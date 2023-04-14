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Naked and Afraid nereden izlenir

Where to watch Naked and Afraid Naked and Afraid nereden izlenir

Naked and Afraid'in 15. Sezonu geldi! Yeni yarışmacılar her şeyi ortaya koyuyor ve zafer için yarışıyor. Naked and Afraid'in bölümlerini çevrimiçi olarak nasıl izleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Naked and Afraid ne hakkında?

Sam ve Lilly İlk Kez Yağmur Fırtınasıyla Karşılaşıyor! | Naked and Afraid

Discovery Channel'da yayınlanan Naked and Afraid, iki kişinin (bir erkek ve bir kadın) 21 gün boyunca yiyecek, su, barınak, giysi veya kişisel eşya olmadan vahşi doğada hayatta kalmaya çalışmasını konu alan bir realite dizisidir. Elementlere karşı savaşmanın yanı sıra, yarışmacılar muhtemelen yırtıcılarla, hastalıklarla, yaralanmalarla ve hastalıklarla da karşı karşıya kalacaklar. Eğlenceli!

Naked and Afraid 15. sezon tanıtım.

Naked and Afraid 15. sezonu ne zaman başlıyor?

Naked and Afraid'in 15. Sezonu 19 Şubat 2023 Pazar günü yayınlandı. Ssonraki bölümler her hafta Pazar günleri yayınlanacak.

Naked and Afraid çevrimiçi nereden izlenir

Naked and Afraid'in mevcut sezonu Discovery Plus, Sling TV, fuboTV, Philo, YouTube TV ve DirecTV'de izlenebilir.

Discovery+ logosu.

Naked and Afraid'i Discovery Plus üzerinde izleyin

Naked and Afraid'in tüm yeni bölümlerini önce Discovery+'da izleyin. Hizmet, yedi günlük ücretsiz deneme sürümüyle birlikte gelir ve şu anda ABD, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç ve İspanya'da kullanılabilir.

Amazon Prime Video aboneliğiniz varsa ek ücret karşılığında Discovery+ kanalını ekleyebilirsiniz.

Sling TV logosu.

Naked and Afraid'i Sling TV üzerinde izleyin

Sling TV, Discovery Channel'ı ve Naked and Afraid'in tüm yeni ve önceki sezonlarını taşır. Ne yazık ki, Sling TV ücretsiz deneme sunmuyor. Kayıt için geçerli bir ABD posta kodu (örn. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekir.

FuboTV logosu

Naked and Afraid'i Fubo üzerinde izleyin

FuboTV (eski adıyla fuboTV), Discovery Channel'ın olduğu başka bir hizmettir. Platform yedi günlük ücretsiz deneme sunar, ancak kayıt için geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekir.

Philo logosu

Naked and Afraid'i Philo üzerinde izleyin

Philo, Discovery Channel dahil 60'tan fazla canlı kanala erişim sağlar. Naked and Afraid'in yeni bölümlerinin yanı sıra dizinin önceki sezonlarını da izleyebilirsiniz. Yedi günlük ücretsiz deneme ile başlayın!

YouTube TV logosu

Naked and Afraid'i YouTube TV üzerinde izleyin

Discovery Channel, YouTube TV aboneliğiyle de kullanılabilir. Her bölümü (geçmiş sezonların yanı sıra) canlı izlemenin başka bir yoludur ve iki haftalık ücretsiz deneme sunar. Geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.

DiecTV Stream logosu

Naked and Afraid'i DirecTV üzerinde izleyin

DirecTV Stream, Naked and Afraid'in son sezonunu izlemenin başka bir yoludur. Yeni bölümler, Discovery Plus ile aynı anda yayınlanır ve daha sonra izlenebilir. DirecTV Stream'in beş günlük ücretsiz deneme vardır ve kayıt için bir ABD posta koduna (ör. 30301 veya 11222) ve kredi kartına ihtiyacınız olacaktır.

Hulu logosu.

Naked and Afraid'in eski sezonlarını Hulu üzerinde izleyin

Hulu'da Naked and Afraid'in eski bölümlerini izleyin. Hizmet bir aylık ücretsiz deneme sunar ve kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.

SSS: Naked and Afraid

Naked and Afraid'in tüm sezonlarını nereden izleyebilirim?
Naked and Afraid'i Avustralya'da izleyebilir miyim?
Naked and Afraid'i Birleşik Krallık'ta izleyebilir miyim?
Naked and Afraid'i Kanada'da izleyebilir miyim?
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