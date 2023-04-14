Where to watch Naked and Afraid Naked and Afraid nereden izlenir
Naked and Afraid'in 15. Sezonu geldi! Yeni yarışmacılar her şeyi ortaya koyuyor ve zafer için yarışıyor. Naked and Afraid'in bölümlerini çevrimiçi olarak nasıl izleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.
Naked and Afraid ne hakkında?
Discovery Channel'da yayınlanan Naked and Afraid, iki kişinin (bir erkek ve bir kadın) 21 gün boyunca yiyecek, su, barınak, giysi veya kişisel eşya olmadan vahşi doğada hayatta kalmaya çalışmasını konu alan bir realite dizisidir. Elementlere karşı savaşmanın yanı sıra, yarışmacılar muhtemelen yırtıcılarla, hastalıklarla, yaralanmalarla ve hastalıklarla da karşı karşıya kalacaklar. Eğlenceli!
Naked and Afraid 15. sezonu ne zaman başlıyor?
Naked and Afraid'in 15. Sezonu 19 Şubat 2023 Pazar günü yayınlandı. Ssonraki bölümler her hafta Pazar günleri yayınlanacak.
Naked and Afraid çevrimiçi nereden izlenir
Naked and Afraid'in mevcut sezonu Discovery Plus, Sling TV, fuboTV, Philo, YouTube TV ve DirecTV'de izlenebilir.
Naked and Afraid'i Discovery Plus üzerinde izleyin
Naked and Afraid'in tüm yeni bölümlerini önce Discovery+'da izleyin. Hizmet, yedi günlük ücretsiz deneme sürümüyle birlikte gelir ve şu anda ABD, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç ve İspanya'da kullanılabilir.
Amazon Prime Video aboneliğiniz varsa ek ücret karşılığında Discovery+ kanalını ekleyebilirsiniz.
Naked and Afraid'i Sling TV üzerinde izleyin
Sling TV, Discovery Channel'ı ve Naked and Afraid'in tüm yeni ve önceki sezonlarını taşır. Ne yazık ki, Sling TV ücretsiz deneme sunmuyor. Kayıt için geçerli bir ABD posta kodu (örn. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekir.
Naked and Afraid'i Fubo üzerinde izleyin
FuboTV (eski adıyla fuboTV), Discovery Channel'ın olduğu başka bir hizmettir. Platform yedi günlük ücretsiz deneme sunar, ancak kayıt için geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekir.
Naked and Afraid'i Philo üzerinde izleyin
Philo, Discovery Channel dahil 60'tan fazla canlı kanala erişim sağlar. Naked and Afraid'in yeni bölümlerinin yanı sıra dizinin önceki sezonlarını da izleyebilirsiniz. Yedi günlük ücretsiz deneme ile başlayın!
Naked and Afraid'i YouTube TV üzerinde izleyin
Discovery Channel, YouTube TV aboneliğiyle de kullanılabilir. Her bölümü (geçmiş sezonların yanı sıra) canlı izlemenin başka bir yoludur ve iki haftalık ücretsiz deneme sunar. Geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
Naked and Afraid'i DirecTV üzerinde izleyin
DirecTV Stream, Naked and Afraid'in son sezonunu izlemenin başka bir yoludur. Yeni bölümler, Discovery Plus ile aynı anda yayınlanır ve daha sonra izlenebilir. DirecTV Stream'in beş günlük ücretsiz deneme vardır ve kayıt için bir ABD posta koduna (ör. 30301 veya 11222) ve kredi kartına ihtiyacınız olacaktır.
Naked and Afraid'in eski sezonlarını Hulu üzerinde izleyin
Hulu'da Naked and Afraid'in eski bölümlerini izleyin. Hizmet bir aylık ücretsiz deneme sunar ve kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.
SSS: Naked and Afraid
Naked and Afraid'in tüm sezonlarını nereden izleyebilirim?
Naked and Afraid'in tüm sezonları ve spin-offları Discovery Plus, DirecTV ve Fubo'da izlenebilir. Bazı spin-offlar arasında Naked and Afraid XL, Naked and Afraid of Love, Naked and Afraid: Frozen, Naked and Afraid: Brazil ve Naked and Afraid: Savage gibi yapımlar bulunur. Tüm bu programların belirli sezonları Amazon Prime Video, Hulu ve Roku Channel gibi platformlarda da izlenebilir.
Naked and Afraid'i Avustralya'da izleyebilir miyim?
Naked and Afraid'i Birleşik Krallık'ta izleyebilir miyim?
Naked and Afraid'in tüm yeni ve önceki sezonları Birleşik Krallık'ta Discovery Plus üzerinden izlenebilir. Önceki sezonların çoğu Sky Go'da da mevcuttur.
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