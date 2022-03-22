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Fırsatı kaçırmayın! 12 aylık plana abone olduğunuzda ücretsiz 4 ay edinin.

Her cihazı Wi-Fi'a bağlanır bağlanmaz koruyun

Bağlanmayı hep unutuyor musunuz? Yönlendiriciniz için ExpressVPN edinirseniz ağınıza katılan her şey korunur. Anında.

Yönlendiricim Uyumlu mu?Yönlendiricimi Ayarla
Cihazlar, ülke bayrakları ve yönlendirici.

Neden VPN yönlendirici kullanmalısınız

Her zaman bağlı yönlendirici VPN.

1. 7/24 VPN'in tadını çıkarın

Her zaman açık koruma ile zamandan tasarruf edin. Yönlendiricinizde ExpressVPN varken asla bağlanmayı hatırlamak zorunda kalmayacaksınız. Wi-Fi'a bağlı her cihaz korunur ve Network Lock kill switch, VPN bağlantınız kopsa bile güvenliği sağlar.

Tüm cihazları kapsayan Yönlendirici VPN.

2. Tüm cihazları kapsar

Akıllı TV'ler ve oyun konsolları gibi normalde VPN yazılımını çalıştıramayan cihazlar dahil, bağlı herhangi bir cihazda VPN avantajlarından yararlanın. İstediğiniz tüm hizmetlere daha fazla gizlilikle erişin.

Sınırsız bağlantılara sahip Yönlendirici VPN.

Sınırsız cihaza bağlanın

VPN yönlendiriciniz, tek bir abonelikle ExpressVPN'e aynı anda bağlanabileceğiniz sekiz cihazdan biri olarak sayılır, ayrıca VPN yönlendiricisine bağlı cihazların sayısında herhangi bir sınırlama yoktur!

Hız için optimize edilmiş VPN yönlendirici.

Yüksek hızın tadını çıkarın

Yeni nesil VPN protokolümüz Lightway, yönlendiricinizde size daha hızlı, daha güvenilir ve daha güvenli bir VPN deneyimi sunar.

Kullanımı kolay yönlendirici VPN.

Kullanımı kolay

Kafa karıştırıcı ayarlara elveda deyin; bağlanmak için tıklamanız yeterli. Belirli cihazların VPN'den hariç tutulmasını mı istiyorsunuz? Sorun değil. Cihaz Grupları özelliğimiz size tam kontrol sağlar.

ExpressVPN Edinin

Cihaz Grupları: 1 yönlendirici, en fazla 5 konum

ExpressVPN yönlendirici arayüzünün bulunduğu birden fazla ekran.

VPN yönlendirici, ExpressVPN'e sınırsız bağlantıya sahip tüm cihazları korumanıza olanak tanır. Artık Cihaz Grupları özelliğimizle birden fazla VPN konumuna bağlanabilirsiniz.

Cihazlarınızı tam olarak istediğiniz gibi bağlayın; aynı anda beş ayrı Cihaz Grubuna kadar. Aileniz veya arkadaşlarınız için bir grup, kalıcı bir konuma bağlı başka bir grup ve hatta VPN ağından hariç tutulacak bir grup gibi ihtiyacınız olan her şey için cihazlarınızın VPN konumlarını istediğiniz zaman kolayca değiştirin. Cihaz Gruplarını bugün deneyin!

Cihaz Grupları hakkında daha fazlasını öğrenin

Hemen bir grup oluşturun

Yönlendiriciler için ExpressVPN: Cihaz Grupları'nın Tanıtımı

Bu video için farklı dillerde altyazı mevcuttur. Dil menüsünü açmak için dişli simgesine tıklayın ve “Altyazılar/CC” üzerinden dilinizi seçin.

Tek seferde en fazla beş konuma bağlanın.

Çoklu VPN konumu

Cihazlarınızı, her biri kendi VPN konumuna sahip olan beş gruba ayırın.

Cihazı cihaz grubuna sürükleyin.

Kolay konum değiştirme

Cihaz konumunuzu saniyeler içinde değiştirmek için tıklayın ve sürükleyin.

