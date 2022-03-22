Herhangi bir yönlendirici internete erişim sağlayabilirken Aircove'un daha iyi yaptığı bir şey var: ExpressVPN'in tüm avantajlarını ağınızdaki her şeye anında sunar. Yönlendiriciye bağlılarsa korunurlar. İstemiyorsanız başka bir cihaza ExpressVPN yüklemeniz gerekmez.

Aircove ayrıca güvenlik en üst düzeyde tutularak geliştirilmiştir. Siber güvenlik firması Cure53 tarafından gerçekleştirilen bir denetim, yönlendiricinin sağlam bir güvenlik düzeyine sahip olduğunu doğruladı.