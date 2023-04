Alle sæsoner af Naked and Afraid og seriens spinoffs er tilgængelige til streaming på Discovery Plus, DirecTV og Fubo. Nogle spinoffs omfatter titler som Naked and Afraid XL, Naked and Afraid of Love, Naked and Afraid: Frozen, Naked and Afraid: Brazil og Naked and Afraid: Savage. Udvalgte sæsoner af alle disse serier kan også streames på platforme som Amazon Prime Video, Hulu og Roku Channel.