Kesintisiz VPN deneyiminin tadını çıkarın.

Kesintisiz VPN

Bir grubun VPN konumunu, diğerlerini bölmeden değiştirin.

Üç farklı yönlendirici.

Popüler yönlendiriciler için kurulum kılavuzları

Modeliniz uyumluysa yönlendiricinize ExpressVPN indirmek ve kurmak için bu kılavuzları kullanın:

Asus yönlendiriciler

Asus RT-AC56R

Asus RT-AC56S

Asus RT-AC56U

Asus RT-AC68U (v3'e kadar)

Asus RT-AC87U

Linksys yönlendiriciler

Linksys EA6200

Linksys WRT1200AC

Linksys WRT1900AC 13J1

Linksys WRT1900AC 13J2

Linksys WRT1900ACS

Linksys WRT1900ACS V2

Linksys WRT3200ACM

Linksys WRT32X

Netgear yönlendiriciler

Netgear R6300v2

Netgear Nighthawk R6400v2

Netgear Nighthawk R6700v3

Netgear Nighthawk R7000

Netgear Nighthawk R7000P

Ev Wi-Fi ağları için tavsiye edilen VPN yönlendiriciler

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Netgear R7000
Tavsiye edilen VPN yönlendiricileri: Netgear R7000

Wi-Fi 5

4-7 cihaz bağlayın

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ExpressVPN Aircove
Önerilen VPN yönlendiricileri: ExpressVPN Aircove AX1800 yeşil arkaplan

Dual-band Wi-Fi 6

Onlarca cihaza bağlanın

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EN İYİ TEKLİFSorry, your browser does not support inline SVG.
Netgear R6400v2/R6700v3
Netgear R6400v2/R6700v3 yönlendirici

Wi-Fi 5

4-7 cihaza bağlanın

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Kendiniz yüklemeniz gerekir!

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5 yıldızlı müşteri desteği ile VPN hizmeti.

VPN yönlendirici kurulumu için birinci sınıf destek

ExpressVPN evde VPN yönlendirici kurma işini kolaylaştırır. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda ister gece ister gündüz, dilediğiniz zaman ExpressVPN Destek ile iletişime geçin ve dakikalar içinde tekrar çevrimiçi olun.

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İnsanlar yönlendiriciler için ExpressVPN'i seviyor

ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

Çok basit. DD-WRT gibi üçüncü taraf aygıt yazılımları ile karşılaştırıldığında, kurulumu acemiler için bile kolay.

“Acemiler bile kullanabilir”
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

Önceden yapılandırılmış versiyonunu aldım. Prize taktım ve çalıştı. Yönlendiriciyi manuel olarak kurmayla karşılaştırıldığında, arayüzü inanılmaz derecede sade. Farklı bir sağlayıcıya sahip bir komşuma VPN kurulumu için yardım ettim, çok karmaşıktı ve başarısız olduk.

“Tak-çalıştır”
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

Çok kullanışlı yönlendirici arayüzüne sahip. Benim için en büyük artısı, karmaşık ayarlara sahip olmayan kendine ait aygıt yazılımı. Bu yüzden bu ürünü kullanıyorum, benim için hiçbir rakibi yok.

“Rakibi yok”

Sıkça sorulan sorular

VPN için özel bir yönlendiriciye mi sahip olmam gerekiyor?
VPN yönlendiriciye gerçekten ihtiyacım var mı?
Hangi yönlendiriciler VPN ile çalışır?
Aircove'un diğer yönlendiricilerden farkı nedir?
Aircove'u nerede satın alabilirim?
Yönlendiricilerde yerleşik VPN var mı?
Yönlendiricinizin VPN destekleme durumunu nasıl anlarsınız?
Harika 23175 değerlendirmede 5 üzerinden 4.6 puan aldı

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Evdeki yönlendiriciniz için risksiz VPN'i deneyin

ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

Uğraş yok. Evdeki yönlendiriciniz için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile deneyin ve internetinizi güvence altına alın!

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