video için farklı dillerde altyazı mevcuttur. Dil menüsünü açmak için dişli simgesine tıklayın ve “Altyazılar/CC” üzerinden dilinizi seçin.
Çoklu VPN konumu
Cihazlarınızı, her biri kendi VPN konumuna sahip olan beş gruba ayırın.
Kolay konum değiştirme
Cihaz konumunuzu saniyeler içinde değiştirmek için tıklayın ve sürükleyin.
Kesintisiz VPN
Bir grubun VPN konumunu, diğerlerini bölmeden değiştirin.
Popüler yönlendiriciler için kurulum kılavuzları
Modeliniz uyumluysa yönlendiricinize ExpressVPN indirmek ve kurmak için bu kılavuzları kullanın:
Asus yönlendiriciler
Linksys yönlendiriciler
Ev Wi-Fi ağları için tavsiye edilen VPN yönlendiriciler
STANDART
Netgear R7000
Wi-Fi 5
4-7 cihaz bağlayın
Kendinizin yüklemesi gerekir
ExpressVPN önceden yüklü
$20 kupon kodu: expressvpn
EN HIZLISI
ExpressVPN Aircove
Dual-band Wi-Fi 6
Onlarca cihaza bağlanın
ExpressVPN önceden yüklü
Sadece ABD'de mevcut
ExpressVPN önceden yüklü
Uluslararası olarak mevcut
EN İYİ TEKLİF
Netgear R6400v2/R6700v3
Wi-Fi 5
4-7 cihaza bağlanın
Kendiniz yüklemeniz gerekir!
ExpressVPN önceden yüklenmiş
$20 kupon kodu: expressvpn
VPN yönlendirici kurulumu için birinci sınıf destek
ExpressVPN evde VPN yönlendirici kurma işini kolaylaştırır. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda ister gece ister gündüz, dilediğiniz zaman ExpressVPN Destek ile iletişime geçin ve dakikalar içinde tekrar çevrimiçi olun.
İnsanlar yönlendiriciler için ExpressVPN'i seviyor
Çok basit. DD-WRT gibi üçüncü taraf aygıt yazılımları ile karşılaştırıldığında, kurulumu acemiler için bile kolay.
Önceden yapılandırılmış versiyonunu aldım. Prize taktım ve çalıştı. Yönlendiriciyi manuel olarak kurmayla karşılaştırıldığında, arayüzü inanılmaz derecede sade. Farklı bir sağlayıcıya sahip bir komşuma VPN kurulumu için yardım ettim, çok karmaşıktı ve başarısız olduk.
Çok kullanışlı yönlendirici arayüzüne sahip. Benim için en büyük artısı, karmaşık ayarlara sahip olmayan kendine ait aygıt yazılımı. Bu yüzden bu ürünü kullanıyorum, benim için hiçbir rakibi yok.
Sıkça sorulan sorular
VPN için özel bir yönlendiriciye mi sahip olmam gerekiyor?
Her yönlendirici VPN yönlendiriciye dönüştürülemez ancak çoğu dönüştürülebilir. Sahip olduğunuz yönlendirici modeli desteklenmiyorsa yine de ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyerek kullanabilirsiniz.
VPN yönlendiriciye gerçekten ihtiyacım var mı?
Doğrudan yönlendiricinizde bir VPN'e sahip olmak, sahip olduğunuz her cihaza bir VPN yüklemenize gerek olmadığı anlamına gelir. Her cihazı yönlendiriciye bağlamanız yeterlidir; otomatik olarak korunurlar.
Bir VPN yönlendiricinin avantajlarından yararlanmanın birkaç yolu vardır:
ExpressVPN Aircove'u edinin (en kolay ve en hızlısı)
ExpressVPN'i uyumlu bir yönlendiriciye yükleyin
OpenVPN (en karmaşık) kullanarak manuel yapılandırma yoluyla kurulum yapın.
Hangi yönlendiriciler VPN ile çalışır?
Bu uyumlu yönlendiriciler üzerinde ExpressVPN kurabilirsiniz:
Asus RT-AC56(U/R/S)
Asus RT-AC68U (v3'e kadar)
Asus RT-AC87U
Linksys EA6200
Linksys WRT1200AC
Linksys WRT1900ACS
Linksys WRT1900ACS V2
Linksys WRT1900AC 13J1
Linksys WRT1900AC 13J2
Linksys WRT3200ACM
Linksys WRT32X
Netgear R6300v2
Netgear Nighthawk R6400v2
Netgear Nighthawk R6700v3
Netgear Nighthawk R7000
Netgear Nighthawk R7000P
Aşağıdaki yönlendiriciler ExpressVPN'e bağlanmak için manuel olarak ayarlanabilir:
Asus (diğer modeller)
D-Link
DD-WRT
Netduma
Sabai
Tomato
TP-Link
Xiaomi
Aircove'un diğer yönlendiricilerden farkı nedir?
Herhangi bir yönlendirici internete erişim sağlayabilirken Aircove'un daha iyi yaptığı bir şey var: ExpressVPN'in tüm avantajlarını ağınızdaki her şeye anında sunar. Yönlendiriciye bağlılarsa korunurlar. İstemiyorsanız başka bir cihaza ExpressVPN yüklemeniz gerekmez.
Aircove ayrıca güvenlik en üst düzeyde tutularak geliştirilmiştir. Siber güvenlik firması Cure53 tarafından gerçekleştirilen bir denetim, yönlendiricinin sağlam bir güvenlik düzeyine sahip olduğunu doğruladı.
Aircove'u nerede satın alabilirim?
Aircove'u aşağıdaki ülkelerde Amazon.com üzerinden satın alabilirsiniz:
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Kanada
Hırvatistan
Kıbrıs
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Almanya
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Hollanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç
Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri
Aircove, FlashRouters üzerinden de satın alınabilir (ve şu ülkelere gönderilir).
Yönlendiricilerde yerleşik VPN var mı?
Evet, ExpressVPN tarafından özel olarak geliştirilen ve varsayılan olarak yerleşik VPN'e sahip ilk ve tek Wi-Fi yönlendiricisi olan ExpressVPN Aircove'u satın alabilirsiniz. Aircove hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yönlendiricinizin VPN destekleme durumunu nasıl anlarsınız?
Yönlendiricinizin VPN yapılandırmalarını destekleyip desteklemediğini öğrenmenin birkaç yolu vardır.
Yönlendiricinin kılavuzunu veya özelliklerini kontrol edin: Yönlendiricinin kılavuzu, yönlendiricinin desteklediği tüm VPN protokollerini listelemelidir. Kılavuza sahip değilseniz genellikle yönlendiricinin model numarasını arayarak çevrimiçi olarak bulabilirsiniz.
VPN istemci ayarlarını arayın: Yönlendiriciniz VPN'i destekliyorsa yapılandırmasında bir VPN istemci ayarları sayfası olacaktır. Bu sayfa, VPN sunucu adresi ve VPN protokolü gibi VPN ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.
Ayrıca yönlendirici üreticinizin müşteri desteğine veya VPN sağlayıcınıza da sorabilirsiniz.
Evdeki yönlendiriciniz için risksiz VPN'i deneyin
ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.
Uğraş yok. Evdeki yönlendiriciniz için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile deneyin ve internetinizi güvence altına alın!